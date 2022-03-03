 ليبيا - تراجع الإنتاج النفطي مع احتدام الأزمة السياسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ليبيا - تراجع الإنتاج النفطي مع احتدام الأزمة السياسية

على خلفية تصاعد التوتر في ليبيا التي تشهد نزاعاً متصاعداً بين حكومتين تتنازعان الشرعية، أكد وزير النفط الليبي أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار.

تم إعادة العمل في ما لا يقل عن أربعة من ستة موانئ ليبية تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية

تم إعادة العمل في ما لا يقل عن أربعة من ستة موانئ ليبية تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية

أفاد وزير النفط الليبي بأن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد، وفي سياق دولي متوتر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير النفط محمد عون القول إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يوميا. وكان الإنتاج عند نحو 1.2 مليون برميل الأربعاء الماضي.

مختارات

مع تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لانقسام سياسي جديد، صوت مجلس النواب الليبي في جلسة قصيرة بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا؛ لتكون بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي اتهم البرلمان بالتزوير في جلسة التصويت.

عرض رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا أعضاء حكومته على أعضاء مجلس النواب في طبرق. بيد أن التشكيلة الحكومية لاتزال تنتظر التصويت بسبب عدم الوصول للنصاب القانوني، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويمثل تراجع الإنتاج الليبي مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وكان الإنتاج في حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا، والفيل قد تعطل خلال الأيام الماضية بعدما أغلقت جماعات غير معروفة صماماتهما الرئيسية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة. كما تم إغلاق ستة موانئ لشحن النفط الليبي إلى الأسواق الدولية الخميس الماضي، إلا أنه جرى استئناف العمل في أربعة منها اليوم.

وبحسب الوكالة نفسها، فإنه تم إعادة العمل في ما لا يقل عن أربعة من ستة موانئ ليبية تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية، وذلك بعد إغلاقها الخميس الماضي. وقالت مصادر للوكالة إنه تم استئناف العمليات في موانئ رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدرة.

تفاقم الأزمة السياسية 

وباتت الأزمة الليبية الجديدة على خلفية تنازع حكومتين الشرعية تهدد بقلب الهدوء النسبي رأسا على عقب بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق من البلاد.

وتفاقمت المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية عندما أدت حكومة جديدة تشكلت بتوافق بين رجل الشرق القوي الجنرال خليفة حفتر والسياسي البارز في الغرب الليبي وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان(في الشرق) في حين رفضت الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.

مشاهدة الفيديو 23:10

بين الدبيبة وباشاغا.. أي تحالفات وتفاهمات تتحكم بليبيا؟

وأدت حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق الخميس الماضي. وردت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتحذير كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة. وندد  رئيس الوزراء الحاليعبد الحميد الدبيبة الذي تم تنصيبه قبل عام في عملية ساندتها الأمم المتحدة بقيام البرلمان بتعيين فتحي باشاغا ليحل محله، وقال إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.

ولم يتم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول وسط خلافات بين الفصائل حول قواعدها الدستورية والقانونية. 

مخاوف من تجدد النزاع المسلح

وتمثل زيادة عدد المركبات الأمنية التي تشق طريقها في شوارع العاصمة طرابلس دلالة على أزمة قد تفجر شرارة القتال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك يبدو أن كلا الرجلين يعتقد أن بإمكانه الاعتماد على الدعم بين الفصائل المسلحة الكثيرة والتي يتمتع مسلحوها بسيطرة حقيقية على شوارع طرابلس. وقد يؤدي تحرك متوقع من باشاغا لدخول العاصمة إلى انطلاق شرارة القتال.

ويقول باشاغا وهو وزير داخلية سابق إنه يتخذ ترتيبات لتولي المنصب في طرابلس على نحو سلمي مما يعني ضمنياً أنه يستطيع الحصول على دعم ما يكفي من الفصائل المسلحة لحمل الدبيبة على الاستقالة دون مقاومة. ولكن خلال الأيام الماضية أدلت عدة فصائل مسلحة قوية ببيان على شاشات التلفزيون نددت فيه بتنصيب البرلمان باشاغا.

مشاهدة الفيديو 01:48

صراع في ليبيا حول منصب رئيس الوزراء

ويخشى سكان طرابلس من استئناف القتال الذي توقف في صيف 2020 بعد هجوم فاشل لقوات شرق ليبيا على مدى 14 شهرا تعرضت خلاله شوارع المدينة لوابل من القذائف.

ولا تزال طلقات النار التي تتخلل أحيانا الزحام اليومي لحركة المرور تتعلق فحسب بحفلات الزفاف أو برجال مسلحين يستعرضون أمام الأصدقاء. لكن الفصائل المسلحة باتت ظاهرة للعيان أكثر من ذي قبل وتقوم بدوريات في قوافل أكبر وتنصب المزيد من نقاط التفتيش وعند المباني الحكومية المحيطة.

جهود أمريكية

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: إنه "تواصل يوم السبت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا".

 

وأكد نورلاند: "ثقته في رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف. مشجعا إياهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية". 

ع.ح./م.س. (د ب أ، رويترز)

  • Berlin Hosts UN Libya Conference

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.

  • Libyen Mustafa Abdul Jalil Flash-Galerie

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.

  • Libyen Bengasi Anschlag auf US-Konsulat

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

  • General Khalifa Haftar Libyen 17.05.2014

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

  • Libyen Konflikt - Soldaten

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

  • Marokko Politische Parteien in Libyen stimmen UN-Friedensplan zu

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

  • Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.

  • Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.

  • Libyen Premierminister Abdul Hamid Mohammed

    توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف

    بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency

ليبيا.. حكومة باشاغا تؤدي اليمين وسط تصاعد التوتر مع الدبيبة 03.03.2022

أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق، في ظل غياب عدد من الوزراء. واتهمت الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة عرقلة العملية.

TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency

مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا والدبيبة يتهمه بالتزوير 01.03.2022

مع تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لانقسام سياسي جديد، صوت مجلس النواب الليبي في جلسة قصيرة بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا؛ لتكون بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي اتهم البرلمان بالتزوير في جلسة التصويت.

TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency

ليبيا.. باشاغا يشكل حكومة موسعة وينتظر ثقة مجلس النواب 28.02.2022

عرض رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا أعضاء حكومته على أعضاء مجلس النواب في طبرق. بيد أن التشكيلة الحكومية لاتزال تنتظر التصويت بسبب عدم الوصول للنصاب القانوني، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.