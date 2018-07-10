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لويس إنريكي

لويس إنريكي هو لاعب كرة قدم إسباني سابق ومدرب فريق برشلونة الاسباني حاليا. بدأ مسيرته الكروية كلاعب عام 1989 مع نادي ريال سبورتنغ خيخون واعتزل عالم الكرة عام 2004 لينتقل إلى عالم التدريب.

ولد الاسباني لويس إنركي في 8 أيار/مايو عام 1970 بمدينة خيخون الاسبانية ودخل عالم الكرة عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. لعب في عدة أندية اسبانية منها ريال سبورتنغ خيخون وريال مدريد وبرشلونة. وبحسب تصريحات زوجته، فإن لويس يكره الأضواء وغالباً ما يعامل الصحفيين بتعجرف، لكنه في حياته العادية ودود وعاطفي ويحب الحياة، كما يعشق الرياضة و لديه هوايات كثيرة كتسلق الجبال وركوب الدرجات والمشاركة في سباقات الركض والمشي. درب لويس انريكي عدة أندية منها نادي روما الايطالي وسلتافيغو الاسباني. وفي موسم (2014/2015) استلم تدريب نادي برشلونة خلفا للأرجنتيني تاتا مارتينيو. وفي ذلك الموسم شهد تألقا رائعا بإحرازه خمسة بطولات رسمية بينها الثلاثية التاريخية الثانية لبرشلونه عقب فوزه ببطوله الدوري و الكأس على حساب أتليتك بلباو ودوري الأبطال أمام يوفنتوس، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي على حساب أشبيلية وكأس العالم للأندية خلال عام 2015. وفي أوائل سنة 2016 حصل على جائزة الفيفا كأفضل مدرب لسنة 2015.

(FILE) A file picture dated on 11 January 2017 shows the then head coach of FC Barcelona Barca Luis Enrique in Barcelona, Spain. The Spanish Soccer Federation (RFEF) announced on 09 July 2018 that Luis Enrique will be the new head coach of the Spanish national team Nationalteam Luis Enrique announced new head coach of the Spanish national team !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xAlbertxEstevezx GRAF6580 20180709-636667435992491383

أشياء لا تعرفها عن مدرب إسبانيا لويس إنريكي 10.07.2018

عين الاتحاد الإسباني رسميا لويس إنريكي ربانا جديدا لسفينة منتخب "لاروخا"، في ظل توقعات بنجاح إنريكي العاشق للتحديات مع المنتخب الإسباني. موقع صحيفة "ماركا" يُقدم عدة أشياء غير معروفة عن مدرب برشلونة وسيلتا فيغو السابق.
ARCHIV - Athletic Bilbaos spanischer Trainer Ernesto Valverde steht am 26.10.2016 im Stadion von San Mames in Bilbao, Spanien. (zu dpa-Meldung: «Barcelona-Trainerkandidat Valverde: Noch mit keinem Verein einig» vom 24.05.2017) Foto: Luis Tejido/EFE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

فالفيردي الهادئ يتولى رسميا تدريب برشلونة خلفا للويس أنريكي 29.05.2017

لم يشكل تعيين إرنستو فالفيردي مدربا لنادي برشلونة الإسباني مفاجأة بعدما تردد منذ أسابيع اسم اللاعب السابق للنادي الكاتالوني. فالفيردي المعروف بطباعه الهادئة سيخلف لويس انريكي على رأس جهاز فني لواحد من أشهر أندية العالم.
Liverpool manager Jurgen Klopp laughs during the EFL Cup Third Round match between Derby County and Liverpool played at the iPro Stadium, Derby on 20th September 2016 / Football - EFL Cup 2016/17 Third Round Derby County v Liverpool Pride Park, Pride Pkwy, Derby, United Kingdom 20 September 2016 Â PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPN BPI_KM_DERBY_LIVERPOOL_065.jpg imago/BPI Liverpool Manager Jurgen Klopp laughs during The EFL Cup Third Round Match between Derby County and Liverpool played AT The iPro Stage Derby ON 20th September 2016 Football EFL Cup 2016 17 Third Round Derby County v Liverpool Pride Park Pride Pkwy Derby United Kingdom 20 September 2016 Â PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPN BPI_KM_DERBY_LIVERPOOL_065 jpg

كلوب وبرشلونة – نقاط تلاق تجهضها "خصوصية" الكاتالوني 21.02.2017

منذ خسارة برشلونة أمام سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والصحافة تتحدث عن الألماني يورغن كلوب، كبديل لمدرب برشلونة لويس انريكي. وبصرف النظر عن حقيقة الأمر فالسؤال المثير هو: هل ينفع أسلوب كلوب مع النادي الكاتالوني؟
BARCELONA, SPAIN - MAY 03: Lionel Messi of FC Barcelona looks on during the La Liga match between FC Barcelona and Getafe CF at Nou Camp on May 3, 2014 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

برشلونة تحبس أنفاسها خوفا على ميسي 02.04.2015

تحوم الشكوك حول مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي في مباراة فريقه المقبلة أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة. وإلى جانب قلق عشاق ميسي على نجمهم بسبب إصابته، فإن هناك قلقا أكبر لوجود إشاعات تروج لانتقال محتمل لميسي عن برشلونة.
epa04574500 FC Barcelona's Dani Alves (L) and Neymar (R) congratulate Leo Messi (C) after scoring against Atletico Madrid during the King's Cup quarter finals first leg match played at Camp Nou stadium in Barcelona, Catalonia, Spain on 21 January 2015. EPA/TONI ALBIR +++(c) dpa - Bildfunk+++

إنريكي: أتوقع مواجهة شرسة مع أتلتيكو مدريد 28.01.2015

يتوقع المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لويس انريكي مواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الملك. ويسعى أتلتيكو مدريد على ملعبه إلى تجاوز هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف للعبور إلى الدور قبل النهائي من البطولة.
FC Barcelona's Brazilian striker Neymar jr (L) jubilates with his team mate, Argentinian striker Lionel Messi (C) and midfielder Andres Iniesta (L) his goal against Real Madrid during their Primera Division soccer match played at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain on 25 October 2014. EFE/Chema Moya

أنريكي: ميسي أفضل لاعب على مر العصور في كرة القدم 26.11.2014

وصف مدرب برشلونة لويس أنريكي مهاجم فريقه ليونيل ميسي بأنه "أفضل لاعب كرة قدم في العالم على مر العصور". وذلك بعد أن سجل النجم الأرجنتيني ثلاثة أهداف في مباراته الأخيرة وتحطيمه لعدة أرقام قياسية جديدة.