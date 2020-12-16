ليفاندوفسكي يلدغ ليفركوزن بهدف قاتل ويقود بايرن للصدارة

اقتنص بايرن ميونخ حامل اللقب فوزا مثيرا من ملعب مضيفه باير ليفركوزن (2/1) اليوم السبت (19 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في مباراة القمة التي جمعت بينهما في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي شهدت تعادل لايبزيغ سلبيا مع ضيفه كولن (كولونيا).

ويأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه المدرب الجديد المؤقت هوب ستيفينز في انتشال شالكه من كبوته حيث تواصلت معاناة الفريق بخسارته (1/0) على يد ضيفه أرمينيا بيلفيلد لتستمر مسيرته الخالية من الانتصارات للمباراة التاسعة والعشرين على التوالي. وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2/1) واينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ (2/0) وفيردر بريمن على مضيفه ماينز (1/0).

وعلى ملعب "باي أرينا" تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، دور البطولة وقاد النادي البافاري لفوز مثير على ملعب ليفركوزن. واقتنص بايرن صدارة البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن ليفركوزن الوصيف ولايبزيغ صاحب المركز الثالث.

ونجح بايرن في قلب تأخره بالهدف الذي تقدم به ليفركوزن بواسطة باتريك سيتشيك في الدقيقة 14 ورد بهدف التعادل عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 43 قبل أن يخطف المهاجم البولندي هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

اقتنص بايرن ميونخ فوزا مثيرا من ملعب مضيفه باير ليفركوزن (2/1) في مباراة القمة التي جمعت بينهما في المرحلة الـ13 للدوري الألماني

وعلى ملعب "فيلتينس ارينا"، سجل فابيان كلوس في الدقيقة 53 هدف فوز أرمينيا بيلفيلد في شباك مضيفه شالكه. الفوز رفع رصيد بيلفيلد إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر وظل شالكه في المركز الثامن عشر والأخير بأربع نقاط.

وعلى ملعب "بوروسيا بارك"، فرط مونشنغلادباخ في الهدف الذي تقدم به لارس شتيندل من ضربة جزاء في الدقيقة 34 وسقط أمام هوفنهايم بهدفين أحرزهما أندري كراماريتش وريان سيسيجنون في الدقيقتين 75 و86. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد مونشنغلادباخ عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب "أوبل أرينا"، اقتنص فيردر بريمن فوزا غاليا من مضيفه ماينز بهدف سجله إيرين دينكي في الثواني الأخيرة. الفوز رفع رصيد فيردر بريمن إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد ماينز عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب "إمبولس أرينا"، فاز فرانكفورت على أوغسبورغ بهدفين دون رد. وتقدم فرانكفورت بهدف عكسي سجله رافاييل فرانبيرغر لاعب أوغسبورغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 ثم أضاف ستيفان إيلسانكر الهدف الثاني في الدقيقة 87. هذا الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن أوغسبورغ صاحب المركز العاشر.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)