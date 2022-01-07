ليفاندوفسكي "الأفضل" في العالم للعام الثاني على التوالي

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021.

وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة ليتفوق على رقم الراحل غيرد مولر والذي صمد منذ 1972.

كما كسر اللاعب البولندي البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر. وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021.

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات ، عاند الحظ نجم كرة القدم المصري محمد صلاح في هذه التجربة ولم يفز بالجائزة رغم بلوغه القائمة النهائية للمرشحين.

في المقابل أحرزت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021.

وأصبحت بوتياس أول لاعبة إسبانية تحرز الجائزة على مدار تاريخها، وجاء فوزها بالجائزة بعد إنجازاتها مع فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الإسباني خلال 2021 حيث توج مع برشلونة بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

مدرب تشيلسي الإنكليزي توماس توخيل يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.

ونال توماس توخيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادة تشيلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا في مايو/أيار الماضي على حساب غريمه المحلي مانشستر سيتي. واستمرت هيمنة ألمانيا على الجائزة بعد فوز يورغن كلوب مدرب ليفربول بها في العامين الماضيين.

وفاز السنغالي إدوار مندي لاعب تشيلسي بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايرن والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز كرة ذهبية.. سابعة! رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز منافسة شرسة تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز ضربة البداية "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أول مباراة مع الكبار في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أفضل لاعب شاب في العالم في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أفضل لاعب في العالم شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أرقام خارقة بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز "سأواصل القتال" ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".



ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)