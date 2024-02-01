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لويس ساندرس

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موضوعات من لويس ساندرس

داخل "كيه كيه بارك" قرب حدود تايلاند وميانمار، يتم إجبار الآلاف على الضلوع في جرائم احتيال تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وأوروبا والصين

كيف تدير المافيا الصينية شبكة احتيال في ميانمار؟

كيف تدير المافيا الصينية شبكة احتيال في ميانمار؟

تحقيق قامت به DW يكشف النقاب عن أكبر مراكز الاحتيال وحشية في آسيا يُعرف باسم "كيه كيه بارك" قرب حدود تايلاند وميانمار.
سياسة٦ فبراير ٢٠٢٤
كي كي بارك في ميانمار

تحقيق DW: اتجار بالبشر في معسكرات احتيال سيبراني في آسيا

تحقيق DW: اتجار بالبشر في معسكرات احتيال سيبراني في آسيا

يُجبَر آلافُ الأشخاص على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. ومن يرفض ذلك يتعرض للتعذيب. تحقيق حصري لـDW.
سياسة٣ فبراير ٢٠٢٤
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