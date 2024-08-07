ليفاندوفسكي يكيل المديح لمدرب برشلونة هانزي فليك

يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي متحمس للغاية من أجل العمل مجددا مع هانزي فليك. مهاجم برشلونة عدد مزايا المدرب الألماني، وتوقع أن يقود "البلوغرانا" إلى اعتلاء منصات التتويج في نهاية الموسم.

تجمع مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي علاقة قوية مع مدرب "البلوغرانا" الجديد هانزي فليك. فقد عمل الثنائي معا في بايرن ميونيخ، وقادا الفريق البافاري قبل سنوات إلى حصد الأخضر واليابس، في واحدة من أفضل فترات بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن ليفاندوفسكي متحمس جدا للعمل مجددا مع هانزي فليك، ويرى أن المدرب الألماني قادر على العودة ببرشلونة إلى منصات التتويج. ففي تصريحات خص بها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية قال روبرت ليفاندوفسكي"أنا سعيد جدا بالعمل مرة أخرى مع هانزي فليك. أعتقد أننا سنحقق موسما رائعا وفي النهاية نحمل كأسا في أيدينا (الفوز بلقب)".

وأوضح المهاجم البولندي الهداف أن هانزي فليك يناسب تمام طريقة لعب برشلونة. وأضاف:"إنه (فليك) يتعامل مع اللاعبين بانفتاح ويعطي أهمية كبيرة للجانب البدني، ما سيساعد الفريق في المراحل الصعبة من الموسم". وأردف:"الفرق التي دربها هانزي دائما ما تكون في حالة بدنية أفضل".

وعدد ليفاندوفسكي أبرز نقاط قوة المدرب الألماني هانزي فليك:"إنه يتمتع بالهدوء والتركيز على الأهداف التي نريد تحقيقها كفريق. عندما يكون الفريق في موقف صعب، يبقى هادئا على الخط الجانبي".

وأضاف: "كذلك الأمر عندما تسير الأمور بشكل جيد ويتم تسجيل الكثير من الأهداف. إن لغة جسده تبقى كما هي: مسترخية هادئة ومطمئنة. إنه ليس رجل استعراض".

من جهة أخرى، ينتظر هانزي فليك (59 عاما) عمل كبير مع برشلونة. فالفريق الإسباني الكبير مر بموسم سيء للغاية، وفشل في الصعود إلى منصات التتويج. واستغنت إدارة الفريق الكتالوني عن خدمات المدرب تشافي هيرنانيدز، وتعاقدت مع هانزي فليك.

ويرتبط هانزي فليك بعقد مع فريق برشلونة يمتد حتى صيف 2026، حسب ما أورده موقع "ترانسفر ماركت".

يشار إلى أن هانزي فليك أشرف على تدريب بايرن ميونيخ، وقاده إلى منصات التتويج المحلية والقارية. وخاض فليك بعدها تجربة غير موقفة مع المنتخب الألماني، وتم الاستغناء عن خدماته، وتعيين المدرب الشاب يوليان ناغلسمان في مكانه.

