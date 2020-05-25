 ليبيا: تقرير أممي آخر يكشف تدخلات خارجية.. فأين يتجه الصراع؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.05.2020

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سياسة واقتصاد

ليبيا: تقرير أممي آخر يكشف تدخلات خارجية.. فأين يتجه الصراع؟

تقرير أممي جديد يتحدث عن تفاصيل مهمة سرية لقوات تابعة لشركات غربية خاصة بتسيير إماراتي حاولت عرقلة سفن تموين تركية. فإلى أين يتجه الصراع الليبي وهل ينجح حلفاء حفتر في تغليبه؟

ليبيا صورة رمزية

أطراف عدة تتصارع في المشهد الليبي (صورة من الأرشيف )

يبتعد المشهد الليبي في ليبيا أكثر فأكثر عن الحل السياسي الذي ينشده الجميع علنا بما في ذلك دول أثبتت تقارير أممية تدخلها بالعتاد والسلاح والمقاتلين. وفي أحدث هذه التقارير، تقرير كشف مهمة سرية تتكون من قوات غربية تابعة لشركات خاصة مسيرة إماراتيا، انتقلت إلى ليبيا من العاصمة الأردنية نهاية يونيو 2019 تحت مسمى "بعثة علمية" كلفها الأردن رسميا بإجراء أبحاث علمية في ليبيا. لكن هذه البعثة ليست سوى مهمة عسكرية أوكلت إليها مهمة عرقلة سفن التموين التركية التي تزود قوات حكومة الوفاق بالمعدات العسكرية.

مختارات

أكد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر. (07.05.2020)

اتفقت موسكو وأنقرة، فصمتت المدافع والبنادق في شمال غرب سوريا، ولو إلى حين. نار الحرب الليبية استدعت طرفي النزاع السوري إلى أتونها، فلبى مرتزقة النداء ليواجهون بعضهم البعض هناك. كيف يتم تجنيدهم؟ وما أعدادهم التقريبية؟ (19.05.2020)

صدور هذا التقرير يتزامن مع تسجيل قوات الرجل القوي في ليبيا حفتر تراجعا على الأرض وسط حديث عن خسائر كبيرة تكبدتها قواته التي تحاول منذ حوالي عام السيطرة على طرابلس. فما الذي تبقى لدى حفتر وحلفائه الآن؟

قوات حفتر تتراجع رغم الدعم

التقرير الأممي الجديد المتكون من ثمانين صفحة يتحدث عن أن أعضاء المهمة انتقلوا إلى بنغازي من عمان عن طريق طائرات شحن وتم تعريفهم على أنهم علماء، للتغطية على الأنشطة الحقيقية للمهمة. ويضيف التقرير أن التخطيط لإرسال هذه المهمة الداعمة لحفتر تم من قبل شركات مركزها في الإمارات من بينها "لانكاستر 6" و"أوبوس كابيتال أسات"، وهذه الشركات دبرت ست طائرات مروحية من جنوب إفريقيا في يونيو 2019 انتقلت منها إلى بوتسوانا ومن هناك إلى بنغازي، لكن المهمة ألغيت وتحول أعضاءؤها رسميا من "علماء" إلى عمال نفط.

ويأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من صدور تقرير آخر لخبراء أممين يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا* يؤكد وجود مرتزقة من فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاءوا من سوريا لدعم حفتر. ورغم كل هذا الدعم لم يحقق حفتر تقدما مهما في محاولاته المستميتة للسيطرة على طرابلس، وفي هذا السياق أعلنت مصادر رسمية ليبية أن 1500 مقاتل من فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين انسحبوا من محاور القتال في جنوبي العاصمة طرابلس.

طرابلس في ليبيا صورة مقاتل من حكومة الوفاق في (ايار 2020)

تنتشر أعداد كبيرة من المرتزقة في ليبيا تشتغل لصالح الأطراف المتصارعة ما يعقد المشهد الليبي أكثر. (صورة بطرابلس عام 2019 من ألأرشيف)

ويفسر ادريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر عدم تمكن حفتر من حسم معركة طرابلس رغم كل الدعم الذي تتلقاه قواته من عدة حلفاء، بالتعقيدات الكبيرة في الصراع الليبي حيث تدور معارك على أكثر من جبهة وتنتشر أعداد كبيرة من المرتزقة بالإضافة إلى الدعم الخارجي الكبير الذي تحظى به أيضا قوات حكومة الوفاق ما يجعل حسم المعركة أمرا صعبا على أي طرف. لكن الخبير الجزائري يقول في تصريحات لdw  عربية إن التوازنات الجديدة في العالم بعد أزمة كورونا قد تغير موازين القوى في ليبيا. ويضيف "أخص هنا بالذكر الولايات المتحدة التي تصارع من أجل الحفاظ على مكانتها الدولية أمام العملاق الصيني وهذه أولوية الآن مقارنة مع القضية الليبية التي ترتبط بتحالفها الاستراتيجي مع حلفاء كفرنسا وبريطانيا، ونفس الشيء بالنسبة للإمارات، لأن المرحلة الجديدة ستدفع بتهميش القضية الليبية بعد أن اتخذت أبعادا دولية مهمة على خلفية مؤتمر برلين الذي يدفع في اتجاه الحل السلمي للصراع".

كل هذا يظهر حسب الخبير الجزائري أن فرضية الحسم العسكري لصالح حفتر في معركة طرابلس أصبحت مستحيلة خاصة أنه يحاول ذلك مرارا وتكرارا منذ أزيد من عام، وهذا ليس بسبب تفوق قوات الوفاق التي عجزت حتى عن تشكيل ذراع عسكري يحميها من هجمات حفتر وإنما بسبب التدخل التركي الوازن لصالح السراج.

هل يغير التقرير الأممي شيئا؟

وقد تحولت ليبيا المنهارة منذ سقوط معمر القذافي في 2011 إلى ساحة قتال شرس بين طرفين رئيسيين تدعم كلا منهما دول إقليمية ودولية*. ومن أبرز هذه الدول الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا المصطفة في صف حفتر في مقابل تركيا وقطر وإيطاليا المساندة لقوات الوفاق التي تحظى باعتراف دولي. ورغم الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا والدعوات إلى وقف التدخل الخارجي وكذا إنكار الدول المتدخلة تدخلها في الشأن الليبي إلا أن رقعة المعارك بين كل هؤلاء الفاعلين تزداد حجما ما يصعب الطريق إلى الحل السياسي المنشود.

السراج في لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (في ديسمبر عام 2019)

تعتبر تركيا أبرز الداعمين لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا

وبينما رأى مراقبون في انسحاب قوات حفتر لمسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من محيط طرابلس ضربة قوية له خاصة أن الانسحاب جاء بعد خسارة مواقع استراتيجية منها قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس. لكن القوات المشير تنفي كل هذه التأويلات وتتحدث عن أن هذا الانسحاب يأتي في إطار عملية لإعادة الإنتشار والتمركز.

وبينما يتبادل حفتر وأنقرة الاتهامات والتحذيرات والوعيد على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة، تتحدث تقارير عن أن روسيا ستغير استراتيجيتها في ليبيا بناء على المعطيات الحالية التي تظهر تفوقا تركيا كبيرا، وذلك عن طريق تعزيز أكبر لتواجدها العسكري في ليبيا.

وعن ما إذا كان هذا التقرير الأممي وغيره من تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تؤكد تورط دول معينة في إطالة أمد الصراع، قد يضع هذه الدول تحت الضغط وبالتالي يغير شيئا ما في الواقع. يخفف عطية من أهمية هذه التقارير من هذا المنظور، "فالأطراف المتدخلة في ليبيا معروفة وظاهرة للجميع منذ سنوات. من صنعوا حفتر معروفون ومن نقلوا مرتزقة داعش من الشرق الأوسط إلى ليبيا معروفون ثم إن الأمم المتحدة بقي موقفها سلبيا في أغلب القضايا والرهان اليوم يبقى على دول تقف على مسافة من صراع الأشقاء في ليبيا كالجارة الجزائر وألمانيا مثلا".

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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