 ليفركوزن يسحق بريمن ويحرمه من استعادة المركز الثاني | عالم الرياضة | DW | 28.10.2018

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عالم الرياضة

ليفركوزن يسحق بريمن ويحرمه من استعادة المركز الثاني

حرم باير ليفركوزن مضيفه فيردر بريمن من استعادة المركز الثاني عندما سحقه 6-2 في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما فشل لايبزيغ في استعادة المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه شالكه.

Fußball Bundesliga Werder Bremen - Bayer Leverkusen - Jubel zum Tor 0:1 (picture-alliance/dpa/C. Jaspersen)

لاعبو ليفركوزن يحتفلون بتسجيل الهدف الأول في مرمى بريمن.

تلقى فيردر بريمن هزيمة ثقيلة على أرضه وأمام جمهوره وخسر أمام ضيفه باير ليفركوزن 2 / 6 اليوم الأحد (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم. كما آينتراخت فرانكفورت من الهزيمة أمام مضيفه نورنبرغ وتعادل معه 1 / 1 كما تعادل لايبزيغ مع شالكه سلبيا.

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ومني بريمن بهذه الهزيمة بعد انتصارين متتاليين بالدوري وقد تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر حيث حقق الانتصار الثالث له في الموسم مقابل أربع هزائم وتعادلين.

وفرض ليفركوزن سيطرته على المباراة منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها كيفن فولاند وجوليان براندت وكريم بلعربي في الدقائق الثامنة و38 و45 .

وفي الشوط الثاني رد بريمن بهدفين سجلهما كلاوديو بيتزارو ويويا أوساكو في الدقيقتين 60 و63، لكن ليفركوزن استعاد تفوقه من جديد وأضاف ثلاثة أهداف أخرى عن طريق كاي هافيرتز (هدفان) في الدقيقتين 67 و77 وألكسندر دراغوفيتش في الدقيقة 72 .

وكادت المباراة بين نورنبرغ وآينتراخت  أن تنتهي بفوز نورنبرغ بهدف سجله أدم زريلاك في الدقيقة 78، لكن البديل سيبستيان هيلير خطف التعادل لآينتراخت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ آينتراخت بذلك على سجله خاليا من الهزائم في ست مباريات متتالية بكل المسابقات.

Fußball Bundesliga RB Leipzig - FC Schalke 04 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

كما فشل لايبزيغ في استعادة المركز الثالث إثر تعادله مع شالكه.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مقابل تسع نقاط لنورنبرغ في المركز الرابع عشر. ويشار إلى أن زريلاك المنضم إلى نورنبرغ قادما من يابلونك التشيكي، سجل هدف التقدم اليوم بعد ثوان من مشاركته الأولى بالدوري الألماني.

وفشل لايبزيغ في استعادة المركز الثالث بعد أن تعادل مع ضيفه شالكه سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مقابل سبع نقاط لشالكه في المركز الخامس عشر.

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

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