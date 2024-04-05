ليفركوزن يبحث عن الفوز أمام يونيون برلين للاقتراب من التتويج

وتفتتح الجمعة جولة جديدة من مباريات الدوري الألماني، حيث يتطلع باير ليفركوزن للاقتراب خطوة من حسم اللقب كما سيسعى بايرن ميونخ لاستعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند.

يتطلع فريق باير ليفركوزن للاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) حينما يحل ضيفاً على فريق يونيون برلين يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويتصدر ليفركوزن قمة الجدول برصيد 73 نقطة، بفارق 14 نقطة أمام بايرن ميونخ مع تبقي سبع جولات فقط على نهاية هذا الموسم.

ليفركوزن في أفضل مستوياته

ويدخل ليفركوزن المباراة وهو في أفضل مستوياته، حيث أن الفريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في كافة البطولات، كما أنه فاز في آخر ثلاث مباريات له ، حيث تغلب على فرايبورغ 3 / 2 وهوفنهايم 2 / 1 بالدوري، قبل أن يقسو على فورتونا دوسلدورف برباعية نظيفة ليتأهل لنهائي كأس ألمانيا.

وحقق الفريق ست انتصارات في مبارياته الست الأخيرة التي أقيمت خارج أرضه وهو ما يعزز فرصه للفوز بالمباراة والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب الذي هيمن عليه فريق بايرن ميونخ في آخر 11 موسماً.

في المقابل، سيكون لدى يونيون برلين مهمة صعبة وهي إلحاق الهزيمة الأولى بباير ليفركوزن. ويعلم يونيون برلين صعوبة المهمة خاصة وأنه يواجه فريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم، ولكنه يرغب في الثأر من خسارته برباعية نظيفة في مباراة الدور الأول.

وما يعزز من إمكانية فوز يونيون باللقاء هو سجله الجيد على ملعبه حيث حقق أربع انتصارات في آخر ست مباريات لعبها الفريق على ملعب ألتن فورستري، وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.

بايرن ميونخ وهايدنهايم

وفي اليوم نفسه أيضاً، سيسعى بايرن ميونخ لاستعادة توازنه في البوندسليغا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند، حينما يحل ضيفا على فريق هايدنهايم.

سيسعى بايرن ميونخ لاستعادة توازنه في البوندسليغا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند صورة من: Beautiful Sports/IMAGO

ويتواجد بايرن في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، وأصبح مهدداً بقوة بفقدان لقب الدوري الذ توج في آخر 11 موسما.

ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن والذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، في تحقيق الفوز بهذه المباراة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الماضية. وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للفريق قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، البطولة الوحيدة المتبقية التي يمكن لبايرن التتويج بها.

في المقابل يريد هايدنهايم استغلال الفترة السلبية التي يمر بها بايرن ميونخ حالياً من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة. ويتطلع هايدنهايم أن تكون مباراة بايرن هي بداية لعودة الفريق لطريق الانتصارات، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر ست مباريات.

بوروسيا دورتموند وشتوتغارت

وفي اليوم ذاته أيضاً، سيكون هناك صراعاً قوياً بين بوروسيا دورتموند وضيفه شتوتغارت عندما يلتقيان على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

يدخل بوروسيا دورتموند اللقاء منتشيا بفوزه المستحق على بايرن ميونخ في الجولة الماضية صورة من: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

ويعلم دورتموند أنه ليس لديه رفاهية خسارة أي نقاط إذا أراد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة، برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام لايبزج.

ويدخل بوروسيا دورتموند اللقاء منتشيا بفوزه المستحق على بايرن ميونخ في الجولة الماضية، ويرغب الفريق في استغلال هذا الفوز في تحقيق فوز آخر على شتوتغارت للحفاظ على تواجده في المركز الرابع.

في المقابل، يسعى فريق شتوتغارت لمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية في الدوري هذا الموسم والتي جعلته يتواجد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة

بفارق ثلاث نقاط فقط خلف بايرن ميونخ. وسيسعى شتوتغارت بكل قوته للفوز بهذه المباراة على أمل تعثر بايرن ميونخ وانتزاع المركز الثاني منه.

وفي ذات اليوم أيضاً، يلتقي فرايبورغ مع لايبزج، وكولن مع بوخوم وماينز مع دارمشتاد.

وتفتتح هذه الجولة الجمعة، حيث يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق فيردر بريمن. وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حينما يلعب هوفنهايم مع أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)