 ليست الحرب وحدها.. كيف فاقم الجفاف معاناة السوريين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.03.2021

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سياسة واقتصاد

ليست الحرب وحدها.. كيف فاقم الجفاف معاناة السوريين؟

يركز العالم على الحرب في سوريا وأزمة اللاجئين التي تمخضت عنها، لكن هناك جانبا نادرا ما تتم الإشارة إليه، يخصّ الأوضاع المعيشية المتدهورة التي ترجع أسبابها الأولى إلى موجة الجفاف التي ضربت البلاد قبل الحرب.

مخيم الحسكة سوريا

الأزمة في سوريا ليست أزمة حرب فقط بل كذلك أزمة ماء

على امتداد سنوات، تراجعت معدلات هطول الأمطار بشكل كبير في سوريا، وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما أدى إلى موجة تصحر وتضرّر كبير للأراضي الزراعية، خصوصا في شرقي البلاد. تسبب هذا الوضع بفقدان 800 ألف قاطن في سوريا لمصدر رزقهم، ونفوق 85 في المئة من الثروات الحيوانية في سوريا.

"سوريا تقدم مثالاً رئيسيًا لتأثير التغيّرات المناخية على قضايا موجودة مسبقا، مثل غياب الاستقرار السياسي والفقر وندرة الموارد" يقول جمال الصغير، أستاذ في معهد دراسات التنمية الدولية بجامعة مكغيل في كندا، مشيراً إلى أن التغيرّ المناخي هو أكبر تهديد للأمن العالمي، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة عندما اعتبرت هذه الظاهرة بمثابة تهديدٍ للأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد تبيان وجود رابط بين التغير المناخي والنزاعات.

على مدار عقود، منحت الأراضي الزراعية في سوريا للمزارعين إمكانيات مهمة بفضل خصوبتها وإنتاجيتها، خاصة مع الدعم الذي قدمته الدولة السورية لتسويق المحاصيل ما بين 1970 و1990. غير أن البلد عانى من ثلاث موجات جفاف منذ 1980، أشدها تأثيرا كانت ما بين 2006 و2010، واعتبرت الأسوأ على الإطلاق على امتداد 900 عاما.

سوريا قرب مخيم في الرقة

أنشطة تربية الماشية تضرّرت بشدة في سوريا

وبسبب تراجع إنتاج المحاصيل بما يصل إلى الثلثين، بدأت سوريا استيراد كميات كبيرة من الحبوب، ما أدى إلى تضاعف أسعار االأغذية. غير أن "الجفاف استمر وزادت معاناة الناس" يقول الصغير، الذي يوّضح لماذا هاجر 1.5 مليون قروي إلى المدن بحثا عن العمل، ومن بقي كانوا غالبا مزارعين فقراء للغاية، تحوّلوا لاحقا إلى أهداف سهلة للتنظيمات الإرهابية التي جندت عددا منهم كما فعل تنظيم الدولة الإسلامية.

كيف تحوّلت سوريا إلى بلد متفجر؟

الاضطرابات المناخية كانت عاملا إضافيا ومسّرعًا للأزمة السياسية في سوريا، يقول ستافان دي مستورا، المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، لـDW، مضيفا أن الأزمة تعمقت أكثر مع قرار بشار الأسد تقليل الإعانات المقدمة للسكان، فيما يتعلق بدعم الوقود والماء والكهرباء. وزاد استفحال الأزمة مع ندرة المياه والتوترات الطائفية والعرقية في البلد كما يجري بين الكرد والعرب والعلويين والسنة.

"هناك خليط اجتماعي متوتر تحوّل إلى خليط متفجر بعد تداعيات الربيع العربي، وكذلك لأسباب أخرى كالخوف من فقدان الوظائف، والهجرة نحو المدن، زيادة على انخفاض القدرة الشرائية والغضب من الطرق الفظيعة التي ردت بها الحكومة" يقول ميستورا.

أرشيف من عام 2010

الجفاف ضرب سوريا بشدة وأدى إلى تراجع االمحاصيل الزراعية - ريف ردعا

وزاد الوضع استفحالا بسبب الوضع الجغرافي لسوريا، ودخول قوى إقليمية على الخط خاصة إيران والسعودية، اللتان تجمعهما عداوة كبيرة. "بدأنا نرى حصارًا مرعبًا حول العديد من المدن والبلدات، حيث لم يعد للسكان قدرة على الوصول إلى الماء أو الغذاء، كما جرى في حمص وحلب"، يضيف ميستورا.

عندما غادر ميستورا سوريا عام 2018، قلّت المعارك الحربية بشكل كبير، مع سيطرة الحكومة على 60 بالمئة من المناطق المأهولة في البلد. ويرى المتحدث أن سوريا لم تعد في خطر حرب شاملة، لكنها لا تزال في خطر الانهيار.

لا حل لإنقاذ سوريا سوى بدعمها

مختارات

أفاد تقرير أوروبي بانخفاض واضح في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر تركيا، بينما تراجعت ثقافة الترحيب التركية في وجه الكثير من اللاجئين السوريين. تقريرعن معاناة عائلة تخشى مستقبلا قاتما لأطفالها في اسطنبول.

80 مليون شخص في العالم، أو 1 في المائة من سكان العالم، هاجروا أو نزحوا من ديارهم بسبب الحروب والفقر والاضطهاد، وهو رقم قياسي جديد، تضاعف خلال العشر سنوات المنصرمة، حسب توثيق الأمم المتحدة، التي تتوقع "تفاقم الوضع".

أُجبر 6.6 مليون شخص على هجر بيوتهم داخل سوريا وأكثر من 5 ملايين فروا من البلد حسب معلومات منظمة العفو الدولية. لكن استطاع 82,500 ألف سوري العودة إلى البلد عام 2019 عبر وكالات الأمم المتحدة، كما عاد 412 ألف شخص داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية. غير أن ظروف معيشهم لم تتحسن، فجلّ مناطق البلد تضرّرت بسبب الحرب، ولا يزال الماء نادرًا، بينما تشهد البنى التحتية دمارًا واسعًا وتحتاج إلى إصلاح عاجل في كل أنحاء البلد.

"ربح بشار الأسد تقريباً الأرض في سوريا، لكنه لا يزال بعيدا عن ربح السلام"، يضيف ميستورا في مؤتمر افتراضي نظمته مؤسسة بيغوف وومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ. من جهته يقول جمال الصغير، الذي عمل سابقا مديرا في البنك الدولي: "تحتاج سوريا إلى إعادة البناء حتى يحل السلام فيها"، إذ يحتاج كل اتفاق للسلام إلى عروض للاستثمار.

غير أن سوريا لوحدها لن تكون لها القدرة على تمويل إعادة إعمار البلد، وتحتاج لأجل ذلك إلى شريكها الرئيسي، روسيا، أو لمساهمة قوى إقليمية لم تكن على وئام مع نظام الأسد كتركيا ودول خليجية. ويبرز الصغير أن هناك "حاجة ماسة لدعم قدرة سوريا على الصمود عبر المساهمة في مرحلة انتقالية جديدة، وذلك بغرض توفير طاقة أكبر وتأمين الحاجيات المائية وتطوير البنى التحتية".

جينفير هوليز/إ.ع

  • Syrien, Umaiyadenmoschee von Damaskus, über dem Häusermeer der historischen Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    أقدم مساجد العالم

    يعد المسجد الأموي في دمشق من أقدم مساجد العالم، إذ بُني مطلع القرن الثامن الميلادي. ويقع اليوم في الجزء التاريخي من العاصمة دمشق، التي أُدرجت عام 1979 على لائحة اليونسكو للتراث العالم. الصورة تعود إلى عام 2007.

  • Syrien, im Tal der Gräber von Palmyra (Sammlung M. Meinecke/A. Schmidt-Colinet)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    تعاون ألماني-سوري في تدمر

    الحفريات في مدينة تدمر القديمة مُدرجة هي الأخرى على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تُظهِر الصورة التي تعود إلى عام 1981 قطعاً معمارية من مقبرة المعبد، وقد استمر العمل من أجل استخراجها من عام 1981 إلى عام 1985 بالتعاون مع معهد الآثار الألماني ومديرية الآثار السورية.

  • Syrien, der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra, bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    معبد الإله بعل

    كان معبد الإله بعل الذي مضى على تشييده نحو 2000 عام أحد أفضل المعابد المحفوظة في واحة تدمر، لكن غرفته الداخلية "تسيلا" وقعت ضحية لهمجية "الدولة الإسلامية"، إذ نسفها التنظيم بالمتفجرات عام 2015. تعود الصورة إلى عام 1963.

  • Syrien, Eingang zur Zitadelle von Aleppo (Sultan Kitaz)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قلعة حلب

    شُيدت قلعة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعد اليوم واحدة من أقدم القلاع في العالم، وهي مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1986. لكن الحرب الأهلية في سوريا تركت بصماتها المروعة على أسوارها وبعض أجزائها. وبعد انحسار خط الجبهة عنها بات بالإمكان زيارتها مجدداً.

  • Syrien, Sultaniyya-Moschee-Komplex, 13.Jh. - direkt vor der Zitadelle von Aleppo gelegen, während des Krieges stark zerstört. (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قبل الحرب

    وقبل المعارك الشرسة هكذا بدا محيط القلعة الشهيرة على مستوى العالم. خلال الحرب طال الدمار الكبير جامع السلطانية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكان يقع أمام القلعة في حي الجلوم.

  • Syrien, der Basar in Aleppo, war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    سوق حلب

    شكل سوق حلب بمتاجره الصغيرة التي تزيد على الألف قلب المدينة. لكن الحرب مرت من هنا أيضاً وأحرقت ودمرت بشدة الكثير منه. وما تزال الكثير من أجزاء السوق مدمرة حتى يومنا هذا.

  • Syrien, Aleppo: Blick über die Altstadt von Westen auf die Zitadelle (Peter Heiske)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    صورة من قبل الحرب

    تعود هذه صورة إلى عام 2001، عندما كانت قلعة حلب لا تزال سلمية وتطل شامخة على البلدة القديمة. وتظهر في الصورة مأذنة الجامع الكبير في المدينة.

  • Syrien, Aleppo: Der große Waqf-Komplex Ibshir Pasha (Nabil Kasbo)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    آثار الدمار

    أصبحت حلب رمزاً للحرب الأهلية في سوريا. وبات من الصعب التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. كما أُصيب وقف إبشير مصطفى باشا (يساراً) وحمام بهرام باشا (إلى اليمين) في حلب بشدة جراء القتال. تم التقاط هذه الصورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.


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