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ليستر سيتي

سيظل موسم 2015/ 2016 راسخا في ذاكرة جماهير ليستر سيتي، حيث تمكن هذا الفريق المغمور من خطف الأضواء من عمالقة الدوري الإنجليزي والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

يشتهر ليستر سيتي بلقب الثعالب ويعود ذلك إلى أن المنطقة التي ينتمي لها مشهورة بصيد الثعالب. قدم ليستر، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 1884 أداءا اسثنائيا في موسم 2015/ 2016 والذي أنهاه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يستطع إلا فريقين الفوز على ليستر سيتي في ذلك الموسم وهما أرسنال وليفربول. ويملك ليستر سيتي في خزينته ثلاثة كؤوس من مسابقة كأس رابطة المحترفين. ويعتبر الدولي الجزائري رياض محرز أبرز نجوم الفريق، حيث تم اختياره الموسم في الماضي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

FOTOMONTAGE: Wechsel von Jadon SANCHO (Borussia Dortmund) zu Manchester United offenbar perfekt. Archivfoto: Torjubel Jadon SANCHO (Borussia Dortmund) nach Tor zum 0-1, Jubel,Freude,Begeisterung,. Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. 78. DFB Pokal Finale, RB Leipzig (L) - Borussia Dortmund (DO) im Olympiastadion in Berlin/ Deutschland am 13.05.2021. ##DFL / DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/ or quasi-video## Â

بهذا المبلغ انتقل سانشو من دورتموند إلى مانشستر يونايتد! 23.07.2021

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني تفاصيل صفقة انتقال اللاعب جايدون سانشو، وهي صفقة كان النادي قد أعلن عنها قبل أيام وكان يسعى للظفر بها منذ مدة طويلة.
FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester City v Burnley - Etihad Stadium, Manchester, Britain - June 22, 2020 Manchester City's Riyad Mahrez celebrates scoring their second goal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Michael Regan/Pool via REUTERS/File Photo EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

رياض محرز.. النجم الذي تترقبه الأعين في نهائي الأبطال 27.05.2021

خطف رياض محرز الأضواء بعدما قاد مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال. ابن ضواحي باريس برهن على أنه واحد من أفضل اللاعبين العالمين حاليا؛ رغم أن بداية مسيرته لم تكن مفروشة بالورود. فكيف ينظر إليه سكان مسقط رأس والده بالجزائر؟
04.04.2018, Großbritannien, Liverpool: Fußball: Champions League, Viertelfinale, Hinspiel, FC Liverpool - Manchester City an der Anfield Road. Jürgen Klopp (r), Trainer des FC Liverpool, spricht mit dem verletzungsbedingt Ausgewechselten Mohamed Salah. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

كلوب يحاول طمأنة جمهور صلاح بشأن إصابة اللاعب 02.11.2019

تثار شكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراة أستون فيلا. وخضع اللاعب لبرنامج تدريبي خاص. ورغم وصفه التحدي الذي يواجهه صلاح بأنه "خطير كالجحيم" يحاول المدرب يورغن كلوب بعث الطمأنينية في قلوب عشاق النجم المصري.

July 28, 2018 - Miami Gardens, Florida, USA - Manchester City forward Riyad Mahrez (26) (right) fights for the ball with FC Bayern midfielder Chris Richards (34) (left) during the first half of an International Champions Cup match between FC Bayern and Manchester City at the Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida |

القضاء الإنجليزي يحسم معركة بين رياض محرز و"كاتي".. جليسة أطفاله 26.06.2019

عملت "كاتي" مربية أطفال لدى النجم الجزائري رياض محرز وزوجته ريتا. وبعد انتقال محرز لمانشستر سيتي وقع خلاف بينها وبين رياض حول أجرها، لتتهمه بالبخل وترفع عليه قضية والآن صدر حكم محكمة العمل في مانشستر فماذا قرر القاضي؟
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 09: Liverpool manager Jurgen Klopp (l) and Pep Guardiola react during the Premier League match between Manchester City and Liverpool at Etihad Stadium on September 9, 2017 in Manchester, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

القشة الأخيرة التي يتعلق بها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي 26.04.2019

مع نهاية يناير كانون الثاني، بدأ ليفربول يضيع بغرابة تقدمه في النقاط على مانشستر سيتي. والآن قبل نهاية الدوري الإنجليزي بثلاث جولات يبدو الطريق ممهدا للسيتي لكي يحصد اللقب. فهل ضاع لقب البطولة على فريق الألماني كلوب؟
FILE PHOTO - Football Soccer Britain - Leicester City v Manchester United - FA Community Shield - Wembley Stadium - 7/8/16 Leicester City chairman Vichai Srivaddhanaprabha before the match Action Images via REUTERS / John Sibley/File Photo No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

جماهير ليستر سيتي حزينة لفقدان صانع معجزة النادي الإنجليزي 29.10.2018

كان شخصية محبوبة بين جماهير النادي و"مثالا للطف والكرم". إنه مالك ليستر سيتي رجل الأعمال التايلاندي فيكاي سريفادهانابرابا، الذي تأكد مقتله برفقة أربعة أشخاص آخرين إثر تحطم طائرته وانفجارها بعد مباراة بالدوري الانجليزي.
Leicester City File Photo. File photo dated 29-09-2017 of Leicester City chairman Vichai Srivaddhanaprabha. A helicopter belonging to the chairman of Leicester City Football Club has crashed in a car park outside the club's ground, according to reports. Issue date: Saturday October 27, 2018.

قلق على مصير مالك ليستر سيتي بعد تحطم مروحيته قرب الملعب 28.10.2018

غموض حول مصير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، بعد أن تحطمت المروحية التي يستخدمها في تناقلاته لحضور مباريات فريقه بالقرب من الملعب السبت. ومصدر مقرب يقول إنه كان على متنها.

02.07.2016, Stade Matmut-Atlantique, Bordeaux, FRA, EM UEFA 2016, Quarter Final , Germany (GER) vs Italia (ITA), im Bild Mesut Özil (Deutschland) betet vor dem Spiel |

صورة تكشف جانب أوزيل الإنساني 25.10.2018

بينما لازالت بعض وسائل الإعلام تتغنى بأداء مسعود أوزيل الأخير مع فريقه أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، نشر الدولي الألماني السابق صورة له مع مشجع وفي لـ "المدفعجية" خسر معركته الأخيرة مع مرض السرطان.
2 January 2017 - Premier League - West Ham v Manchester United - Jose Mourinho Manager of Manchester United - Photo: Marc Atkins / Offside. |

جماهير مانشستر يونايتد تجمع التبرعات لطرد مورينيو 10.08.2018

يفتتح مانشستر يونايتد اليوم الجمعة الموسم الجديد للبرمييرليغ أمام ضيفه ليستر سيتي. ويرشح النقاد مورينيو كأول مدرب بالبطولة الإنجليزية معرض للإقالة من منصبة. غير أن إقالته لن تكون سهلة، من الناحية المالية على الأقل.

Riyad Mahrez File Photo. File photo dated 03-03-2018 of Leicester City's Riyad Mahrez. Issue date: Thursday March 8, 2018. Riyad Mahrez insisted he faced no hostility from his Leicester team-mates following his failed move to Manchester City in the January transfer window. See PA story SOCCER Mahrez Latest. Photo credit should read Tim Goode/PA Wire URN:35422127 |

غوارديولا يقترب من التعاقد مع نجم ليستر سيتي محرز 23.05.2018

بعدما حرمت الأمتار الأخيرة رياض محرز من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة المدرب الشهير بيب غوارديولا الموسم الماضي، يبدو هذه المرة أن النجم الجزائري قريب أكثر من أي وقت مضى في حمل قميص بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
SUNDERLAND, ENGLAND - DECEMBER 03: Riyad Mahrez of Leicester City and Sebastian Larsson of Sunderland compete for the ball during the Premier League match between Sunderland and Leicester City at Stadium of Light on December 3, 2016 in Sunderland, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

خمسة لاعبين رفعوا راية العصيان في وجه أنديتهم! 08.02.2018

بينما تتركز الأضواء بشكل كبير على مقاطعة الدولي الجزائري رياض محرز مران فريقه الإنجليزي ليستر سيتي، أوضح موقع "سبورتس كيدا" أن محرز ليس اللاعب الوحيد الذي اختار هذا المسلك للانتقال إلى فريق آخر. فمنهم بقية اللاعبين؟
05.01.2017 *** Algerian and Leicester forward Riyad Mahrez poses for a photo after being crowned African Footballer of the Year in Abuja, on January 5, 2017. Algerian and Leicester striker Riyad Mahrez has been crowned the CAF African best Footballer for 2016 and beating former best player and Gabonese forward Pierre-Emerick Aubameyang and Sehegalese striker Sadio Mane, for the continent's most prestigious individual award. / AFP / PIUS UTOMI EKPEI (Photo credit should read PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images)

عناد ليستر سيتي يُكبل طموحات رياض محرز! 01.02.2018

مع افتتاح فترة انتقالات اللاعبين الكروية، يتصدر رياض محرز باستمرار أغلفة الصحف، التي تؤكد اهتمام أندية عديدة بالحصول على خدمات الدولي الجزائري. غير أن ناديه ليستر سيتي يرفض دائما تسريح اللاعب مما يطرح عدة تساؤلات.
Leicester City's Algerian midfielder Riyad Mahrez kisses the premier league trophy after winning the league and the English Premier League football match between Leicester City and Everton at King Power Stadium in Leicester, central England on May 7, 2016. AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / AFP / ADRIAN DENNIS (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)

صحيفة تثير الجدل حول مصير رياض محرز مع ليستر سيتي 06.01.2018

هل باتت أيام الدولي الجزائري، رياض محرز، مع فريقه ليسترسيتي معدودة؟ فقد تحدثت صحيفة بريطانية عن رغبة ناديي ليفربول وتشيلسي في ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في فترة الانتقالات الشتوية. فيما يتمسك مدرب ليستر سيتي باللاعب.
22.10.2016 +++ Fußball: Bundesliga, Bayern München - Borussia Mönchengladbach, 8. Spieltag am 22.10.2016 in der Allianz Arena in München (Bayern). Der Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gibt vom Spielfeldrand Anweisungen. Bayern gewinnt das Spiel mit 2:0. Foto: Tobias Hase/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

هل يعود أنشيلوتي قريباً للجلوس على "مقاعد البدلاء"؟ 19.10.2017

بعد إقالته من تدريب فريق بايرن ميونيخ، ذكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يحتاج في الوقت الحالي إلى فترة راحة للاستراحة من صخب الملاعب، لكن يبدو أن هذه الفترة لن تدوم طويلاً بعدما بدأت العروض تنهال عليه.
Huddersfield Town's German head coach David Wagner gestures as he holds the Championship Playoff trophy on the pitch after winning the penalty shoot-out in the English Championship play-off final football match between Huddersfield Town and Reading at Wembley Stadium in London on May 29, 2017. Huddersfield won the penalty shoot-out 4-3 after the game finished 0-0 after extra time. / AFP PHOTO / Glyn KIRK / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE (Photo credit should read GLYN KIRK/AFP/Getty Images)

دافيد فاغنر.. معجزة تدريب ألمانية في البرمييرليغ 14.08.2017

في العامين الماضيين كان الجميع يتحدثون عن يورغن كلوب كمدرب ألماني أوحد في الدوري الإنجليزي. لكن ظهر الآن نجم ألماني جديد هناك هو المدرب دافيد فاغنر، صديق كلوب الحميم، والذي حقق المعجزة الثانية بعد معجزة ليستر سيتي.

July 28, 2016 ISTANBUL, TURKEY - JULY 28: Fans waves Turkish flags for 15 July martyrs during the UEFA Europa League Third qualifying round first match between Medipol Basaksehir and Rijeka in Istanbul, Turkey on July 28, 2016. 246 people were martyred in Turkey during the Parallel State/Gulenist Terrorist Organization's 15th of July failed military coup attempt. Parallel State is a terrorist organization leaded by U.S.-based cleric Fetullah Gulen, who is accused of a long-running campaign to overthrow the state through infiltrating into Turkish institutions, particularly the military, police and judiciary, forming a Äòparallel stateÄô. Salih Zeki Fazlioglu / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. (c) picture-alliance/AA/S. Zeki Fazlioglu

باشاك شهير- أسطورة كروية تركية على نهج ليستر سيتي؟ 05.05.2017

بإمكان نادي باشاك شهير الفوز بلقب الدوري التركي هذا الموسم وصناعة معجزة كروية على نهج ليستر سيتي. ورغم نجاحه يبقى النادي القريب من الحكومة التركية مثيرا للجدل خصوصا بسبب ما فعله مؤخرا عدد من نجومه مع اثنين من الصحفيين.
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