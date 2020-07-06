ليست دائما حلاً .. الثلاجة قد تتسبّب بضرر لمجموعة من الأغذية

يعتقد بعض الناس أنه يمكنهم وضع أيّ غذاء في الثلاجة (البراد) لأجل الحفاظ على طراوته. صحيح أن الثلاجة مفيدة للكثير من الأغذية، لكن هذه القاعدة لا تصلح دائماً، بل إن وضع بعض الأغذية في الثلاجة قد يؤدي إلى أخطار صحية.

قام موقع "دوكتيسيمو"، وهو موقع فرنسي رائد في الرعاية الصحية، بتجميع معلومات حول 16 غذاء لا ينبغي وضعه في الثلاجة.بدأت القائمة بحبات الطماطم، فمن الأفضل حفظها في مكان ذي حرارة معتدلة (ما بين 15 إلى 30 درجة)، بينما ينتج عن وضعها في الثلاجة فقدانها لطعمها وكذلك التأثير حتى على أحجامها.

ولا ينصح الموقع بوضع الخبز في الثلاجة لأن ذلك يؤثر على شكله ويجعله جافاً، لكن يمكن تجميده وفق المصدر ذاته. وقد سبق لموقع الهافنغتون بوست أن حذر من وضع الخبز في الثلاجة، مشيراً إلى أن هذه العملية تؤثر على دورة حياة الخبز، وتجعله صلبا.

شملت القائمة كذلك

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة منظف للبشرة يمكن استخدام العسل كوسيلة لتنظيف البشرة بعيدا عن مستحضرات تنظيف البشرة غالية الثمن. فالعسل مضاد للبكتيريا وللالتهابات ولطيف على الجلد، وهو مناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة ولأولئك الذين يعانون من مشكلة حبّ الشباب.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة لشعر بملمس حريري يمكن استخدام العسل كغسول طبيعي للشعر. فهو يمنح الشعر ملمسا حريريا وناعما. الطريقة: بعد دهن العسل على الشعر يترك لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسله جيدا.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة علاج الجروح والخدوش بدلا من استخدام مراهم علاج الجروح الكيميائية، يمكن استخدام العسل لعلاج الجروح الصغيرة والخدوش. فالعسل مضاد للجراثيم ويعتبر من أفضل وسائل العلاج الطبيعية للجروح.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة علاج الحروق أظهرت أبحاث كثيرة أن للعسل فوائد مذهلة في علاج الحروق، فالعسل يهدئ الجلد ويعزز شفاءه. طريقة العلاج: بعد تبريد الحرق بالماء البارد أو مكعبات الثلج ينصح بدهن الحرق بالعسل وتضميده بضمادة أو غلاف بلاستيكي، مع ضرورة تغير الضمادة يوميا. واستخدام العسل لتبريد الحروق يكون ممكنا عندما تكون طفيفة فقط، وفي حالات الحروق الشديدة لابد من الذهاب إلى الطبيب.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة اضطرابات المعدة يمكن علاج اضطرابات المعدة باستخدام العسل. وهنا ينصح بتذويب ملعقة من العسل مع قليل من خلّ التفاح في كوب من الماء. وهذا المشروب كفيل بتخليص معدتك من البكتيريا المعدية الضارة.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة لتخفيف آلام الحلق وللعسل دور مهم في تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال. الطريقة: نقوم بتذويب ملعقتين كبيريتين من العسل في كوب ماء مغلي مع إضافة القليل من الزنجبيل والقرفة وملعقة من عصير الليمون.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة ترطيب الشفاه لأولئك الذين يعانون من مشكلة جفاف الشفتين، يمكنهم التخلص من هذه المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة، إذ يكفي دهن الشفاه بمزيج العسل مع قليل من زيت جوز الهند. وللحصول على نتائج جيدة ينبغي تكرار العملية عدة مرات في اليوم.

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة علاج التهابات العدوى الفطرية أظهرت بعض الدراسات أن دهن العسل على منطقة المهبل يمكن أن يساعد في قتل الفطريات المهبلية. وينصح بدهن العسل وتركه مدة 30 دقيقة ومن ثم غسله بالماء وتكرار ذلك مرة كل 24 ساعة. الكاتب: دالين صلاحية



، فوضعه تحت درجة حرارة منخفضة ينتج عنه تجميد هذا السائل، ولا توجد أيّ فائدة في تخزينه في الثلاجة لأنه مدة صلاحيته في الخارج طويلة. وهناك ذلك الأفوكادو، فالتجميد يؤدي تصلبه وعدم نضجه، وكذلك نبتة الريحان (تستخدم في الطهي ولتحضير الشاي) التي تؤثر عليها البرودة بشكل سيء، وكذلك زيت الزيتون الذي يتصلب إذا دخل مكاناً بارداً للغاية.

ونصح المواقع بعدم وضع القهوة المطحونة في الثلاجة، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان طعمها، وتأثرها بروائح أطعمة أخرى. ومن الأفضل تخزينها في مكان جد معتدل الحرارة، بعيدا عن الرطوبة. كما نصح الموقع بتفادي وضع البصل، خاصة المقشر في الثلاجة، لأن هذا النوع من الخضر لا يستطيع مقاومة الرطوبة، ويفسد بسرعة في هذه الأجواء، شأنه شأن الثوم الذي تتكوّن فيه جراثيم نتيجة الحفظ في الثلاجة!

وعكس قطع البطاطس التي تُباع في ثلاجات الأسواق، فإن تقطيع البطاطس ثم تجميدها في البيت يؤدي إلى تحويل مادة النشا الموجودة فيها إلى سكر. كما أن تخزين الشكولاتة في الثلاجة، خاصة في حيّز التجميد، يؤدي إلى تركيز السكر في الأعلى، ما يؤدي إلى فقدان طعمها.

ومن الفواكه التي ينصح بعدم وضعها في الثلاجة، قطع الشمام (نوع من البطيخ)، فهذه الفاكهة لا تستطيع أن تنضح في مكان بارد جدا، لكن يمكن القيام بهذه الخطوة إذا بلغت مرحلة جد نهائية من النضج. وتنصح مصادر أخرى بعدم تبريدها إلا لمدة جد قصيرة وليس الاحتفاظ بها مطولا.

ومن الناس من يشتري كميات كبيرة من التفاح ويقوم بتجميدها لأجل الاحتفاظ بها، وهي عادة لا ينصح بها لأن التفاح يفقد قيمته الغذائية بهذه الطريقة، كما لا ينصح بوضع المشمش والخيار في الثلاجة لأنها قد يفسدان بسرعة داخلها.

إ.ع/ع.ج.ج