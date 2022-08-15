ليفاندوفسكي يقود برشلونة إلى فوز كبير على بلد الوليد

واصل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه برشلونة، ليقوده للفوز 4 / صفر على ضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد (28 اغسطس/آب 2022)، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم في معقله (كامب نو)، إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً في جدول ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وأمام ما يقرب من 80 ألف متفرج يتقدمهم خوان لابورتا رئيس برشلونة، والنجم البرازيلي رونالدو، نجم برشلونة وريال مدريد السابق والرئيس الحالي لنادي بلد الوليد، كان ليفاندوفسكي على موعد جديد مع التألق.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليعود نجم منتخب بولندا للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض بطريقة رائعة في الدقيقة 65، مسجلاً أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في كامب نو.

واختتم سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد متابعته تسديدة من ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.

روبرت ليفاندوفسكي بعد تسجيله هدفه الثاني في مرمى فريق بلد الوليد.

كان ليفاندوفسكي، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة قادماً من بايرن ميونخ الألماني، أحرز ثنائية أخرى، خلال فوز فريقه 4 / 1 على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الماضية بالمسابقة.

بتلك الثنائية، رفع ليفاندوفسكي رصيده التهديفي في موسمه الأول بالدوري الإسباني إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع بورخا إيجليسياس، لاعب ريال بيتيس.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)