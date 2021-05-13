ليفاندوفسكي يعادل الرقم القياسي لغيرد مولر كهداف تاريخي للدوري الألماني

سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، هدف الافتتاح لفريقه بايرن ميونيخ من نقطة الجزاء في الدقيقة 26 أمام مضيفه فرايبورغ، في المرحلة 33 قبل الأخيرة، قبل أن يرفع قميصه مظهراً عبارة "إلى الأبد غيرد" (مولر) ثم يتلقى تهنئة شرفية من زملائه.

وسجّل ليفاندوفسكي (32 عاماً) أهدافه الأربعين في 28 مباراة بعد إصابته بركبته الشهر الماضي، مقابل 34 مباراة لمولر. ورفع رصيده إلى 47 هدفاً في 39 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، علماً أن اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين للبايرن مقابل هدفين لفرايبورغ.

وخاض بايرن المباراة بعد ضمانه اللقب التاسع توالياً في الدوري الألماني (بوندسليغا)، علماً أنه يملك مباراة أخيرة سيخوضها السبت المقبل ضد آوغسبورغ. واقترب ليفاندوفسكي من حسم لقب هداف الدوري للمرة السادسة في مسيرته الزاخرة مع الفريق البافاري. وكان حقق أول ألقابه كهداف للدوري عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند عام 2014.

وكانت أوشي، زوجة غيرد مولر (75 عاماً)، الذي يعاني من مرض الخرف منذ عام 2015، رأت بأن الأخير سيكون سعيداً في حال قام ليفاندوفسكي بتحطيم رقمه القياسي. وقالت في هذا الصدد: "غيرد ليس حسوداً، لن يتحسّر على فقدان الرقم القياسي، وسيكون في مقدمة المهنئين لليفاندوفسكي وسيقول: حسناً فعلت أيها الشاب، إنك رائع". وأضافت مازحة متوجهة بكلامها إلى الهداف البولندي: "عزيزي ليفاندوفسكي، 40 هدفاً تكفي"، معربة عن أملها في أن يعادل الرقم القياسي من دون أن يحطّمه. وتابعت: "كوني زوجة غيرد، أفضل أن يحتفظ بالرقم القياسي. غيرد مولر فريد من نوعه، حتى لو نجح ليفاندوفسكي في تحطيم رقمه، سيبقى غيرد، غيرد، لا أحد سينساه، سيبقى دائماً مدفعجي الأمة".

وكشفت أوشي بأن غيرد، بطل العالم 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية وأوروبا ثلاث مرات مع بايرن، تفاجأ لصمود رقمه على مدى سنوات طويلة، علماً بأنه سجل 365 هدفاً في 427 مباراة في البوندسليغا، وهو رقم قياسي أيضاً، فيما يحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني (276 هدفاً).

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 4. يوب هاينكس: 220 هدفاً قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 7. أولف كيرستن: 181 هدفاً كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 9. ديتر مولر: 177 هدفاً لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور 10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش



ف.ي/ ي.أ (د.ب.ا، ا.ف.ب)