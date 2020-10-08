لوف يحصل على الضوء الأخضر لضم كتيبة المحترفين بإنجلترا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يوآخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بات بإمكانه ضم لاعبيه المحترفين في إنجلترا لقائمة منتخب الماكينات، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر، بعد تعديل قواعد الحجر الصحي الصارمة عند دخولهم ألمانيا.

ووافقت هيئة الصحة المحلية بمدينة دويسبورغ الألمانية اليوم الخميس (18 مارس/ آذار 2021) على سفر اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى منطقة شمال الراين - وستفاليا بشرط الخضوع لما يسمى "الحجر الصحي للعمل"، (الفقاعة) الذي يمنعهم من الاتصال بالآخرين خارج التدريبات والمباريات.

ويتعين على الوافدين من بريطانيا، بمن فيهم لاعبو كرة القدم، الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته ألمانيا مؤخرا لاحتواء السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

وفتح هذا التغيير الباب أمام مشاركة كل من إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، وبيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، وتيمو فيرنر وكاي هافيرتس وأنطونيو روديغر، ثلاثي تشيلسي، مع المنتخب الألماني أمام منتخبي أيسلندا ومقدونيا الشمالية يومي 25 و31 آذار/مارس الجاري على الترتيب بمدينة دويسبورغ. ومن المقرر أن تتخلل هذين اللقاءين مباراة أخرى للمنتخب الألماني مع مضيفه منتخب رومانيا في 28 من الشهر نفسه بتصفيات كأس العالم.

ص.ش/خ.س (د ب أ)