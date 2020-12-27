 ليبيا: منظمة دولية تطالب بالتحقيق في مصير مفقودي ترهونة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ليبيا: منظمة دولية تطالب بالتحقيق في مصير مفقودي ترهونة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان مدينة ترهونة حيث اكتُشفت مقابر جماعية "مروعة" منذ الصيف بعد انسحاب قوات خليفة حفتر من المدينة.

تم في حزيران/ يونيو الماضي اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية.

تم في حزيران/ يونيو الماضي اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها البوم الخميس (السابع من كانون الثاني/يناير 2021) حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان مدينة ترهونة حيث اكتُشفت مقابر جماعية عدة منذ الصيف.

مختارات

يحتفي الغرب بأنظمة الشرق الأوسط بدلا من الضغط لإحداث تحول، ولذلك فإن حقوق الانسان تحتل مكانة ثانوية في العلاقات. ومع تولي بايدن الحكم سيزداد الضغط على أوروبا للتدخل لأجل تطور مستدام لجيرانها العرب، كما يرى هرمان راينر.

قبل عشر سنوات فجر التونسي محمد البوعزيزي موجة احتجاجات أطاحت بالعديد من الحكام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالرغم من تشابه الظروف والأنظمة، لم يحدث "ربيع أفريقي". لماذا؟

وتصدّر اسم ترهونة المدينة الواقعة على مسافة 80 كلم جنوب العاصمة طرابلس عناوين الأخبار في حزيران/يونيو إثر العثور على مقابر جماعية فيها وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مروعة".

وأفادت هيومن رايس ووتش على موقعها الإلكتروني أنه جرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة جماعية عثر عليها حتى الآن، ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى التحقيق "في مصير السكان المفقودين".

واكتشفت أول مقبرة جماعية غداة انسحاب قوات خليفة حفتر من المدينة وتراجعها نحو وسط البلاد وشرقها وجنوبها، وذلك إثر إخفاق هجوم شنته للسيطرة على العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

ونقلت المنظمة الأممية الخميس عن "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" الحكومية أن "338 شخصاً على الأقل من سكان ترهونة فقدوا بعد سيطرة ميليشيا الكاني المحلية، المعروفة باسم الكانيات، على المدينة عام 2015".

وأفاد سكان محليون هيومن رايتس ووتش بأن القوة المرتبطة بقوات حفتر "خطفت واحتجزت وعذبت وقتلت وكثيراً ما غيّبت أشخاصاً عارضوها أو اشتبهت في أنهم معارضون لها". وقالت السلطات الليبية للمنظمة إنها لم تحدد بعد هوية كل الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية.

واعتبرت الباحثة المختصة في الشؤون الليبية في هيومن رايتس ووتش حنان صالح أن على السلطات "اتخاذ تدابير ملائمة لتحديد هوية الجثث وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة".

اقرأ أيضاً: هل ألهم الربيع العربي القارة السمراء؟

وسلطت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على "الكانيات" وقائدها محمد الكاني على خلفية "تعذيب وقتل مدنيين خلال حملة قمع وحشية في ليبيا". وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع التبادلات مع الجهتين بواسطة النظام المصرفي الأميركي.

ويشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقعت مع رجل شرق ليبيا القوي، خليفة حفتر، المدعوم خاصة من الإمارات وروسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر. واتفق مسؤولون ليبيون من جميع الأطياف في تشرين الثاني/نوفمبر على تنظيم انتخابات وطنية في كانون الأول/ديسمبر 2021.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مراسلون - صيادون صقليون في السجون الليبية  

مواضيع ذات صلة

Türkische Soldaten in Libyen

وفد مصري يزور طرابلس ووزير الدفاع التركي يحذر قوات حفتر 27.12.2020

بتزامن مع وصول وفد مصري رفيع إلى طرابلس، وجه وزير الدفاع التركي الذي يزور العاصمة الليبية تحذيرا لقوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر من استهدافها إذا هاجمت القوات التركية في البلاد.

Chalifa Haftar

ليبيا.. باريس تدعو حفتر إلى "عدم استئناف" الأعمال العدائية 28.12.2020

دعت فرنسا خليفة حفتر إلى "الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية"، وإلى "تركيز الجهود" على إيجاد حل سياسي. وكان حفتر قد دعا منذ أيام إلى ضرورة طرد تركيا من ليبيا، وهو ما دفع أنقرة إلى تحذيره من القيام بأي عمل عسكري ضدها.

Libyen Minsterpräsident Fayiz as-Sarradsch

حكومة السراج تفرض حظر تجول "بسبب كورونا" ونشطاء يشككون 26.08.2020

في ظل مظاهرات غير مسبوقة ضد حكومة السراج أعلنت حكومة الوفاق حظراً كاملاً للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة اعتباراً من اليوم ولغاية الاثنين المقبل بسبب تفشي كورونا. بيد أن بعض نشطاء مواقع التواصل شككوا في الهدف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  