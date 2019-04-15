ليبيا ـ السراج يحذر الأوروبيين من موجة لجوء بسبب "حرب حفتر"

حذّر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في مقابلتين مع صحيفتين إيطاليتين من أن الحرب في بلاده قد تدفع اكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الاوروبية. وقال السراج لصحيفة لا ريبوبليكا "لن يكون هناك فقط 800 ألف مهاجر جاهزون للرحيل، سيكون هناك ليبيون يفرون من هذه الحرب فيما استأنف إرهابيو تنظيم الدولة الاسلامية نشاطهم في جنوب ليبيا".

واضاف "نواجه حربا عدوانية قد تصيب بعدواها (منطقة) المتوسط برمتها. على إيطاليا وأوروبا أن تكونا موحدتين وحازمتين للتصدي للحرب العدوانية التي يشنها خليفة حفتر، وهو شخص خان ليبيا والمجتمع الدولي"، لافتا إلى أن الدمار سيطال أيضا "الدول المجاورة".

وقال السراج في مقابلة أخرى مع صحيفة كوريري ديلا سيرا إن "المشير حفتر يقول إنه يهاجم الإرهابيين، ولكن هنا ليس سوى مدنيين"، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة. واضاف "أنهم يهاجمون المنشآت المدنية والطرق والمدارس والمنازل والمطار والمنشآت الطبية من سيارات إسعاف ومستشفيات".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقبل مساء أمس الاثنين نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان إنّ كونتي "شدّد على ضرورة انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي، وحضّ جميع الأطراف المعنية على التوصّل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية"، بانتظار الوصول إلى حلّ سياسي شامل، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة الإيطالية.

مشاهدة الفيديو 22:59 شارك تحركات ديبلوماسية للفرقاء الليبيين.. كل باتجاه حلفائه؟ هل هي للبحث عن الدعم العسكري أم لايجاد مخرج سياسي للأزمة المتفاقمة؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Gpk7 تحركات ديبلوماسية للفرقاء الليبيين.. كل باتجاه حلفائه؟ هل هي للبحث عن الدعم العسكري أم لايجاد مخرج سياسي للأزمة المتفاقمة؟

وكان معيتيق قال في مقابلة نشرتها لاريبوبليكا صباح الاثنين إنّ الهجوم الذي تشنّه قوات حفتر هو "انقلاب عسكري" من شأنه أن يغرق البلاد في "حرب أهلية ستستمر 30 سنة"، محذّراً المجتمع الدولي من الدخول في أي مفاوضات مع الرجل القوي في شرق ليبيا.

وبعدما كرر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف) في الأيام الأخيرة أن الموانئ الإيطالية ستظل مغلقة، سارع نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو الى الرد على السراج قائلا "لن نسمح أبداً بأن يصل 800 الف مهاجر إلى إيطاليا". وكرر دي مايو أن على أوروبا برمتها أن تتدخل في قضية الهجرة عبر "سياسة إعادة توزيع للمهاجرين" و"سياسة تعاون لإرساء الاستقرار في ليبيا".

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه "يستحيل توقع عدد الاشخاص الذين يمكن ان يغادروا ليبيا"، مضيفة "ثمة قلق الآن على أمن المدنيين والمهاجرين في البلاد".

من جانبه، عبر المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة فيليبو غراندي عنة بالغ قلقه إزاء تصاعد العنف في ليبيا مجددا وحذر من مغبة موجة نزوح كبيرة من البلد في شمال أفريقيا داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لحل الأزمة الليبية سياسيا. جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الأممي عند لقاءه مع المستشارة الألمانية انغلا ميركل في برلين يوم أمس الاثنين.

يذكر أنه قتل 147 شخصا واصيب 614 اخرون منذ بدأ حفتر هجومه على العاصمة الليبية طرابلس وفق حصيلة لمنظمة الصحة العالمية الاثنين.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)