لويس إنريكي هو لاعب كرة قدم إسباني سابق ومدرب فريق برشلونة الاسباني حاليا. بدأ مسيرته الكروية كلاعب عام 1989 مع نادي ريال سبورتنغ خيخون واعتزل عالم الكرة عام 2004 لينتقل إلى عالم التدريب.

ولد الاسباني لويس إنركي في 8 أيار/مايو عام 1970 بمدينة خيخون الاسبانية ودخل عالم الكرة عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. لعب في عدة أندية اسبانية منها ريال سبورتنغ خيخون وريال مدريد وبرشلونة. وبحسب تصريحات زوجته، فإن لويس يكره الأضواء وغالباً ما يعامل الصحفيين بتعجرف، لكنه في حياته العادية ودود وعاطفي ويحب الحياة، كما يعشق الرياضة و لديه هوايات كثيرة كتسلق الجبال وركوب الدرجات والمشاركة في سباقات الركض والمشي. درب لويس انريكي عدة أندية منها نادي روما الايطالي وسلتافيغو الاسباني. وفي موسم (2014/2015) استلم تدريب نادي برشلونة خلفا للأرجنتيني تاتا مارتينيو. وفي ذلك الموسم شهد تألقا رائعا بإحرازه خمسة بطولات رسمية بينها الثلاثية التاريخية الثانية لبرشلونه عقب فوزه ببطوله الدوري و الكأس على حساب أتليتك بلباو ودوري الأبطال أمام يوفنتوس، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي على حساب أشبيلية وكأس العالم للأندية خلال عام 2015. وفي أوائل سنة 2016 حصل على جائزة الفيفا كأفضل مدرب لسنة 2015.