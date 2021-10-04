 ليبيا- انتخابات مؤجلة وأجواء من فقدان الثقة.. إلى أين تتجه البلاد؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.10.2021

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سياسة واقتصاد

ليبيا- انتخابات مؤجلة وأجواء من فقدان الثقة.. إلى أين تتجه البلاد؟

قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات، وتأجيل للانتخابات البرلمانية إلى مطلع العام المقبل، وثقة مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد، وضغوط أوروبية لإتمام الانتخابات بأي ثمن.. فإلى أين تتجه ليبيا؟

علم ليبيا .. صورة تعبيرية

ينظر الكثيرون بقلق للأحداث المتسارعة على الساحة الليبية وسط مخاوف من انفجار المشهد السياسي بما يفضي لعودة الحرب

وضع يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم في ليبيا. وتفاقم بعدما أجرى مجلس النواب الليبي تعديلاً على موعد الانتخابات المرتقبة، فبدلاً من أن تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، تقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى كانون الثاني/يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 كانون الاول/ديسمبر، على أن يتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.

حفتر في قلب قوانين "مثيرة للجدل"

وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، قد نشر على صفحته في موقع فيسبوك نصاً من 75 مادة يحمل توقيع رئيس المجلس عقيلة صالح، ينظم الانتخابات الرئاسية:

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أيضاً تسبب إقرار البرلمان الحالي لقانون انتخابي "مثير للجدل" في غضب المجلس الأعلى للدولة، خاصة وأن القانون تم تمريره من دون طرحه للتصويت، ويحتوي على الكثير من التفاصيل المقلقة مثل منع الأحزاب من المشاركة بنظام القائمة، وأن تكون المنافسة على المقاعد بالشكل الفردي، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

كما أثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة  كونها تنصّ على إمكان ترشح "مسؤول عسكري" بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله"، ما بدا معه أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الذي يفرض سيطرته بقواته المسلحة على شرق ليبيا، والذي عمد بدوره في 23 أيلول/سبتمبر إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان القوات التي يقودها.

وقد يكون ترشيح حفتر المحتمل سببا للشقاق والانقسامات بعد هجومه الذي استمر 14 شهراً على طرابلس وألحق أضراراً بأحياء المدينة كلها قبل دحره العام الماضي.

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وقال يوسف محمد وهو من سكان طرابلس "سيكون ضغط على الشعب، يعني عندما يرشح الشعب أحد في الانتخابات أو يعطي صوته، سيكون تحت الخوف"، بحسب ما نشرت رويترز.

تأتي خطوة حفتر في الوقت الذي أقر فيه الكونغرس الأمريكي تشريعًا يلزم الرئيس الأمريكي بالتحقيق مع رجل ليبيا القوي بشأن جرائم حرب محتملة. وفي مقابلة مع مجلة فرنسية قبل عام ، قال حفتر إن "ليبيا ليست مستعدة بعد للديمقراطية".

لكن طارق المجريسي، المختص بالشؤون الليبية قال إن "حفتر يحتفظ بسلطة التخويف لكنه فقد مكانته. لقد تمردت الجماعات البارزة تحت قيادته أو رفضت الأوامر بهدوء ، وحتى في مقره في شرق ليبيا ، يتم الاستهزاء بانتظام بفكرة أنه رجل قوي" وفق ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى احتمال ترشحه أيضاً، كما تردد بقوة اسم وزير الداخلية السابق والرجل القوي في الغرب، فتحي باشاغا.

خلاف بين الرئاسي والبرلمان

المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أعلن رفضه لقانون الانتخابات التشريعية. ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية - ولاسيما الرئاسية - مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

وقال محمد عبد الناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة عبر تويتر "يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في ال 24 من ديسمبر القادم"، لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات "أحادية الجانب".

على الجانب الآخر، أكد خبراء سياسيون لصحيفة الغارديان البريطانية أن هناك دلائل على أن الحكومة المؤقتة، والمعينة نظرياً من قِبل الأمم المتحدة لإدارة شؤون البلاد قبل الانتخابات، قد تسعى للاستفادة من المأزق للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. 

وقال طارق المجريسي، المختص بالشؤون الليبية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "الأزمة هي أن ليبيا تفتقر إلى أي مؤسسات سياسية ذات شرعية شعبية بلا منازع، وذلك منذ أن تم التصويت على المؤتمر الوطني العام لتولي السلطة في عام 2012.. هذا الأمر يخلق ساحة سياسية تشعر فيها النخب الحالية بالقدرة على التنصل من مسؤولياتها الدستورية المتمثلة في وضع اللمسات الأخيرة على دستور جديد وإنهاء الفترة الانتقالية".

ثقة مفقودة

بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المصادقة على قانون للانتخابات الرئاسية، قال منتقدوه إن القانون يهدف للسماح لعقيلة بالترشح دون المجازفة بمنصبه كرئيس للمجلس، وإنه تمت الموافقة عليه في تصويت معيب.

وذهب صالح هذا الأسبوع إلى أبعد من ذلك، حينما سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة بدا أنها تهدف إلى تقليم أجنحتها من خلال تقويض شرعيتها، في تصويت أثار أيضاً اتهامات بسوء النوايا.

واتهم البرلمان الحكومة الليبية بإنفاق 51 مليار دينار ليبي (11 مليار دولار) في ثلاثة أشهر دون أي تأثير على الخدمات، وفرض التزامات على ليبيا من خلال اتفاقيات مع دول أخرى بقيمة 84 مليار دينار. ووجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ، الحكومة بعدم التوقيع على المزيد من العقود.

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جلال حرشاوي الباحث في الشأن الليبي لدى مركز أبحاث المبادرة العالمية قال "إنها طريقة لخلق حاجة ملحة أكبر لإجراء الانتخابات، لأن هذه الإعلانات تجعل من الصعب على أي شخص التعويل على بقاء حكومة الدبيبة"، وفق ما نشرت رويترز.

لكن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة رد على تحرك البرلمان قائلاً إنه "لم يكن قانونياً ولا دستورياً ولا أخلاقياً، وقال إن مجلس النواب كان مليئاً بالعراقيل وبالأشخاص الذين يريدون الحرب والدمار فقط.

ضغوط غربية

وتدفع الولايات المتحدة ودول أوروبية نحو إجراء انتخابات في ليبيا بأي ثمن، وأكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية على "دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة آمنة وخالية من التدخل الأجنبي" .

أما وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو ، فقد حذر من أن الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة سيتعرض للخطر إذا لم تجر الانتخابات كما هو مخطط لها، بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان.

بدوره، حذر يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الغنية بالنفط، بعد عقد من الاضطرابات.

وقال كوبيتش أمام مجلس الأمن إن "إجهاض الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد"، مضيفاً أنه "يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين".

وأي انتخابات ستجرى في البلدات والمدن التي تسيطر عليها فصائل مسلحة قد يكون قادتها مرشحين ربما تفتح الباب أمام اتهامات بالتزوير من جانب المعارضين الخاسرين.

وقال جلال حرشاوي الباحث في الشأن الليبي لدى مركز أبحاث المبادرة العالمية "من الواضح أن مستوى السيطرة في المناطق التي يهيمن عليها حفتر يتيح له تنظيم الانتخابات بصوره تضمن له الفوز".

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أزمة المرتزقة

واستقطبت الحرب قوى أجنبية مختلفة إلى جانب مجموعات من المرتزقة الأجانب بعضها يتبع تلك الدول ويحظى بدعم غير رسمي منها وبعضها ليس كذلك.

وتزيد قضية المرتزقة من المخاطر في أي جولة قتال جديدة، لكن مع ترسخ أقدام القوى الكبرى فإن هذا قد يعني أيضاً أن ما من أحد سيخاطر بحدوث حرب شاملة أخرى، وسيعود الانقسام الفوضوي الذي عصف بليبيا لسنوات.

وكانت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش قد أعلنت عن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها، مؤكدة بأن طرابلس تسعى من خلال مؤتمر دولي ينعقد الشهر الجاري لتنظيم خروج شامل للمرتزقة.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: "الخبر صحيح (...)، هي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر"، لكنها لم تكشف عن أعداد المرتزقة المغادرين ولا جنسياتهم ولا موعد خروجهم.

وأضافت نجلاء المنقوش "لا زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة وهذا ما نسعى إليه في مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة في لجنة 5+5 وفق جدول زمني".

ونصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوماً من تاريخ إبرام الاتفاق.

وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، دون أن يتحقق ذلك. وتقدر الأمم المتحد عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.

متفائلون ومتشائمون

ويرى فولفرام لاخر الباحث في الشأن الليبي بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (إس.دبليو.بي) في برلين أن "العملية الانتخابية تتجه صوب كارثة مهما آلت إليه الأمور"، مضيفاً أنه "حتى في أفضل الحالات التي لن تكون فيها مقاطعة واسعة أو عنف، هناك خطورة كبيرة تتمثل في عدم اعتراف الخاسرين بالنتائج"، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وبهذا الشأن أيضاً، قال أحد المراقبين لصحيفة الغارديان البريطانية - رفض ذكر اسمه- "إن الصعوبة في الانتخابات هي أنها قد تكون في صالح من يدفع بأكبر عدد من الميليشيات لتعبئة أغلب صناديق الاقتراع".

وليس ثمة إجماع على ذلك التقييم، فهناك كثيرون يرون أنه مهما كانت المخاطر فإن الانتخابات هي أفضل سبيل لقلب صفحة صراعات لا تنتهي بين القوى القائمة ولإضفاء الشرعية على الحاكمين.

رشيد خشانة المحلل السياسي والخبير في الشأن الليبي، أكد في تصريحات لرويترز أن الانتخابات هي الحل لتجنب تدويل الصراع وإنقاذ الليبيين من احتمال تقسيم البلاد إلى دولتين: واحدة في الشرق، الذي يحتوي على جميع ثروات البلاد تقريباً، وأخرى في الغرب.

عماد حسن

  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي المنحل في ليبيا مصطفى عبدالجليل

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    مصطفى عبدالجليل

    يعد أبرز وجوه الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. كان وزيراً للعدل في حكومة القذافي بين عامي 2007 و2011. وبعد أيام من انطلاق الثورة، قدم استقالته احتجاجاً على قمع المتظاهرين، ليصبح بعدها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس ليكون واجهة الثورة. واستمر عبدالجليل في منصبه حتى آب/أغسطس عام 2012 عندما تم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.

  • محمود جبريل، أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام القذافي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمود جبريل

    يعتبر محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسية الليبية التي تخلت عن نظام القذافي. أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي وقاد أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة. توفي في الخامس من أبريل/ نيسان 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

  • رئيس حزب الوطن الإسلامي في ليبيا عبدالحكيم بلحاج

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عبدالحكيم بلحاج

    كان أبرز قادة "معركة طرابلس" التي سيطرت فيها القوات المعارضة على العاصمة، وتولى بعدها رئاسة المجلس العسكري للمدينة، قبل أن يستقيل ويعلن تأسيس "حزب الوطن" الإسلامي. وكان بلحاج من مؤسسي تنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة" الجهادي السلفي بعد أن عاد من أفغانستان التي كان قد هاجر إليها للمشاركة فيما يعرف بـ"الجهاد الأفغاني" ضد القوات السوفييتية.

  • محمد يوسف المقريف، أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمد يوسف المقريف

    هو أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي انتخب عضواً فيه على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز على دكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. قدم استقالته كرئيس للمؤتمر الوطني العام في 2013 امتثالاً لقانون العزل السياسي.

  • الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    نوري بوسهمين

    الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي سلم السلطة التشريعية لمجلس النواب الليبي عام 2014. ويعد بوسهمين أول أمازيغي يتولى منصباً سياسياً عالياً في ليبيا، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي.

  • رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عقيلة صالح عيسى

    انتخب كأول رئيس لأول مجلس نواب ليبي بعد عهد القذافي. وهو حاصل على إجازة في الحقوق، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي. كما كان عضواً في اللجنة القضائية في "المجلس الوطني الانتقالي" عام 2011. ينتمي لقبيلة العبيدات، إحدى أشهر القبائل في ليبيا.

  • خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    خليفة حفتر

    يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. انشق عن نظام القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة ثم عاد إلى ليبيا. في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً عاماً للجيش. تسيطر قواته "الجيش الوطني الليبي" على شرق ليبيا ويحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.

  • فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    فايز السراج

    انتُخب رئيساً لحكومة الوفاق الوطني –المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها- في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب عن طرابلس. وهو مهندس معماري كما يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال. أما سياسياً فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسياً ووزيراً للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.

  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمد المنفي

    اختير المنفي (على اليسار) رئيساً للمجلس الرئاسي في ليبيا في شباط/فبراير 2021. ينحدر المنفي من إقليم برقة، وينتمي لقبيلة "المنفي" بأقصى الشرق الليبي، وهي إحدى أكبر قبائل الشرق، ومن أشهر أبنائها المعروفين "عمر المختار". شغل المنفي منصب سفير ليبيا في اليونان، قبل أن يتم طرده على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا نهاية عام 2019.

  • عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عبدالحميد دبيبة

    تم انتخابه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في شباط/فبراير 2021. وهو رجل أعمال ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا. ويشغل دبيبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار "ليبيا المستقبل" الذي يترأس مجلس إدارته.

  • موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    موسى الكوني

    فاز بعضوية المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2021. ينحدر من قبائل "الطوارق" الامازيغية، وولد بمدينة غدامس جنوب غرب طرابلس. كان الكوني يشغل منصب سفير ليبيا في مالي أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011. كما شغل الكوني منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته. إعداد: محي الدين حسين


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