ليبيا ـ انتكاسات خليفة حفتر كما واكبها الإعلام الألماني

عزلة حفتر ـ هل يتخلى عنه الحلفاء؟

مبادرة السيسي بين الحل السياسي وشبح تقسيم ليبيا

هزيمة حفتر تُسقط أقنعة المتورطين في الحرب

أي دور لألمانيا والاتحاد الأوروبي؟

السيناريو السوري ـ بوتين يُوظف التناقضات الغربية

عزلة حفتر ـ هل يتخلى عنه الحلفاء؟

هل يتجه الجنرال خليفة حفتر (76 عاما) للانسحاب من المشهد الليبي وقضاء ما تبقى له من أيام في إحدى العواصم الخليجية؟ هناك مجموعة من المؤشرات الموضوعية تدفع للاعتقاد بأن مستقبل الجنرال المتمرد بات خلفه وليس أمامه. فمن كان يسمى بـ"الرجل القوي" في ليبيا بات مهددا بعزلة متزايدة وقد يتخلى عنه حلفائه في أي لحظة، بعد الانتكاسات المتتالية لقواته في غرب ليبيا، رغم دعم قِوى إقليمية ودولية وازنة كروسيا ومصر ودولة الإمارات.

ولم يعد مستبعدا أن يتخلى عنه داعموه إذا اقتنعوا أنه عقبة أمام تحقيق مصالحهم في ليبيا. عزلة حفتر تزداد يوما بعد يوم، وحتى علاقته بالروس ليست على ما يرام وباتوا يشككون في قدراته كقائد عسكري علاوة على تهوره السياسي. حفتر اشتهر بعناده وتصلب مواقفه فقد رفض في السابق كل مبادرات السلام الدولية لحل الأزمة الليبية. كما أعلن تحرره من "اتفاق الصخيرات" الذي رعته الأمم المتحدة.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة "تاغستسايتونغ" اليسارية يوم (الثامن من يونيو/ حزيران 2020) أنه بعدما نصًب نفسه حاكما وحيدا على ليبيا، ظهرت انشقاقات بينه وبين حلفائه الليبيين "حينها مد الزعيم عقيلة صالح (رئيس البرلمان الليبي وحليف حفتر) يديه بحذر إلى الغرب (حكومة طرابلس) عارضا لمبادرة سياسية (..). حينها انتشرت شائعات حول انقلاب محتمل في مناطق نفوذ حفتر تكون قد استهدفت صالح. ولاحظ المراقبون اليقظون أن الأخير تحدث إلى حفتر في المؤتمر الصحفي"، الذي ترأسه السيسي في القاهرة حينما قدم مبادرة سلام جديدة. "المراقبون لاحظوا أيضا حضور ديبلوماسيين أمريكيين وروس وفرنسيين، فيما غاب ممثلون عن حكومة الوفاق وداعميها من تركيا وقطر".

مشاهدة الفيديو 38:00 شارك مسائية DW: هل يتكرر في ليبيا سيناريو التدخل الروسي في سوريا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3crrP مسائية DW: هل يتكرر في ليبيا سيناريو التدخل الروسي في سوريا؟

مبادرة السيسي بين الحل السياسي وشبح تقسيم ليبيا

أفكار المبادرة التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استلهمت جزئياً من مبادرات سلام سابقة، من بينها توصيات مؤتمر برلين (يناير/ كانون الثاني 2020)، غير أن حفتر كان يرفضها دائما، لقناعته بقدرته على فرض الحل العسكري على الأرض. ويبدو أن مستقبل الوضع في ليبيا بات مرتبطا أكثر من أي وقت مضى، بالقوى الدولية والإقليمية أكثر من ارتباطه بالأطراف الليبية ذاتها. فإذا كانت الانتصارات العسكرية لحكومة الوفاق ترجع بالأساس للدعم التركي، فإن الجنرال حفتر، ما كان له أن يشن هجومه على طرابلس دون دعم مصري روسي وإماراتي. عدة صحف ألمانية رأت أن مفتاح الحل بات في يد أنقرة وموسكو، فالبلدان قد يعيدان تجربة توافقهما في سوريا ويحددان خطوط تماس بين طرفي النزاع في انتظار مفاوضات سلام جدية.

صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (السابع من يونيو/ حزيران 2020) استبعدت تجاوب حكومة فايز السراج مع المبادرة المصرية واعتبرت أن الهوة الإيديولوجية بين تركيا من جهة ومصر والإمارات من جهة أخرى عميقة جدا. وتناقل الإعلام الألماني على نطاق واسع رد فعل محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي (التابع لحكومة الوفاق) الذي قال "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها (..) ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم حرب (خليفة حفتر) على الفضائيات". المصريون والإماراتيون يرون في حفتر جدارا ضد الإسلام السياسي، ولا يمانعون في إقامته لديكتاتورية عسكرية في ليبيا تقول الصحيفة.

وليس من الواضح بعد، ما إذا كانت التطورات العسكرية الأخيرة ستفتح باب الحل الديبلوماسي، فحفتر لا يزال يسيطر على أجزاء واسعة من ليبيا. وهو ما يجعل سيناريو تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ غير مستبعد تماما. فقد يصبح الشرق محمية روسية. وتستحوذ تركياعلى غرب ليبيا، فيما ستقف أوروبا متفرجة كما حدث في سوريا.

هزيمة حفتر تُسقط "أقنعة" المتورطين

دانييل هيشلر مراسل القناة الأولى في التلفزة الألمانية "أ.إير.دي" كتب من القاهرة في (السادس من يونيو/ حزيران 2020) موضحا أن حروب الوكالة والمصالح الخارجية هي أكثر ما يفاقم تمزق الوضع في ليبيا التي "تتقاتل فيها قوى متعددة من أجل السلطة والنفوذ، فليبيا بثروتها النفطية والغازية، إضافة لمراقبة ما يقرب من 700.000 لاجئ هدفهم التوجه إلى أوروبا، علاوة على صراعات الهيمنة الإقليمية وتواجد تنظيم داعش الإرهابي". وذهب كريستوف إرهاردت من فرنكفورته ألغمينتسايتونغ" (الثامن من يونيو/ حزيران 2020)، في نفس الاتجاه وكتب "بالنسبة لمؤيدي حفتر، تكتسي سرت أهمية خاصة، وراءها يكمن ‘الهلال النفطي‘ ذي الأهمية الاستراتيجية، والذي يمتد على طول الخط الساحلي إلى بنغازي. وتسيطر قوات حفتر على مرافق تصدير النفط المركزية هناك. ومن غير المرجح أن تقف موسكو والقاهرة وأبو ظبي مكتوفة الأيدي إذا تقدم حلفاء تركيا الليبيين داخل الهلال النفطي. وعلى هذا الأساس يجب فهم إرسال طائرات حربية روسية إلى ليبيا، كإشارة إلى خصوم حفتر بعدم الدفع بهجومهم المضاد بعيدًا".

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك لماذا خسرت قوات حفتر المعركة في طرابلس؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3dKVM لماذا خسرت قوات حفتر المعركة في طرابلس؟

أي دور لألمانيا والاتحاد الأوروبي؟

تميزت السياسة الأوروبية اتجاه ليبيا بالتردد والتذبذب بل والتناقض أحيانا. آخر مبادرة أوروبية بهذا الشأن تعود لفبراير/ شباط 2020 حين تم الإعلان عن مهمة بحرية جديدة قبالة الشواطئ الليبية جاءت بعد مخاض من المفاوضات العسيرة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وتقوم المهمة على مراقبة حظر وصول الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا. يأتي ذلك في سياق قرارات مؤتمر برلين الذي سعى لوضع أسس لاستراتيجية أوروبية بشأن ليبيا. بعد مؤتمر برلين سعت ألمانيا للانخراط بشكل إيجابي في رسم أفق حل سياسي للأزمة الليبية، ولعبت دورا رئيسيا في بلورة "المهمة البحرية" رغم تحفظ بلدان كإيطاليا والنمسا، عبرت عن مخاوفها من أن تسهل المهمة تدفق المزيد من اللاجئين إلى أوروبا.

فرنسا لعبت دورا محوريا في اللبس الذي يحيط بالموقف الأوروبي. فباريس دعمت الجنرال خليفة حفتر، رغم أن الدول الأوروبية تعترف رسميًا بحكومة الوفاق في طرابلس. موقف باريس خلق أزمة ديبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا. فروما تعتبر، بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية، الأمن في ليبيا جزءا من أمنها القومي. قوات حكومة طرابلس استحوذت على صواريخ مضادة للدبابات فرنسية الصنع كانت في ملكية قوات حفتر الذي تعتبره باريس حليفا في حربها ضد الجهاديين في المنطقة.

وفي عام 2016 قتل ثلاثة جنود فرنسيين في تحطم مروحية عسكرية بالقرب من مدينة بنغازي ما فاجأ المراقبين حينها. الرئيس إيمانويل ماكرون واصل سياسة سلفه فرانسوا هولاند بهذا الشأن ودعا حفتر وخصمه السراج إلى محادثات سلام للمرة الأولى. ماكرون كان أول زعيم غربي يستقبل حفتر، وهو ما اعتبره بعض المراقبين "تسويقا دوليا لأمير حرب". فرنسا حاضرة في ليبيا أيضا عبر شركة توتال النفطية والتي تنافس "إيني" الإيطالية. تناقضات المواقف الأوروبية، جعلت الروس والأتراك يلعبون الأدوار الرئيسية في الشأن الليبي، فيما تقف بروكسل متفرجة وعاجزة. اليونان دولة أوروبية أخرى تسعى لعرقلة أي قرار أوروبي بشأن ليبيا، إذا لم تلغ طرابلس اتفاقها مع تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي العاصمة طرابلس قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي "الجيش الوطني الليبي" قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي كتائب مصراتة فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي "فجر ليبيا" كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي فصائل منكفئة في الزنتان انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي جماعات متحركة في الصحراء تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي "داعش" دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي "القاعدة" وأفراخها في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي بين 2011 و2018 ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س



السيناريو السوري ـ بوتين يُوظف التناقضات الغربية

المقارنة بين سوريا وليبيا ليست دقيقة، فسوريا تمثل أهمية حيوية بالنسبة لموسكو ليس فقط بوجود قاعدة طرطوس العسكرية التي تضمن الوصول لمياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة، ولكن أيضا لاعتبارات إيديولوجية ترسخت عند الروس خلال حرب الشيشان. فروسيالم تكن مستعدة لقبول نظام في سوريا مرتبط بأي شكل من الأشكال بالإسلام السياسي، في بلد حليف تاريخيا. أما في ليبيا فيبدو الوضع مختلفا نسبيا، حيث تسعى موسكو لتعزيز وجودها لأسباب لها علاقة باستراتيجية الطاقة بحيث يكون لها نفوذ وتأثير في مصادرها جنوب المتوسط وبالتالي التحكم أكثر في سوق الطاقة الأوروبية. والروس ينظرون لليبيا كالحلقة الأضعف في شمال إفريقيا، وإذا ما فقدوها سيكونون قد فقدوا بوابة أساسية إلى إفريقيا.

والواقع أنه لولا مرتزقة "فاغنر" الروسية لما صمدت ميليشيات حفتر أصلا، ولما كان بإمكانها التوغل غرب البلاد. وهنا تكمن مفارقات الموقف الغربي، فالعواصم الغربية شعرت بالذعر لما تبين لها أن السيناريو السوري قد يتكرر من جديد في ليبيا. تذبذب الموقف الأوروبي والسياسة الأحادية لفرنسا وما يشبه الغياب الكامل للأمريكيين، خلق فراغا توغل فيه الروس بتشجيع من التمويل الإماراتي. لكن المراقبين لا يعتقدون أن بوتين سيذهب لحد إنقاذ حفتر كما فعل مع الأسد. لكنه سيعمل بلا شك على الحفاظ على الوجود الروسي في ليبيا بالتنسيق مع حلفائه هناك، الذين قد يتخلون عن حفتر. ومن غير المستبعد دعم عقيلة صالح بدلا منه.

حسن زنيند