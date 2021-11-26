 لوكاشينكو يعد المهاجرين بعدم التصدي لمحاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2021

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لوكاشينكو يعد المهاجرين بعدم التصدي لمحاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي

وعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين العالقين على الحدود البولندية أنه لن يتصدى لمحاولالتهم في الوصول إلى أوروبا، داعيًا ألمانيا إلى استقبالهم، وسط احتمال تصاعد التوترات.

Belarus Minsk | Alexander Lukaschenko, Präsident

قال ألكسندر لوكاشنكو خلال زيارته مركزًا لاستقبال المهاجرين بالقرب من الحدود البولندية: "إذا أراد البعض منكم أن يذهب إلى الغرب، فمن حقّكم ذلك. لن نحاول أن نوقفكم أو نضربكم أو منعكم خلف الأسلاك الشائكة".

ودعا ألمانيا إلى استقبال المهاجرين، مضيفًا "ألفا شخص ليسوا مشكلة كبيرة" بالنسبة لأكبر بلد في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة، فيما كانت برلين عن نفت ادعاءات سابقة له بموافقتها على استقبال اللاجئين.

وقال للمهاجرين "يجب أن تدركوا أننا لا نستطيع شن حرب لفتح ممر نحو ألمانيا" البلد الذي يتطلع الكثير من المهاجرين إلى الوصول إليه.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة "بيلتا"، يبدو لوكاشنكو محاطًا بطوق من الحراس الشخصيين والصحافيين والمهاجرين. ويظهر أطفال ونساء بالقرب من الخيام المقامة في هذا المركز الذي كان مستودعا تم تكييفه.

ويقع هذا المركز الموقت على مقربة من معبر بروزغي، وفُتح الأسبوع الماضي لاستيعاب المهاجرين الذين كانوا يخيمون لعدة أيام عند الحدود في أجواء من البرد الشديد على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.

مهاجرون على الحدود البولندية الروسية

توافد آلاف الأشخاص، معظمهم من الشرق الأدنى، إلى الحدود البيلاروسية-البولندية، ما أثار مخاوف أوروبية من أزمة مهاجرين كبيرة، بعدما وجد الكثير منهم أنفسهم عالقين عند الحدود.

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على الرغم من إخبار حرس الحدود البولندي أنه يريد تقديم طلب اللجوء في بولندا، أُعيد ثائر إلى منطقة الحدود البيلاروسية. بعدها، رماه الحرس البيلاروسي في ليتوانيا حيث ضرب بعنف وأعيد على الفور إلى جهة الحرس البيلاروسي.

احتشاد المهاجرين عبر الحدود البيلاروسية البولندية أعاد الأمل للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل بالوصول إلى الدول الأوروبية. مهاجر نيوز تلتقي بأحد المهاجرين الساعين للوصول إلى هناك للوصول إلى أوروبا.

ورغم التطوّرات الملموسة، يبدو أن الحكومة البيلاروسية تريد الاستمرار في الضغط على أوروبا. وتابع لوكاشنكو "إننا نتفهّمكم، أنتم تسعون إلى الذهاب إلى أوروبا. نحن، البيلاروسيين وأنا، الرئيس البيلاروسي، سنقوم بما تشاؤون، حتّى لو أن ذلك سيئ للبولنديين (...) أو لغيرهم".

وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ 1994 بجذب آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بهدف الانتقام من العقوبات الغربية، وهو ما تنفيه مينسك.

والتقى لوكاشنكو مرتين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في انتصار للرئيس البيلاروسي الذي لم تعترف الدول الغربية بإعادة انتخابه المثيرة للجدل العام الماضي.

وجاءت أولى عمليات إعادة المهاجرين العراقيين إلى بلادهم الأسبوع الماضي بعد مكالمات هاتفية عدة بين مسؤولين بيلاروسيين وأوروبيين، على أن تستمرّ عبر رحلتين جويتين الجمعة والسبت، بحسب مطار مينسك.

وأعادت بولندا أكثر من 230 مهاجرًا حاولوا قبل ليلة دخول أراضيها من بيلاروس. واتّهمت وارسو قوات الأمن البيلاروسية بالمشاركة الفعّالة في هذا الدخول من خلال "التعمية" على الحرس الحدودي البولندي عبر استخدام "اضواء قوية وأشعة ليزر ذات ضوء أخضر وأحمر قوي".

وبحسب وسائل إعلام بولندية، لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم في المنطقة الحدودية منذ الصيف.

إ.ع/ه.د ( أ ف ب)

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