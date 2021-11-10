 لوكاشينكو يبحث عن التهدئة ووارسو تطلق الغاز المسيل على المهاجرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2021

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أخبار

لوكاشينكو يبحث عن التهدئة ووارسو تطلق الغاز المسيل على المهاجرين

غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.

مهاجرون من دول الشرق الأوسط في مينسك البيلاروسية

مهاجرون من دول الشرق الأوسط في مينسك البيلاروسية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يواجه تهديداً بعقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى تهدئة أزمة المهاجرين على حدود بلاده مع التكتل وسط اندلاع أعمال عنف على الحدود اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

موازاة لذلك، نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن قوات الأمن البولندية أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على مهاجرين عند المركز الحدودي في بروزغي من الجانب البيلاروسي، وقالت إنهم "هاجموا" عناصرها بالحجارة وحاولوا "تدمير السياج للدخول إلى بولندا".

ونشرت الشرطة البولندية على تويتر إن عدة مئات من الأشخاص، بعضهم رشق الحجارة، حاولوا مجددا اليوم عبور الحدود بالقرب من قرية ستارزينا البولندية، لكنهم أجبروا على العودة.

ونددت موسكو باستخدام وارسو الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين، ووصفت الأمر بـ "غير مقبول"، كما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موجهاً كلامه إلى الصحفيين قائلا إن "سلوك الطرف البولندي غير مقبول إطلاقا". واتهم القوات البولندية بـ"انتهاك كل المعايير القانونية".
     
لوكاشينكو: "لا أحد بحاجة إلى التصعيد"

من جهته، قال لوكاشينكو بشأن المباحثات الهاتفية التي أجراها أمس الاثنين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وفقاً لوكالة بيلتا للأنباء، إننا "اتفقنا على أنه لا أحد يحتاج إلى التصعيد، لا الاتحاد الأوروبي ولا بيلاروسيا".

ويقول لوكاشينكو إنه اقترح على المستشارة طريقة لحلّ مشكلة آلاف اللاجئين الموجودين في المخيمات على الحدود، وافقت عليها ميركل، لكنه لم يفصح عنها. 

كما قال لوكاشينكو أيضا إنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء لطلب المساعدة الروسية من أجل حلّ الأزمة.

وحول الجارة بولندا التي يقصدها اللاجئون لدخول أراضي التكتل الأوروبي، أعرب الأخير أنه يريد تجنّب أن تتحولّ أزمة المهاجرين إلى "مواجهة". وانتقد لوكاشينكو بولندا التي وضعت أسلاكًا شائكة وأرسلت آلاف الجنود إلى حدودها مع بيلاروسيا.

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بيلاروسيا.. وفاة مهاجران قرب الحدود البولندية

 وقال في اجتماع حكومي بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا" الرسمية، "لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة ساخنة"، مضيفًا "إن الأمر الرئيسي الآن هو حماية بلدنا وشعبنا وعدم السماح بالاشتباكات".

حزمة خامسة من العقوبات

ولوكاشينكو متهم بإحضار المهاجرين إلى الحدود للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي كثّف الضغوط على نظامه السلطوي منذ بدء حملة قمع وحشية ضد المعارضين في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد العام الماضي. بينما تعتبر مينسك الاتهامات "عبثية".

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تشديد العقوبات، في حزمة خامسة سيتم إقرارها في الأيام المقبلة، وفقاً لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، موضحا أنها سوف تستهدف شركات طيران ووكالات سفر وأفراداً متورطين في "هذا الاستغلال غير القانوني للمهاجرين". فيما كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن وكالات السفر في الشرق الأوسط التي تعمل مع مشغلين في روسيا البيضاء قدمت تأشيرات سياحية لآلاف الأشخاص خلال الأشهر الماضية.

 رحلات لإعادة العراقيين

من جهتها، تسعى بغداد إلى إعادة مواطنيها في رحلات على أساس "طوعي" كما أعلنت عن ذلك الحكومة العراقية. وذكر المتحدث باسم السفارة العراقية في موسكو لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن "حوالى مئتي شخص" بينهم نساء وأطفال موجودون حاليا في بيلاروسيا، اتصلوا بالبعثة الدبلوماسية العراقية في موسكو طالبين إعادتهم إلى بلادهم، مشيراً إلى أنه "سيتم تنظيم رحلة الخميس لإعادتهم" إلى العراق.

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تدهور الوضع الإنساني للمهاجرين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا

في المقابل، أوردت الوكالة الفرنسية تقريراً أفاد أن قلّة من المهاجرين العراقيين يريدون العودة.ويحاول هؤولاء بعد أن تقطعت بهم السبل داخل حدود بيلاروسيا، وهم في حالة يأس متزايدة، إقامة أسيجة مؤقتة في عدة أماكن. وسجلت بولندا 5100 محاولة لعبور  الحدود حتى الآن في نوفمبر/ تشرين الثاني وفق أرقام رسمية. وهي تواجه انتقادات واسعة بسبب معاملتها "غير الإنسانية" تجاه من يحاول العبور.

و.ب/ ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ) 

 

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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