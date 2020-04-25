ليبيا.. ألمانيا ودول أخرى تدعو لهدنة بمناسبة حلول رمضان

دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الاوروبي الأعلى إلى "هدنة إنسانية" في ليبيا في مناسبة حلول شهر رمضان الذي بدأ أمس الجمعة في هذا البلد، وذلك في بيان مشترك نشر مساء السبت (25 نيسان/أبريل 2020). وجاء في البيان "مع بداية شهر رمضان، نرغب في ضم أصواتنا إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وممثلته الخاصة لليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا".

وأضاف البيان أن "النزاع يتواصل بالحدة نفسها وتطورات الأسابيع الماضية تثير قلقاً متزايداً وخصوصاً على الشعب الليبي الذي يعاني منذ فترة طويلة". وتابع البيان "ندعو كل الأطراف الليبية مع حلول رمضان إلى الانخراط في استئناف المحادثات حول وقف إطلاق نار فعلي وتوحيد الجهود في مواجهة العدو المشترك الذي يشكله خطر انتشار الوباء (كوفيد-19)، بما فيه مصلحة البلاد بأسرها".

وكانت الأمم المتحدة دعت طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر تفشي جائحة كورونافي البلاد، لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة.

وفي آخر التطورات العسكرية على الأرض، أعلنت "غرفة عمليات بركان الغضب" العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج اليوم السبت أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وطالبت في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ممن يزاولون أنشطة لها علاقة بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية، وما في حكمها، التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني. وشددت على ضرورة التنسيق معها بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)