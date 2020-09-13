ليبيا.. السراج يعلن رغبته في تسليم مهامه نهاية أكتوبر

أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء (16 أيلول/ سبتمبر 2020) رغبته في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.



وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة". مؤكدا أن الانتخابات هي أفضل الطرق للوصول لحل شامل في ليبيا، وفقا لموقع ليبيا 24.

وقال السراج إن المشاورات الليبية الأخيرةأفضت إلى الاتجاه نحو توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدا أنه يرحب بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة بخصوص الحوار الليبي. وأشار إلى أن "حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، مضيفا أنها كانت تتعرض للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا، موضحا أنه كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر"، على حد قوله.

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وربما تزيد استقالته من الغموض السياسي في طرابلس أو حتى من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا. غير أنها تأتي أيضا مع تجدد الدفع باتجاه حل سياسي بعد أن أنهت حكومة الوفاق في يونيو/ حزيران هجوما شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس طيلة 14 شهرا وأرغمتها على التراجع عن العاصمة.

يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا عبد الله الثني كان قد قدم يوم الأحد الماضي استقالة حكومته لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)