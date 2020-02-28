ليفربول يقترب بقوة من خطف نجم لايبزيغ الألماني

يعد تيمو فيرنر من أبرز المهاجمين الألمان في الوقت الراهن، إذ وبمجموع 21 هدفا أحرزها لحساب فريقه لايبزيغ يتواجد لاعب المنتخب الألماني لكرة القادم حاليا في المركز الثاني على قائمة هدّافي الدوري الألماني/ بوندسليغا.

وسارع فريق لايبزيغ إلى تمديد عقده مع اللاعب قبيل انطلاق الموسم الحالي، ومع ذلك يتم الربط بشكل متواصل بينه وبين أندية كبرى في إطار صفقة تقدم على أنها باتت وشيكة.

هو نفسه قام بتأكيد هذه الشائعات في حواره الأخير مع قناة "سكاي" الرياضية الخاصة الأسبوع الماضي، معلنا أنه "بات يتوفر على الإمكانيات والفرص التي تسمح له بالانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة".

ما لم يكشف عنه فيرنر بوضوح هو اسم هذا "النادي الكبير"، لكن مصادر مقربة من اللاعب تؤكد أن المقصود هو فريق ليفربول لا غيره. موقع "شبورت 1" الألماني يؤكد أن النادي الإنجليزي حسم السباق لصالحه، وأنه بات مستعدا لدفع مبلغ الشرط الجزائي بقيمة 60 مليون يورو لفريقه الحالي لايبزيغ. والنبأ ذاته أكدته أيضا صحيفة "آس" الإسبانية مضيفة أن الخيار وقع على المدافع عن لقب دوري الأبطال وذلك على حساب برشلونة الإسباني مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من جهتها، كشفت "بيلد" الألمانية أن إدارة فريق يورغن كلوب تنوي التعاقد مع اللاعب، وفي ذات الوقت هي مستعدة لتركه للعب مع لايبزيغ الموسم القادم على سبيل الإعارة، تماما كما حدث مع زميله السابق نايبي كايتا.

ويبدو أنه اختيار المهاجم الألماني أيضا، فالأخير لا يخف إعجابه الشديد بـ"الريدز" ومدربه يورغن كلوب، فحين سئل من قبل صحفي قناة سكاي عن ليفربول ردّ قائلا: "هناك نحن أمام أحد أفضل المدربين في العالم. وهو يتحدث الألمانية. وهناك عديد من العوامل الإيجابية، بما في ذلك طريقة لعبي الخاصة، التي ربما تلعب دورا إيجابيا للقول بأنه يمكننا الاندماج هناك".

وتبقى نقطة أساسية قد تعيق الأمور تتجلى في ان نهاية الشهر القادم هو الموعد الأخير لتفعيل خاصية الشرط الجزائي وفق موقع "شبورت بيلد" الألماني، ما يعني أن أقل من سبعة أسابيع فقط هي المتبقية لليفربول لإتمام صفقة تيمو فيرنر.

و.ب