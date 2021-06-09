لو كنت تعاني من "رهاب الكلاب" وتخافها.. إليك كيف تتصرف!

يخشى بعض الأشخاص السير في الطرق التي يوجد بها كلاب ضخمة، بينما لا يبالي آخرون. وفي حين أن الكثيرين من الأشخاص يشعرون ببساطة بقدر من الخوف في ظل وجود الحيوانات التي يمكن أن تعض، يكون الأمر في بعض الأحيان أكثر من ذلك. المعاناة من الرهاب يعني تحول خوف أساسي طبيعي إلى اضطراب قلق. وهذا الخوف يسمى رهاب الكلاب.

ويقول الطبيب النفسي يوهاناس روتر إن تعرق اليدين وتسارع ضربات القلب والتنفس يمكن أن تكون جميعها علامات على الاضطراب. والتجمد أيضاً عند اقتراب كلب هو رد فعل نموذجي لرهاب الكلاب.

عادة لا تدرك الكلاب نفسها هذا النوع من الخوف الشديد. ولكن نظراً لأن الكلاب تتفاعل مع سلوك الشخص وإيماءاته، يجب أن يضع المرء في الاعتبار عدداً من القواعد عند المعاناة من هذا الاضطراب حتى لا تجذب الانتباه لنفسك.

عند مواجهة كلب:

واصل التنفس بشكل طبيعي!

لا تبدأ في الصراخ بأي حال من الأحوال! فالحفاظ على الهدوء هو قطعاً أفضل خيار. إذا ما حاول المرء الفرار فربما يعتقد الكلب أنه يلعب معه.

تجنب كل الاتصال البصري وإلا قد يفسره الحيوان على أنه دعوة للاقتراب.

حافظ على مسافة من الكلب!

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غالبا ما يبدأ رهاب الكلاب في الطفولة فيما يستمد الأطفال الخوف من آبائهم، على سبيل المثال، أو من رؤية شخص يفر من كلب. ولكن روتر يقول إن الخبرات الصادمة مثل التعرض لعضة كلب نادرة.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)