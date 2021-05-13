 ليفاندوفسكي يعادل الرقم القياسي لغيرد مولر كهداف تاريخي للدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ليفاندوفسكي يعادل الرقم القياسي لغيرد مولر كهداف تاريخي للدوري الألماني

عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، رقما قياسياً تاريخياً وهو أربعون هدفاً في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم، حمله الهداف غيرد مولر منذ 39 عاماً.

الهدافان التاريخيان: ليفاندوفسكي وغيرد مولر

الهدافان التاريخيان: ليفاندوفسكي وغيرد مولر

سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، هدف الافتتاح لفريقه بايرن ميونيخ من نقطة الجزاء في الدقيقة 26 أمام مضيفه فرايبورغ، في المرحلة 33 قبل الأخيرة، قبل أن يرفع قميصه مظهراً عبارة "إلى الأبد غيرد" (مولر) ثم يتلقى تهنئة شرفية من زملائه.

مختارات

ابتعد بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ عبر فوز مقنع على فيردر بريمن وإنجاز جديد للهداف ليفاندوفسكي. كما استعاد فولفسبورغ توازنه معززا موقعه في المركز الثالث.

إذا لم تسجل الأهداف من الفرص الكثيرة قد تعاقب في النهاية بالخسارة. وهذا هو ما حدث مع لايبزيغ الذي أهدر العديد من الفرص، بينما نجح بايرن، رغم غياب نجمه ليفاندوفسكي، في خطف الفوز والاقتراب من لقبه التاسع على التوالي.

بعد صيامه عن التسجيل في آخر سبع مباريات، قاد نجم دورتموند إيرلنغ هالاند فريقه للفوز على بريمن في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليغا، ليحيي آمال الفريق في التأهل المباشر إلى دوري الأبطال.

وسجّل ليفاندوفسكي (32 عاماً) أهدافه الأربعين في 28 مباراة بعد إصابته بركبته الشهر الماضي، مقابل 34 مباراة لمولر. ورفع رصيده إلى 47 هدفاً في 39 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، علماً أن اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين للبايرن مقابل هدفين لفرايبورغ.

وخاض بايرن المباراة بعد ضمانه اللقب التاسع توالياً في الدوري الألماني (بوندسليغا)، علماً أنه يملك مباراة أخيرة سيخوضها السبت المقبل ضد آوغسبورغ. واقترب ليفاندوفسكي من حسم لقب هداف الدوري للمرة السادسة في مسيرته الزاخرة مع الفريق البافاري. وكان حقق أول ألقابه كهداف للدوري عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند عام 2014.

وكانت أوشي، زوجة غيرد مولر (75 عاماً)، الذي يعاني من مرض الخرف منذ عام 2015، رأت بأن الأخير سيكون سعيداً في حال قام ليفاندوفسكي بتحطيم رقمه القياسي. وقالت في هذا الصدد: "غيرد ليس حسوداً، لن يتحسّر على فقدان الرقم القياسي، وسيكون في مقدمة المهنئين لليفاندوفسكي وسيقول: حسناً فعلت أيها الشاب، إنك رائع". وأضافت مازحة متوجهة بكلامها إلى الهداف البولندي: "عزيزي ليفاندوفسكي، 40 هدفاً تكفي"، معربة عن أملها في أن يعادل الرقم القياسي من دون أن يحطّمه. وتابعت: "كوني زوجة غيرد، أفضل أن يحتفظ بالرقم القياسي. غيرد مولر فريد من نوعه، حتى لو نجح ليفاندوفسكي في تحطيم رقمه، سيبقى غيرد، غيرد، لا أحد سينساه، سيبقى دائماً مدفعجي الأمة".

وكشفت أوشي بأن غيرد، بطل العالم 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية وأوروبا ثلاث مرات مع بايرن، تفاجأ لصمود رقمه على مدى سنوات طويلة، علماً بأنه سجل 365 هدفاً في 427 مباراة في البوندسليغا، وهو رقم قياسي أيضاً، فيما يحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني (276 هدفاً).

  • غيرد مولر في مواجهة بايرن ميونيخ مع كولونيا عام مايو/ أيار 1971.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً

    رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

  • يعد كلاوس فيشر هو صاحب الرقم القياسي للاعب الذي خاض مباريات أكثر في الدوري الألماني.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً

    خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

  • ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى شالكه في موسم 2019/2020

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً

    كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

  • يوب هاينكس يحتفل مع غلادباخ بدرع الدوري في 7/6/1975

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    4. يوب هاينكس: 220 هدفاً

    قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

  • مانفريد بورغسمولر لاعب دورتموند ويظهر خلفه باول برايتنر لاعب بايرن ميونيخ

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً

    بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً

    جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

  • أولف كيرستن يسجل في مرمى أوفى غوسبوداريك حارس مرمى بوخوم (5/8/1997)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    7. أولف كيرستن: 181 هدفاً

    كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

  • شتيفان كونتس يرفع درع الدوري الألماني عام 1991

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً

    لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

  • ديتر مولر بزي كولونيا في مباراة الإعادة لنهائي كأس ألمانيا موسم 1976/1977 في مواجهة أوفه كليمان لاعب هيرتا برلين.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    9. ديتر مولر: 177 هدفاً

    لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

  • كلاوس ألوفس يحتفل بتسجيل أحد الأهداف وهو يرتدي زي فيردربريمن.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً

    عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش


ف.ي/ ي.أ  (د.ب.ا، ا.ف.ب)

مواضيع ذات صلة

Fussball | Champions | League Lazio - Borussia Dortmund

أوليفر كان: بايرن لا يستطيع تحمل قيمة انتقال هالاند 13.05.2021

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لنادي بايرن ميونيخ، حارس المرمى السابق للنادي أوليفر كان أن العملاق البافاري "غير قادر" على تحمل صفقة إيرلينغ هالاند، في وقت ربطت وسائل الإعلام بين مهاجم بروسيا دورتموند والنادي البافاري.

Fußball Bundesliga | FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach | Deutscher Meister

بايرن ميونيخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي 08.05.2021

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وبوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.

Fußball Bundesliga | Mainz v Bayern München

ماينز يحرم بايرن من التتويج المبكر بالدوري ودورتموند يواصل انتصاراته 24.04.2021

أرجأ ماينز حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك باسقاطه بايرن ميونيخ المتصدر 2-1 في الجولة الحادية والثلاثين من البوندسليغا والتي شهدت أيضا تحقيق دورتموند لانتصار جديد، جاء على حساب فولسبورغ صاحب المركز الثالث.