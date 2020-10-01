ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونيخ من انتفاضة هيرتا برلين

أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، أحرزها الهدّاف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، في مباراة مثيرة جمعت الأحد (الرابع من تشرين أول/ أكتوبر)، بين حامل لقب الدوري الألماني بايرن ميونيخ وضيفه هرتا برلين في ختام المرحلة الثالثة للدوري الألماني.

وكاد بايرن أن يقع في فخ التعادل، لولا الهدف الرابع لليفاندوفسكي الذي أهدى به لفريقه نقاط المباراة الكاملة لفريقه عبر فوز بأربعة أهدف مقابل ثلاثة.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا روبرت ليفاندوفسكي فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مانويل نوير توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا كيفن دي بروين أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015 كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا المايسترو أندريس إنييستا - 2012 حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الفرنسي فرانك ريبيري - 2013 حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017 حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الكرواتي لوكا مودريتش - 2018 بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019 للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.



ورفع البافاري رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيرتا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، عقب خسارة ثانية منذ انطلاق الموسم مقابل فوز وحيد.

وتقدم بايرن بالهدف الأول لليفاندوفسكي في الدقيقة 40، قبل أن يعود الأخير ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة51. غير أن هيرتا برلين تمكن من العودة للمباراة بتسجيله هدفين بتوقيع كلٍّ من جون كوردوبا وماتيوس كونيا في الدقيقتين 59 و71.

وعاد ليفاندوفسكي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 85، غير أن فرحة أصحاب الأرض بمعاودة التقدم لم تدم طويلا، حيث تعادل جيسيك نجانكام لمصلحة هيرتا في الدقيقة 88.

وواصل ليفاندوفسكي تألقه متسببا في ركلة جزاء، أحرز منها الهدف البافاري الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تعادل مخيّب

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة للبوندسليغا، أهدر أوغسبورغ فرصة الانفراد بصدارة البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فولفسبورغ في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد فولفسبورغ، الذي تعادل في جميع مبارياته الثلاث منذ انطلاق البطولة، إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من الأسفل)، فيما رفع أوغسبورغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لايبزيغ (المتصدر)،المتساوي معه في نفس الرصيد.

و.ب/ع.أ.ج (د ب أ، سيد)