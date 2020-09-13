 ليبيا.. السراج يعلن رغبته في تسليم مهامه نهاية أكتوبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ليبيا.. السراج يعلن رغبته في تسليم مهامه نهاية أكتوبر

بعد أيام من استقالة الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا عبد الله الثني، أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس أنه يرغب في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

صورة من الأرشيف لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج

فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية يؤكد عزمه تسليم مهام منصبه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (صورة من الأرشيف)

أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء (16 أيلول/ سبتمبر 2020) رغبته في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

مختارات

أعلن الوفدان الممثلان بشكل غير مباشر لطرفي النزاع في ليبيا، توصلهما إلى "اتفاق شامل" حول الكثير من النقاط الخلافية. الأمم المتحدة رحبت بالمحادثات، غير أن الشكوك تستمر في التزام الطرفين الرئيسيين في الحرب بالنتائج.

وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة". مؤكدا أن الانتخابات هي أفضل الطرق للوصول لحل شامل في ليبيا، وفقا لموقع ليبيا 24.

وقال السراج إن المشاورات الليبية الأخيرةأفضت إلى الاتجاه نحو توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدا أنه يرحب بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة بخصوص الحوار الليبي.  وأشار إلى أن "حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، مضيفا أنها كانت تتعرض للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا، موضحا أنه كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر"، على حد قوله.

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وربما تزيد استقالته من الغموض السياسي في طرابلس أو حتى من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا. غير أنها تأتي أيضا مع تجدد الدفع باتجاه حل سياسي بعد أن أنهت حكومة الوفاق في يونيو/ حزيران هجوما شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس طيلة 14 شهرا وأرغمتها على التراجع عن العاصمة.

يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا عبد الله الثني كان قد قدم يوم الأحد الماضي استقالة حكومته لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:29

لهذه الأسباب يعتبر البعض السراج رهين الإخوان وحفتر رأس حربة الثورة المضادة.. #مسائية_DW

مواضيع ذات صلة

Libyen Ministerpräsident Abdullah al-Thinni

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تقدم استقالتها لعقيلة صالح 13.09.2020

أضرم متظاهرون النار في مقر الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا. وتستمر التظاهرات لليوم الرابع في بنغازي وبعض مدن شرق ليبيا للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية. بينما قدمت حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني استقالتها لعقيلة صالح.

Libyen I Proteste in Benghazi

الحراك في شرق وغرب ليبيا.. طاقة أمل أم زوبعة في فنجان؟ 14.09.2020

لحق الشرق والجنوب الليبي بغربه، حيث اندلعت احتجاجات ارتفع سقف مطالب بعضها ليلامس حدود السياسة في بلد تعصف به نار الحرب والتوتر منذ ما يقارب عقدا من الزمن. فهل الحراك شعبي وعفوي؟ وما هو مداه؟ وهل يستطيع تغيير المعادلة؟

Libyen, Tripolis | Katar Türkei Libyen Treffen Khalid bin Muhammad Al-Attiyah Fayez al-Sarraj Hulusi Akar

ليبيا: آمال في قطيعة مع "جنون الأمس" وشكوك بسبب "الفاعلين" 22.08.2020

فيما اعتبر البعض إعلان وقف اطلاق النار في ليبيا من جانب السراج وصالح "خطوة بنّاءة" على طريق الحل السلمي ورغبة في القطيعة مع "جنون الأمس"؛ يرى آخرون أن "مصالح الفاعلين يمكنها بسهولة إحباط المحادثات" في أي مرحلة كانت.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  