ليبيا.. اتفاق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تمهيداً للانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء (19 كانون الثاني/ يناير 2021)، اتفاق الأطراف الليبية على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين (18 كانون الثاني/ يناير) حتى يوم الثلاثاء (19 كانون الثاني/ يناير)، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح".

وشارك 72 عضواً من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 في المائة من الأصوات، في حين صوّت 19 عضواً ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضافت البعثة: "حيث أن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 في المائة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت اللجنة الاستشارية قد حددته بنسبة ثلاثة وستين في المائة من أصوات المقترعين".

وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالقول: "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر".

مشاهدة الفيديو 23:04 شارك مسائية DW: هل تنجح الأمم المتحدة في تحقيق اختراقة في النزاع الليبي؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3lDi7 مسائية DW: هل تنجح الأمم المتحدة في تحقيق اختراقة في النزاع الليبي؟

وأضافت ويليامز: "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها (...)، هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021"، وهو الموعد الذي توافقت عليه الأطراف الليبية في أولى جولات ملتقى الحوار السياسي في تونس، الذي انقعد في التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.

جاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد، وهما القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.



م.ع.ح/ ي.أ (أ ف ب)