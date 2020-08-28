ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن لضم الإسباني تياغو

قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ اليوم الخميس (17 أيلول/ سبتمبر 2020) إن ليفربول توصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا من النادي الألماني بطل أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة ستكلف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25.81 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين جنيه استرليني في صورة حوافز.

وسيغادر تياغو صفوف العملاق الألماني قبل عام على انتهاء عقده ومن المتوقع أن يوقع على عقد لأربع سنوات في أنفيلد.

وقال هانز فليك مدرب بايرن للصحفيين "تياغو كان لاعبا استثنائيا خلال سبع سنوات مع بايرن ميونيخ". وأضاف "الطريقة التي لعب بها أعطتنا الكثير من الخيارات وكان مفاجأة لنا لأنه حل مشاكل بطرق لم يتوقعها الناس". وتابع "كان من الممتع العمل معه لأنه لاعب محترف للغاية وشخص رائع وأهنئ (مدرب ليفربول يورغن) كلوب فهو لاعب من الصفوة".

وفي وقت سابق قال رومينيغه لصحيفة (بيلد) الألمانية "يمكن أن أؤكد أن بايرن وليفربول توصلا إلى اتفاق وهذه رغبة تياغو في نهاية مسيرته بأن يقوم بشيء جديد".

وارتقى تياغو في قطاع الناشئين في برشلونة وخاض 100 مباراة مع الفريق الأول وانتقل إلى بايرن في 2013 عندما تعاقد النادي الألماني مع المدرب بيب غوارديولا وأصبح ركيزة مهمة في مركز لاعب الوسط المدافع.

وفاز تياغو بلقب الدوري الألماني في كل مواسمه منذ انتقاله إلى ميونيخ وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ص.ش/أ.ح (رويترز)