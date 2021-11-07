ليبيا: مجلس النواب يختار فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة

اختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد بالإجماع الخميس (10 شباط/فبراير 2022) وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحفي، إن مجلس النواب "صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة".

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ، قد شدد على أن أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب. وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب اللقاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس أول أمس الثلاثاء، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وصوّت مجلس النواب اليوم على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور المنتخبه في عام 2014. ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مجلس النواب صوّت بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوتا من أصل

147 نائبا حضروا اليوم. وكان مجلس النواب في جلستة يوم الاثنين الماضي قد أقرّ مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ 14 شهراً إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق 24 كانون أول/ ديسمبر الماضي.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)