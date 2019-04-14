 ليفربول يحدد مبلغا فلكياً للتخلي عن نجمه محمد صلاح | عالم الرياضة | DW | 23.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ليفربول يحدد مبلغا فلكياً للتخلي عن نجمه محمد صلاح

أورد تقرير صحفي أن ليفربول حدد مبلغا فلكياً أمام الفرق الراغبة في الاستفادة من خدمات نجمه محمد صلاح، فيما يفكر فريق إسباني عملاق في فتح خزائنه وجعل النجم المصري ثاني أغلى لاعب في عالم كرة القدم.

Liverpool's Mohamed Salah bejubelt seinen Treffer gegen den FC Chelsea (picture-alliance/R. Vieira)

صورة من الأرشيف.

بات معلوماً أن موهبة محمد صلاح تُسيل لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة، فنجم ليفربول يستمر في نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر، وقريب للغاية من مساعدة "الريدز" في تحقيق ثنائية تاريخية (الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا).

ورغم تأكيد النجم المصري في أكثر من مرة رغبته بالبقاء ضمن صفوف ليفربول، وصناعة المجد مع واحد من أعرق الأندية الإنجليزية، إلاّ أنّ الحديث عن مستقبل صاحب القدم اليسرى الساحرة ربما لن يتوقف، لاسيما مع دخول أندية عملاقة على الخط.

مختارات

محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي قدوة لكثير من الشباب في مصر والمنطقة العربية. اسمه أدرج ضمن قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. صلاح في لقاء مع المجلة تطرق إلى موضوع اجتماعي مهم يتعلق بحقوق المرأة. (18.04.2019)

فيما يواصل النجم المصري نشر سحره الكروي مع ليفربول، ذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح أجرى محادثات مع مدرب "ليفربول" وأخبره برغبته في الرحيل عن "الريدز" نهاية الموسم، فهل ذلك صحيحا؟ أم الأمر ليس سوى "حيلة" إسبانية؟ (18.04.2019)

ويشير موقع "سبورت" الفرنسي إلى أن ليفربول لن يتخلى عن محمد صلاح بسهولة، إذ يريد النادي الإنجليزي الحصول على الأقل على مبلغ 180 مليون يورو، من أجل السماح للنجم المصري بالرحيل عن الفريق.

وتابع الموقع أن ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بخدمات أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأضاف أن "الميرنغي" يريد ضم محمد صلاح بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية.

ونوه الموقع إلى أن إدارة "الأبيض الملكي" ستحاول إتمام صفقة صلاح في فترة الانتقالات الصيفية، وأردف أن النجم المصري قد يصبح إلى جانب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ثاني أغلى لاعب في عالم كرة القدم، بعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

يشار إلى أن محمد صلاح استعاد مؤخراً تألقه المعهود وعاد إلى هوايته المفضلة في تسجيل وصناعة الأهداف، فيما تأمل جماهير "الريدز" أن يُواصل النجم المصري تألقه ويقود النادي إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ر.م/ ع.ج

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    محمد صلاح

    خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.

  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    جمال "رونالدو"

    بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟

  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


مختارات

محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

تُصدر مجلة "تشوتي هفلتي" السويسرية المتخصصة في كرة القدم منذ أكثر من عقد رسوماً للاعبي كرة القدم. ثلاث نسخ كل عام تظهر من المجلة. في معرض الصور بعض من لاعبي كرة القدم بعيون فنانين عالميين. (14.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Liverpool's Mohamed Salah bejubelt seinen Treffer gegen den FC Chelsea

بقذيفة مدفعية وتحية مثيرة للجمهور..صلاح يشعل احتفالات ليفربول 14.04.2019

تسجيل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هدفا في شباك تشيلسي اليوم الأحد أشعل حماسة الجماهير، بيد أن صلاح فاجأ متابعيه بحركة فريدة بعد تسديدته المذهلة حيث تلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي.

Mohamed Salah

كلوب يكشف سر عودة صلاح لهز الشباك 06.04.2019

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب عن سر عودة محمد صلاح لهز الشباك من جديد. النجم المصري قاد "الريدز" إلى تحقيق فوز ثمين على ساوثهامبتون ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، الذي يشهد هذا الموسم منافسة حامية الوطيس على اللقب.

Champions-League Manchester City vs Liverpool

أغاني الجماهير للاعبين.. متعة أخرى في عالم الكرة 29.03.2019

تردد جماهير الكرة أناشيد وأغاني تحمس بها اللاعبين. وكثيرا ما تخص الجماهير لاعبين بعينهم مثل محمد صلاح، الذي غنوا له في أول مواسمه مع ليفربول ست أغان. الدوري الإنجليزي ساحة لأغاني اللاعبين بعضها مثلا سخر من عضة سواريز.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ليفربول يحدد مبلغا فلكياً للتخلي عن نجمه محمد صلاح

هل يخطف كلوب موهبة الدوري الفرنسي من بايرن ميونيخ؟

ماذا يخبئ المستقبل للألماني دراكسلر في ظل وجود مواطنه في تدريب سان جرمان؟

دورتموند يقسو على فرايبورغ برباعية ويواصل مطاردة بايرن

البوندسليغا- بعد فوز لايبزيغ الشرطة تقبض على مشجعين لغلادباخ

زوله يؤمن لبايرن الصدارة وأوغسبورغ يكتسح شتوتغارت