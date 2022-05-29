ليفربول يتوج بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي

أحرز ليفربول لقب درع المجتمع الإنجليزي لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه، وللمرة الأولى في 16 عامًا، بعد فوزه (3-1) على مانشستر سيتي بطل الدوري اليوم السبت (30 تموز/يوليو 2022)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر الإنجليزية.



ومنح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب بعد 21 دقيقة من البداية. لكن الوافد الجديد جوليان ألفاريز أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.

وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها محمد صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادمًا من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



يذكرأن ليفربول سيستهل مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فولهام يوم السبت المقبل، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ويستهام يوم الأحد.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، رويترز)