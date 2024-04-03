ليفركوزن يسحق دوسلدورف برباعية ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

لحق باير ليفركوزن متصدر البوندسليغا بكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم. ليفركوزن حقق فوزا ساحقا على ضيفه فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية برباعية نظيفة.

تأهل فريق باير ليفركوزن لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 0/4 في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، اليوم الأربعاء (الثالث من نيسان/ أبريل 2024).

وحسم ليفركوزن المتوج باللقب عام 1993 النتيجة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (7) والمغربي أمين عدلي (20) وفلوريان فيرتس (35)، قبل أن يضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الشوط الثاني (60 من ركلة جزاء).

وحافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الخسارة هذا الموسم في مختلف المسابقات ضمن سلسلة من 40 مباراة حقق خلالها 35 فوزاً مقابل 5 تعادلات.

وهذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها ليفركوزن المباراة النهائية لمسابقة الكأس.

ويحارب ليفركوزن على ثلاث جبهات إذ إضافة إلى بلوغه نهائي الكأس، اقترب من اللقب الأول في تاريخه في الدوري بعد ابتعاده بفارق 13 نقطة قبل 7 مراحل من نهاية الموسم عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة.

والجبهة الثانية هي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث بلغ ربع النهائي وسيواجه وست هام الإنجليزي، والثالثة كأس ألمانيا حيث بلغ المباراة النهائية بفوزه الكبير اليوم على دوسلدورف.

من ناحيته، سقط دوسلدورف، المتوج بلقب الكأس مرتين في 1979 و1980 وحل وصيفا أعوام 1937 و1957 و1958 و1962 و1978، في أوّل اختبار حقيقي له في المسابقة حيث لم يسبق له أن واجه أي فريق من "بوندسليغا" في طريقه إلى المربع الذهبي

وتقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين يوم 25 أيار/مايو المقبل.

هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها ليفركوزن المباراة النهائية لمسابقة الكأس. صورة من: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

سيناريو استثنائي محتمل

ويشار إلى أنه يمكن أن يلعب فريق كايزرسلاوترن في الدوري الأوروبي وفي دوري الدرجة الثالثة الألماني في نفس التوقيت، في الموسم المقبل.

وهذا السيناريو الاستثنائي محتمل، لأن النادي وصل إلى نهائي كأس ألمانيا المقرر إقامته يوم 25 أيار/مايو المقبل في برلين، عقب فوزه على ساربروكن، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، مساء أمس الثلاثاء.

ويتأهل الفائز بالكأس بشكل مباشر إلى الدوري الأوروبي، ولكن في نفس الوقت يتواجد كايزرسلاوترن في المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الثانية.

هذا يعني أن كاليزرسلاوترن يمكن أن يهبط للدرجة الثالثة بحلول موعد كأس ألمانيا، حيث سيواجه فريق ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا".

وهناك سابقة في تاريخ النادي، حيث فاز كايزرسلاوترن بثاني وآخر ألقابه في الكأس في عام 1996 بعد أسبوع من هبوطه من البوندسليغا.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)