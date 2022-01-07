 ليفاندوفسكي ″الأفضل″ في العالم للعام الثاني على التوالي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ليفاندوفسكي "الأفضل" في العالم للعام الثاني على التوالي

توج البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب لعام 2021. ليحتفظ باللقب الذي توج به العام الماضي أيضا، متفوقا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح. توماس توخل توج بجائزة أفضل مدرب.

روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.

روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021.

مختارات

وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة ليتفوق على رقم الراحل غيرد مولر والذي صمد منذ 1972.

كما كسر اللاعب البولندي البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر. وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021.

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات ، عاند الحظ نجم كرة القدم المصري محمد صلاح في هذه التجربة ولم يفز بالجائزة رغم بلوغه القائمة النهائية للمرشحين.

في المقابل أحرزت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021.

وأصبحت بوتياس أول لاعبة إسبانية تحرز الجائزة على مدار تاريخها، وجاء فوزها بالجائزة بعد إنجازاتها مع فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الإسباني خلال 2021 حيث توج مع برشلونة بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

مدرب تشيلسي الإنكليزي توماس توخيل يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.

مدرب تشيلسي الإنكليزي توماس توخيل يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.

ونال توماس توخيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادة تشيلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا في مايو/أيار الماضي على حساب غريمه المحلي مانشستر سيتي. واستمرت هيمنة ألمانيا على الجائزة بعد فوز يورغن كلوب مدرب ليفربول بها في العامين الماضيين.

وفاز السنغالي إدوار مندي لاعب تشيلسي بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايرن والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)

مواضيع ذات صلة

Bayern Munich Robert Lewandowski holds the 2021 Ballon d'Or trophy for striker of the year during the 65th Ballon d'Or ceremony at Theatre du Chatelet, in Paris, Monday, Nov. 29, 2021. (AP Photo/Christophe Ena)

ليفا وميسي وصلاح أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وفق الفيفا.. فلمن اللقب؟ 07.01.2022

قبل حوالي عشرة أيام من موعد تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2021. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للفوز بهذه الجائزة وتضم القائمة النجم المصري محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 02: Mohamed Salah of Liverpool looks on during the Premier League match between Chelsea and Liverpool at Stamford Bridge on January 02, 2022 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Fußball 1. Bundesliga 14. Spieltag Borussia Dortmund - FC Bayern München am 04.12.2021 im Signal Iduna Park in Dortmund Torjubel / Jubel zum 2:3 durch Robert Lewandowski ( München ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Foto: Revierfoto++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PARIS, FRANCE - DECEMBER 07: Lionel Messi of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League group A match between Paris Saint-Germain and Club Brugge KV at Parc des Princes on December 7, 2021 in Paris, Paris Saint-Germain v Club Brugge KV: Group A - UEFA Champions League Copyright: xSebastianxFrejx

طموحات صلاح وليفاندوفسكي تتحدى ميسي على جائزة "الأفضل" 16.01.2022

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم غدا الاثنين صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة ساعة التتويج لأفضل نجوم وإنجازات اللعبة في عام 2021. ولأول مرة تتصارع ثلاث قارات على جائزة "الأفضل".

MUNICH, GERMANY - JANUARY 07: Stefan Lainer of Moenchengladbach celebrates after scoring his teams second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on January 07, 2022 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

الدوري الألماني - بايرن ميونخ يتعرض لهزيمة مريرة على يد غلادباخ 07.01.2022

استهل فريق بايرن ميونخ لكرة القدم مبارياته في عام 2022 بالخسارة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة (الأولى إيابا) من الدوري الألماني.