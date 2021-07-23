سيظل موسم 2015/ 2016 راسخا في ذاكرة جماهير ليستر سيتي، حيث تمكن هذا الفريق المغمور من خطف الأضواء من عمالقة الدوري الإنجليزي والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

يشتهر ليستر سيتي بلقب الثعالب ويعود ذلك إلى أن المنطقة التي ينتمي لها مشهورة بصيد الثعالب. قدم ليستر، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 1884 أداءا اسثنائيا في موسم 2015/ 2016 والذي أنهاه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يستطع إلا فريقين الفوز على ليستر سيتي في ذلك الموسم وهما أرسنال وليفربول. ويملك ليستر سيتي في خزينته ثلاثة كؤوس من مسابقة كأس رابطة المحترفين. ويعتبر الدولي الجزائري رياض محرز أبرز نجوم الفريق، حيث تم اختياره الموسم في الماضي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.