 ليفا وميسي وصلاح أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وفق الفيفا.. فلمن اللقب؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ليفا وميسي وصلاح أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وفق الفيفا.. فلمن اللقب؟

قبل حوالي عشرة أيام من موعد تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2021. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للفوز بهذه الجائزة وتضم القائمة النجم المصري محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي.

هل يحرز ليفاندوفسكي للعام الثاني على التوالي لقب جائزة أفضل لاعب في العالم؟

هل يحرز ليفاندوفسكي للعام الثاني على التوالي لقب جائزة أفضل لاعب في العالم؟

انضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للقائمة النهائية المكونة من 3

مختارات

لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن عام 2021 ولكنه يواجه منافسة من النجم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقام فيفا بإعلان أسماء اللاعبين الثلاثة في تقديم قبل تسليم الجائزة يوم 17 كانون الثاني/يناير الجاري كجزء من برنامج تليفزيوني في زيورخ.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة في عام 2020. وقال سامي خضيرة لاعب المنتخب الألماني السابق أن هناك "فرصة كبيرة" للاحتفاظ بالجائزة. وتابع خضيرة بعد إعلان القائمة المختصرة :"سأراهن عليه لأنه لاعب مذهل للغاية".

وحقق ليفاندوفسكي العديد من الأرقام القياسية ولكن صلاح، نجم ليفربول، يقدم مستوى رائعا، حتى ولو كان ميسي، مع باريس سان جيرمان، ربما لا يكون في أفضل حالاته.

وفي القائمة المختصرة لأفضل لاعبة تتواجد كل من جينيفر هيرموسو وأليكسيا  بوتياس لاعبتا برشلونة، وسام كير لاعبة تشيلسي.

هـ.د/ ف.ي (د ب أ)

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah celebrates after scoring their fifth goal, his third during the English Premier League football match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 24, 2021. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

منافسة شرسة.. صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021 22.11.2021

ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع عمالقة الكرة العالمية على جائزة الأفضل للفيفا. بينما خلت جائزة أفضل مدرب من يورغن كلوب، وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة.

Paris Saint-Germain's Argentine forward Lionel Messi reacts after being awarded the the Ballon d'Or award during the 2021 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on November 29, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

الكرة الذهبية: ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة 29.11.2021

توج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وحصل ميسي على الجائزة للمرة السابعة خلال مسيرته. فيما حصل هداف بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي على جائزة مهاجم العام.

Soccer Football - Champions League Final - Tottenham Hotspur v Liverpool - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - June 1, 2019 Liverpool manager Juergen Klopp celebrates with Mohamed Salah after winning the Champions League REUTERS/Toby Melville

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا ونحن جميعا نعلم ذلك 17.10.2021

بعدما كرر صلاح أداءه القوي وسجل هدفا رائعا مع ليفربول في مرمى واتفورد، أصبح في أعين كثيرين الأفضل في عالم الساحرة المستديرة. ومن بين هؤلاء المدرب الألماني كلوب، الذي قال "من المذهل الطريقة التي يؤدي بها منذ قدومه لهنا".