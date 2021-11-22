ليفا وميسي وصلاح أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وفق الفيفا.. فلمن اللقب؟

انضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للقائمة النهائية المكونة من 3

لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن عام 2021 ولكنه يواجه منافسة من النجم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقام فيفا بإعلان أسماء اللاعبين الثلاثة في تقديم قبل تسليم الجائزة يوم 17 كانون الثاني/يناير الجاري كجزء من برنامج تليفزيوني في زيورخ.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة في عام 2020. وقال سامي خضيرة لاعب المنتخب الألماني السابق أن هناك "فرصة كبيرة" للاحتفاظ بالجائزة. وتابع خضيرة بعد إعلان القائمة المختصرة :"سأراهن عليه لأنه لاعب مذهل للغاية".

وحقق ليفاندوفسكي العديد من الأرقام القياسية ولكن صلاح، نجم ليفربول، يقدم مستوى رائعا، حتى ولو كان ميسي، مع باريس سان جيرمان، ربما لا يكون في أفضل حالاته.

وفي القائمة المختصرة لأفضل لاعبة تتواجد كل من جينيفر هيرموسو وأليكسيا بوتياس لاعبتا برشلونة، وسام كير لاعبة تشيلسي.

هـ.د/ ف.ي (د ب أ)