ليفربول يحدد مبلغا فلكياً للتخلي عن نجمه محمد صلاح

بات معلوماً أن موهبة محمد صلاح تُسيل لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة، فنجم ليفربول يستمر في نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر، وقريب للغاية من مساعدة "الريدز" في تحقيق ثنائية تاريخية (الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا).
ورغم تأكيد النجم المصري في أكثر من مرة رغبته بالبقاء ضمن صفوف ليفربول، وصناعة المجد مع واحد من أعرق الأندية الإنجليزية، إلاّ أنّ الحديث عن مستقبل صاحب القدم اليسرى الساحرة ربما لن يتوقف، لاسيما مع دخول أندية عملاقة على الخط.
ويشير موقع "سبورت" الفرنسي إلى أن ليفربول لن يتخلى عن محمد صلاح بسهولة، إذ يريد النادي الإنجليزي الحصول على الأقل على مبلغ 180 مليون يورو، من أجل السماح للنجم المصري بالرحيل عن الفريق.
وتابع الموقع أن ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بخدمات أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأضاف أن "الميرنغي" يريد ضم محمد صلاح بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية.
ونوه الموقع إلى أن إدارة "الأبيض الملكي" ستحاول إتمام صفقة صلاح في فترة الانتقالات الصيفية، وأردف أن النجم المصري قد يصبح إلى جانب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ثاني أغلى لاعب في عالم كرة القدم، بعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
يشار إلى أن محمد صلاح استعاد مؤخراً تألقه المعهود وعاد إلى هوايته المفضلة في تسجيل وصناعة الأهداف، فيما تأمل جماهير "الريدز" أن يُواصل النجم المصري تألقه ويقود النادي إلى منصات التتويج المحلية والقارية.
ر.م/ ع.ج
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