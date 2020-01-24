 ليبيا: لا سلام في الأفق.. هل فشلت عملية برلين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 29.01.2020

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سياسة واقتصاد

ليبيا: لا سلام في الأفق.. هل فشلت عملية برلين؟

بعد مؤتمر ليبيا في برلين بدا للوهلة الأولى وكأنه يمكن احتواء الأزمة. لكن يظهر الآن أن المؤتمر لم يتناول اسبابا اساسية للحرب الأهلية في المشاورات. فالمواجهات المسلحة مستمرة في البلاد.

الأزمة الليبية في طريق مسدود وتهدد بإفشال مؤتمر برلين

رغم استمرار تأثير عملية برلين لحل النزاع الليبي استمرت المواجهات بين طرفي الصراع

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء نجاحا عسكريا لأن قواتها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الجنرال خليفة حفتر سقطت بالقرب من مدينة مصراطة في غرب البلاد. وكدليل على ذلك تم نشر صور للطائرة المدمرة على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك. وهذه الطائرة المسيرة من صنع صيني.

وإسقاط الطائرة المسيرة كان يستحق نشر خبر بالنسبة إلى حكومة ليبيا المعترف بها دوليا، لأن قواتها ظلت إلى حد الآن خاسرة بوضوح أمام وحدات حكومة المنفى المنتخبة في طبرق بقيادة الجنرال حفتر. ويملك الجيش المأمور أيضا من طرابلس بفضل الدعم التركي طائرات مسيرة، إلا أنها تبقى من الناحية الفنية متأخرة أمام تلك التي يملكها خصمها. وما عدا ذلك فإنها غير قادرة على مواجهة تفوق الخصم، لأن طرابلس ماتزال محاصرة بوحدات حفتر.

خروقات حظر الأسلحة

ومن الناحية العسكرية قد يبقى إسقاط الطائرة المسيرة مرحلة غير هامة، لكنها ذات مغزى من الناحية السياسية. فهو يكشف أن الأسلحة بعد مؤتمر برلين لإحلال السلام في ليبيا لا تهدأ في ليبيا. فمنذ نهاية الأسبوع انتقدت الأمم المتحدة الخروقات المستمرة ضد الحصار المفروض على الأسلحة وإرسال إضافي لمقاتلين أجانب. وعلى هذا النحو تتحدث الوثيقة الموقعة من طرف المشاركين في مؤتمر برلين عن بذل جهود أكثر لوقف المواجهات واتخاذ خطوات تحول دون التصعيد. لكن هذه المحاولات تُرجمت في أحسن الأحوال جزئيا إلى حقيقة سياسية. ففي ليبيا ماتزال القوة العسكرية هي العامل الحاسم في ممارسة السلطة والتأثير.

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس مع نظراء أوروبيين في اجتماع حول ليبيا

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس مع نظراء أوروبيين في اجتماع حول ليبيا

والوضع الهش يكشف أن مؤتمر برلين مهدد بالإخفاق على الأقل في أجزاء في تحقيق أهدافه. وهذا ما ظهرت بوادره خلال المؤتمر منتصف يناير في موسكو عندما غادر خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي قبل الوقت وبدون التوقيع على الاتفاقية المعدة اللقاء الذي رتبه الرئيس بوتين. لكن بإمكان هذا الجنرال أن يستمر في التعويل على الدعم الروسي. وهذا ما حرك من جانبه تركيا لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لوحدات حكومة الوحدة الوطنية، بينها ميليشيات قاتلت قبلها في سوريا.

إخفاقات أوروبية

وهذا يشير، كما قال خبير الشؤون السياسية عماد الدين بادي، أنه في مستهل المؤتمر لم يتم التوصل إلى شرط حاسم لتحقيق اختراق في ليبيا، أي تطوير موقف أوروبي مشترك يتمسك على أساسه الفاعلون الأجانب بعملية سلام. وأوروبا ضيعت لاسيما فرصة ممارسة الضغط على حفتر. وهذا يعود حسب بادي إلى أن هذه الدول لم تشأ التأثير على علاقات حفتر مع أهم الجهات العربية الداعمة له ـ الإمارات العربية المتحدة ومصر.

مختارات

"الهدنة الهشة مهددة". نداء أطلقته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مناشدة بوقف "نقل المقاتلين والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة" لأطراف الصراع. فهل ذهب التعهدات التي قطعتها الدول الداعمة في مؤتمر برلين أدراج الرياح؟ (25.01.2020)

"تعطيل النفط رصاصة في الرأس". كلمات جاءت على لسان محافظ مصرف ليبيا المركزي تلخص أهمية "الذهب الأسود" للاقتصاد الليبي. فيما يلي أهم الحقائق عن الإنتاج والإيرادات وحال القطاع وسط الصراع وتداخل المصالح الأجنبية المتعلقة به. (24.01.2020)

خلاف حول حقول الغاز

وفي المقابل يمكن إضافة أن مصالح السياسة الخارجية لتركيا لم تلق ما يكفي من الاعتبار في المؤتمر. فالدول العربية التي تساند حفتر تتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالاندفاع نحو تطلعات "عثمانية جديدة". والعامل الحاسم قد تكون المصلحة التركية في استخدام حقول غاز مكتشفة قبل بعض السنوات في البحر المتوسط يتم استغلالها إلى حد الآن من طرف اليونان وقبرص واسرائيل ـ مع إقصاء تركيا، لأن المنطقة البحرية المعنية لا تشمل المنطقة التي تتوفر فيها موارد الطاقة.

ومن خلال تفاهم مبرم مع رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، فايز السراج تريد تركيا عبر المنطقة البحرية الليبية المشاركة في استغلال تلك الحقول. وهذا يشكل دافعا أساسيا لتقديم الدعم للسراج. فمن هذه الزاوية ليس لتركيا إلا اهتمام متوسط بليبيا، فهي تعتبر هذا البلد وسيلة لتحقيق أهداف سياسة الطاقة. لكن الخلاف حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لم يكن مدرجا في برنامج برلين. وقلما يمكن الفصل بين النزاعين.

مناشدة في اتجاه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وبالنظر إلى الوضع المتوتر في ليبيا ضغط وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس الاثنين لإصدار قرار لمجلس الأمن الدولي "يؤمن" قرارات برلين. فمن خلال هذا القرار يجب أن يكون واضحا بالنسبة إلى جميع الفاعلين الذين تجاوزوا الحصار "أن هذا لن يبقى بدون عواقب"، كما قال ماس. وفي عين المكان تعتزم الأمم المتحدة في يناير الجاري إجراء محادثات بين الفرقاء الليبيين تصب في تشكيل حكومة وحدة جديدة.

اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

وبمؤتمر برلين تم في الحقيقة السير خطوة إلى الأمام، كما ورد في دراسة "لمجموعة الأزمات الدولية". لكن من المشكوك فيه القدرة على دفع الفاعلين ـ في مقدمتهم الجنرال خليفة حفتر الذي يراهن على حل عسكري ـ لتبني اتفاق. وبالتالي ليس من المستبعد أن تنطلق رحى الحرب في وقت منظور في ليبيا حيث يشدد حفتر على استقالة الحكومة في طرابلس. وفي المقابل سيطالب السراج بانسحاب وحداته من المنطقة حول طرابلس. " الأمم المتحدة ستبذل الجهد لإطلاق حوار سياسي تكون فيه الوحدات المتخاصمة ممثلة بشكل متكافئ. والحرب قد تبدأ للأسف من جديد".

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


 

مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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