ليفاندوفسكي يصعد الضغط على البافاري: قصتي مع بايرن انتهت!

صعد روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم من ضغوطه على النادي اليوم الاثنين (30 مايو/ ايار 2022) في إطار قضية رحيله المحتمل عن بايرن.

وقال قائد المنتخب البولندي في مؤتمر صحفي في وارسو: "الشيء المؤكد اليوم هو أن قصتي مع بايرن انتهت، ولا يمكنني تصور استمرار التعاون الجيد بعد كل ما حدث في الشهور الأخيرة، والواضح بالنسبة لي هو أن الانتقال هو الحل الأفضل بالنسبة لكلا الجانبين".

وأضاف ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم أن "بايرن ناد جاد، وأتمنى ألا يتمسك بي فقط لمجرد أنه يستطيع ذلك". وأوضح أنه لا يعتزم مبدئيا الإدلاء بمزيد من التصريحات حول هذا الموضوع.

وكان ليفاندوفسكي أعلن بعد آخر مباراة في الموسم المنصرم عن رغبته في الرحيل عن بايرن، ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسم اللاعب بنادي برشلونة الإسباني الذي قدم بالفعل عرضا للحصول على خدمات قائد المنتخب البولندي.

يذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن مستمر حتى صيف 2023 لكن النادي بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش يصر على الالتزام بالعقد المبرم مع اللاعب.

وانضم المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)