 ليفركوزن يسحق هاكن السويدي برباعية وليفربول يتجاوز لينز | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.09.2023

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رياضة

ليفركوزن يسحق هاكن السويدي برباعية وليفربول يتجاوز لينز

حقق باير ليفركوزن الألماني انطلاقة قوية في أولى مبارياته ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه هاكن السويدي. كما نجح ليفربول الإنجليزي في تجاوز لينز النمساوي.

باير ليفركوزن الألماني يفوز ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم على ضيفه هاكن السويدي

انتصار جديد لليفركوزن في مسيرته القوية هذا الموسم

استهل باير ليفركوزن الألماني مشواره في المجموعة الثامنة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، الخميس (21 سبتمبر/ أيلول 2023)، على أفضل وجه.

فقد واصل فريق  باير ليفركوزن الألماني  نتائجه الجيدة بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، واكتسح ضيفه هاكن السويدي برباعية نظيفة.

وتناوب على تسجيل  أهداف ليفركوزن  كل من الدولي الألماني فلوريان فيرتس (د 10) والمغربي أمين عادل (د 16) والنيجيري فيكتور بونيفاس (د 66) ويوناس هوفمان (د 70).وفي المجموعة نفسها تغلب كارباكا آجدام الأذربيجاني بهدف نظيف على ضيفه مولده النرويجي.

 

محمد صلاح

صلاح ورفاقه يفوزون بثلاثية على لينز النمساوي

وفي المجموعة الخامسة، قلب  ليفربول الإنجليزي  تأخره بهدف أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي، إلى فوز كبير ومستحق 3 / 1.

وتقدم لاسك لينز بهدف مباغت عن طريق فلوريان فيلكر في الدقيقة 14، قبل أن ينتفض ليفربول في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف، ليظفر بأول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة.

وأحرز الأوروغواياني داروين نونيز هدف التعادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه الكولومبي لويس دياز  والمصري محمد صلاح، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و88 على الترتيب.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل سانت غيلواز البلجيكي 1 / 1مع ضيفه تولوز الفرنسي، ليحصل كل فريق على نقطة.

وحقق روما الإيطالي فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في المجموعة السابعة، التي شهدت انتصار سلافيا براغ التشيكي على مضيفه سيرفيت السويسري 2 / صفر.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

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