ليفاندوفسكي والكرة الذهبية .. هل يحصل عليها بأثر رجعي؟

حتى الآن يجري التشكيك في أحقية الأسطورة ميسي في الفوز بالكرة الذهبية 2021. فهل كان ليفاندوفسكي الأحق بها؟ النجم البولندي تحدث لـ"شبورت بيلد" عن ضياع الكرة الذهبية منه في أفضل موسمين له واختار أفضل لاعب في العالم حاليا.

رغم أنه نجم متألق وماكينة أهداف لا تتوقف منذ أن رأيناه في ألمانيا قبل نحو 14 عاما إلا أن روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) يرى أن أفضل الأعوام في مسيرته كان هو عام 2020 وعام 2021 عندما كان لا يزال في صفوف بايرن ميونيخ. وقال ليفي عن تلك الفترة في حديث مع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية: "أرسل لي أحد الأصدقاء مؤخرًا إحصائيات: لقد سجلت 100 هدف في 85 مباراة".

وفي عز مجده تعرض القناص البولندي لسوء الحظ مرتين فيما يخص جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ففي عام 2020 تم حجب الجائزة بسبب جائحة فيروس كورونا التي شلّت أنشطة العالم كله بما فيها الرياضة. وفي عام 2021 منحت الجائزة للأسطورة الأرجنتينيليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في ذلك الوقت.

تشكيك متواصل في تصويت الكرة الذهبية 2021

فقد حصل ميسي على الكرة الذهبية السابعة في مسيرته في تصويت ينظر إليه كثيرون حتى اليوم على أنه كان "غشا وفضيحة"، فقد حصد ميسي 613 صوتا، أي أنه تفوق على ليفاندوفسكي بفارق 33 صوتا فقط.

وقال موقع مجلة "شبورت بيلد" إن "هذا التصويت مثير للجدل إلى حد كبير، ويجري حاليا التحقيق في نتيجته في فرنسا. ويتعلق الأمر بالرشوة وشراء الأصوات ومحاولة التلاعب". وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد ذكرت لأول مرة أن باسكال فيريه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" آنذاك، حصل على مزايا من باريس سان جيرمان، رب عمل ميسي آنذاك، يضيف الموقع.

وأفاد الموقع الألماني أنه تنتشر شائعات في فرنسا مفادها أنه لا يزال من الممكن منح جائزة عام 2020 على الأقل بأثر رجعي.

وعن هذا قال النجم البولندي لشبورت بيلد: "بالطبع كنت أتمنى أن أحصل على جائزة الكرة الذهبية ذات مرة. لست غاضبا أو حزينا لأن هذه الجائزة لا تزال غائبة (عني). لكن شعوري هو أنه كان سيأتي دوري (للحصول عليها) في أي من العامين"، يقصد 2020 و2021.

بايرن في مواجهة برشلونة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتابع المهاجم الحالي لبرشلونة أن جائزة عام 2021 نالها ليونيل ميسي "ولقد لاحظت أن هناك شائعات حول جائزة بأثر رجعي لعام 2020. كان هذا العام رائعًا بالنسبة لي، كنت في أعلى مستوى، وفزنا بكل شيء. دعونا نضع الأمر على هذا النحو: إذا حصلت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بعد أربع سنوات، فمن المؤكد أنني لن اعتبرها إهانة، (بل) سيكون ذلك شرفًا عظيمًا وسأقبل الجائزة".

يذكر أن ليفاندوفسكي فاز في ذلك العام، 2020، بجدارة واستحقاق بجائزة أحسن لاعب في أوروبا.

أفضل لاعب في العالم من وجهة نظر ليفاندوفسكي

وعند سؤاله عمن هو أفضل لاعب في العالم حاليا من وجهة نظره قال ليفاندوفسكي: "من الصعب القول لأنه لا يزال أمامنا بطولة أمم أوروبا والمباريات الأخيرة الحاسمة من دوري أبطال أوروبا. لكن بالنسبة لي حاليا، يعتبر كيليان مبابي وجود بيلينغهام هما أبرع لاعبين في العالم".

وجدير بالذكر أن بيلينغهام يعيش فترة رائعة من التألق مع ريال مدريد بعد انتقاله إليه هذا الموسم قادما من دورتموند، وإذا صدقت التقارير الإعلامية الكثيرة فإن المتألق كيليان مبابي، لاعب سان جيرمان حاليا، سيلحق به إلى النادي الملكي في الموسم المقبل.