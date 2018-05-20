 ليفاندوفسكي يقود بايرن للفوز بكأس السوبر الألماني للمرة السابعة في تاريخه | عالم الرياضة | DW | 12.08.2018

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عالم الرياضة

ليفاندوفسكي يقود بايرن للفوز بكأس السوبر الألماني للمرة السابعة في تاريخه

احتفظ بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد تتويجه للمرة السابعة في تاريخه، وتغلب على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف نظيفة، ثلاثة منها كانت من حصة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

Fußball DFL Supercup Eintracht Frankfurt - FC Bayern (Reuters/R. Orlowski)

احتفظ بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بالكأس السوبر بفوزه الأحد على اينتراخت فرانكفورت، بطل الكأس، 5- صفر. وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (21 و26 و54)، والفرنسي كينغسلي كومان (63)، والإسباني تياغو الكانتارا (85) الأهداف.

وأطلق المدرب نيكو كوفاتش مسيرته الرسمية مع بايرن ميونيخ بتخطي اينتراخت فرانكفورت الذي قاده الموسم الماضي إلى إحراز مسابقة الكأس لأول مرة منذ 30 عاما على حساب فريقه الجديد الذي كان تحت إشراف سلفه يوب هاينكس.

وقبل أسبوعين من انطلاق الدوري الذي توج بايرن بلقبه في السنوات الست الأخيرة، يبدو العملاق البافاري مرشحا للهيمنة مجددا على الموسم، ووجه إنذارا صريحا شديد اللهجة متجاوزا سقوطه في أيار/ مايو الماضي أمام اينتراخت فرانكفورت في نهائي الكأس 1-3.

ولعب بايرن مباراته الثانية عشرة في هذه المسابقة، وأحرز اللقب للمرة السابعة، وهو الأكثر فوزا باللقب كما في كل البطولات المحلية الأخرى، أمام بوروسيا دورتموند (5 القاب في 9 مباريات)، وفيردر بريمن (3 انتصارات في 4 مباريات). والنسخة الحالية هي الـ 19 لهذه المسابقة التي انطلقت عام 1987، لكنها توقفت بين 1996 و2010.

 

ع.خ/ (د ب ا، ا ف ب )

 

 

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