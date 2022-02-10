ليبيا.. مسؤولة أممية تدعو لإجراء انتخابات "في أقرب وقت ممكن"

التقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا الأحد (13 شباط/فبراير 2022) ودعتهما إلى "الحفاظ على الاستقرار" في البلاد، من دون أن تتخذ موقفا من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء.

وقالت ويليامز على موقع تويتر إنها شددت خلال لقاء كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الذي كلفه البرلمان حديثا فتحي باشاغا على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض من أجل وحدة واستقرار ليبيا وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".

وكان البرلمان الليبي قد أصدر يوم الخميس قرارا بتسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة وهي خطوة رفضها الدبيبة.

تأتي تصريحات المستشارة الأممية بعد يوم من وصل رتل يضم مقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس لدعم رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا.

وأضافت ويليامز في تغريدات بالعربية والإنكليزية عبر حسابها على تويتر، أنه "يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".



وأقسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، ورفض تحرك البرلمان قبل أيام لتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

ويؤكد وصول القافلة خطر تجدد القتال في ليبيا مع اندلاع الأزمة في أعقاب تحركات في الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافا سياسية مختلفة.

ووصلت قافلة السبت المؤلفة من أكثر من 100 مركبة، بحسب شاهد من رويترز، بعد أن اتهم الدبيبة في وقت سابق من اليوم البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

ويتهم عقيلة صالح رئيس البرلمان الدبيبة بالفساد والسعي لاستخدام منصبه لتحقيق أغراضه الخاصة بدلا من إحداث انتقال فعلي.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح الخميس أن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلنا أنه "أخذ علما" بتكليف باشاغا ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)