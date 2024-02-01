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لويس ساندرس
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من لويس ساندرس
موضوعات من لويس ساندرس
كيف تدير المافيا الصينية شبكة احتيال في ميانمار؟
كيف تدير المافيا الصينية شبكة احتيال في ميانمار؟
تحقيق قامت به DW يكشف النقاب عن أكبر مراكز الاحتيال وحشية في آسيا يُعرف باسم "كيه كيه بارك" قرب حدود تايلاند وميانمار.
سياسة
2024/2/6
٦ فبراير ٢٠٢٤
تحقيق DW: اتجار بالبشر في معسكرات احتيال سيبراني في آسيا
تحقيق DW: اتجار بالبشر في معسكرات احتيال سيبراني في آسيا
يُجبَر آلافُ الأشخاص على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. ومن يرفض ذلك يتعرض للتعذيب. تحقيق حصري لـDW.
سياسة
2024/2/3
٣ فبراير ٢٠٢٤
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