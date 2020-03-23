 لوقاية القدمين من الجلد الميت ..راقب نفسك! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.10.2020

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منوعات

لوقاية القدمين من الجلد الميت ..راقب نفسك!

تضغط الأحذية الضيقة على القدمين وهذا يؤدي إلى نشوء نتوءات جلدية ميتة على القدمين، وهي بروزات غير مريحة وأحياناً مؤلمة للغاية، لكن هل الأحذية الضيقة هي السبب الوحيد؟ وهل تكون نتوءات القدم دلالة على أمراض أخرى في الجسم؟

للوقاية من هذه البروزات، ينبغي ارتداء أحذية مناسبة

للوقاية من هذه البروزات، ينبغي ارتداء أحذية مناسبة

تتكون بروزات الجلد الميتة في أماكن الضغط على القدمين ويتراوح حجمها بين خمسة وعشرة مليمترات، وتنتج عادة عن عدم تناسب الأحذية مع القدمين. فالأحذية التي تضغط على القدمين

مختارات

علم المنعكسات هو أحد أنواع الطب البديل الذي يهتم بتدليك مناطق معينة من القدم لتخفيف آلام وأعراض بعض أمراض الجسم، لا توجد إثباتات علمية لهذا النوع من الطب لكنه أثبت نجاحه خلال التجارب، كما تقول خبيرة ألمانية.

" لا تمشي حافيا!"، عبارة يرددها الآباء بشكل مستمر، خوفا على أبنائهم. ولكن دراسة حديثة أثبتت العكس. الدراسة التي أجراها أطباء متخصصون في الطب الرياضي، توصلت إلى أن المشي بأقدام حافية يعزز النمو الجمساني للأطفال. فكيف ذلك؟

تعمل على انقباضهما ولا تمنحهما أية وسيلة للتنفس، وهو ما يدفع إلى نشوء البروزات الجلدية الميتة.  ويتفاعل الجلد مع الشقوق في القدم بتكوين بروزات جلدية، وقد يكون هذا غير مريح وأحياناً مؤلم للغاية، لأن هذه البروزات تنمو كإبرة من أعلى إلى أسفل. وهنا نستعرض بعض طرق الوقاية من نتوءات الجلد الميتة:

للوقاية من هذه البروزات، ينبغي ارتداء أحذية مناسبة للقدمين، إذ يجب ألا تكون الأحذية ضيقة جداً أو واسعة جداً. كما ينبغي القيام يومياً بالكثير للحفاظ على سلامة القدمين، مثل إزالة البروزات الجلدية الصلبة بانتظام من خلال حكها بحجر الخفاف (وهو حجر خفيف فيه مسامات وثقوب) والغسل والدهان اليوميين والتجفيف الجذري للقدمين. كذلك، فإن التغيير اليومي للجوارب يفيد القدمين ويمنع نشوء البروزات الجلدية الميتة أو يعمل على الأقل على التقليل منها في كثير من الحالات.  كما أن من المفيد للغاية المشي بانتظام على قدمين حافيتين.

وبنظرة أكثر شمولية من وجهة نظر العلاج الطبيعي، فإن بروزات الجلد الميتة قد لا تكون نتيجة لوجود ضغط على مواضع معينة في القدمين بسبب الأحذية الضيقة، بل قد تكون هذه البروزات علامة على أن بعض الأعضاء الأخرى في الجسم تحتاج إلى مساعدة طبية. فمثلاً، إذا نشأ البروز في أعلى أصبع القدم الكبير، فهذا مؤشر للمتخصص في العلاج الطبيعي على أن نقطة الضعف موجودة في رأس الشخص وأن هذا الشخص يعاني من الصداع أو أنه منشغل باستمرار بتأملات وهموم معينة، وبالتالي يجب أن تكون المعالجة في هذه الحالة أكثر شمولاً، وفق لما نقله موقع "هايل براكسيس نيتس" الإلكتروني الألماني.

ع.م/ ع.أ.ج

  • Close-up of female legs on white sandy beach (photo: Colourbox).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    الحرية

    تحولت الصور الكلاسيكية للأقدم المكشوفة على الشاطئ على انستغرام وفيسبوك، إلى رمز لقضاء العطلات المريحة بعيدًا عن الإجهاد اليومي. ربما يكون يوم الأقدام العارية، الذي يتم الاحتفال به في 8 أيار/ مايو وسيلة لتشجيع الجميع على الاسترخاء قليلاً، حتى بدون وجود البحر.

  • Three people walking barefoot (Foto: picture-alliance/dpa/H. Ossinger)

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    ممرات حفاة الأقدام

    نادراً ما تخرج القدم من حذائها في الأماكن العامة، خاصة في البلدان الباردة، ولكن هناك خيارات أخرى للقيام بذلك: تتيح مسارات "حفاة الأقدام"، الشائعة في ألمانيا، للزائرين المشي بدون أحذية على درب مُصمم خصيصا لتجربة فريدة من الشعور بمختلف المواد مباشرة. بعض تلك الممرات يبلغ طوله بضعة أمتار، بينما تصل مسارات مشي أخرى عدة كيلومترات.

  • A person wearing minimalist shoes (photo: picture alliance/Robert Schlesinger).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    أحذية مرنة

    "أحذية بيرفوت" هي أحذية أكثر مرونة من الأحذية التقليدية. تم طرحها لأول مرة في عام 2004. وهي توفر حماية للقدمين بينما تتيح لها تجربة الاتصال الحسي بالأرض.

  • Kristen Stewart walks barefoot on the red carpet (photo: Getty Images/AFP/A. Pizzoli).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    نجمة القدم العارية

    الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، وهي عضو في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في عام 2018، سارت حافية القدمين على السجادة الحمراء وتسببت في فضيحة: وكتب الصحف العالمية "لقد كسرت القاعدة الذهبية!". فسر البعض هذه الخطوة على أنها احتجاج على قواعد ارتداء الملابس في المهرجان.

  • Pope Francis kisses the foot of a refugee during the foot-washing ritual (Photo: Reuters).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    طقوس دينية

    في عام 2016، وفي مخيم للاجئين بالقرب من روما، أظهر البابا فرانسيس رمزيا تضامنه مع محنة المهاجرين من خلال غسل وتقبيل أقدام أتباع الديانات المختلفة. غسل القدمين له بعد ديني وأحد الطقوس الدينية المسيحية. و في الحضارات القديمة، كان علامة على حسن الضيافة.

  • A girl gets a henna tattoo ( (Foto: Imago/Xinhua/S. Sharma).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    الرسم بالحنة

    "مهندي" هو اسم هذا النوع من الفن الذي تستخدم فيه الحنة للرسم على الجسم. نشأ هذا الفن في الهند القديمة وبلاد فارس وما زال يحظى بشعبية كبيرة في الهند وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولا سيما بين النساء، وللرجال أيضًا.

  • Close-up image of a sock with a hole and a smiley on the toenail (photo: Fotolia/Eva Gruendemann).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    أسباب لتحرير أصابع القدم

    ربما واجه معظم الأشخاص هذا الموقف. في إحدى الزيارات الهامة، وعند خلع حذائك تجد ثقبا في جوربك يسبب لك الإحراج. لهذا السبب يشعر الممثل الأمريكي توماس روي، صاحب مبادرة القدم العارية، بأنك ستكون أفضل بدونها. ويرى روي أنه كلما قل عدد الجوارب كلما قلت الحاجة لغسلها، وهو مفيد للبيئة.

  • Baby feet sticking out of a stroller (photo: Jürgen Feldhaus/Fotolia).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    حرية الحركة

    الآباء يريدون فقط الأفضل لأطفالهم. ولكن ما هي الأحذية المثلى للخطوات الأولى للطفل؟ الأحذية ذات نعل مطاطي أم الجلدية؟ الحقيقة هي أن معظم الناس يولدون بأقدام صحية وينتهي بهم المطاف بمشاكل في وقت لاحق من الحياة - غالبا بسبب ارتداء الأحذية الخاطئة. قد يكون الحل الأفضل هو بدء المشي حافي القدمين منذ الصغر.

  • Foo from the statue of Emperor Constantine (Foto: picture-alliance/imagebroker/B. Jaubert).

    تخلص من جواربك واشعر بالحرية !

    من الرأس إلى أخمص القدمين

    تستخدم القدم والحذاء في العديد من التعبيرات المجازية مثل" يضع نفسه في حذاء الآخر"، بمعني يضع نفسه مكان شخص آخر. أو يشعر بحكة في قدميه، وتعني أنه يريد الذهاب بشدة لمكان ما وغيرها من التعبيرات. الصورة ترمز لتمثال لقدم الامبراطور قسطنطين، الذي كان يبلغ ارتفاعه 12 مترًا ويمكن رؤيته في روما. نادين وجكيك/ س.إ

    الكاتب: سارة إبراهيم


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