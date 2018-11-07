 لوف يتطلع إلى إسدال الستار على ″عام الفشل″ بفوزين هامين | عالم الرياضة | DW | 13.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

لوف يتطلع إلى إسدال الستار على "عام الفشل" بفوزين هامين

بعد مشوار شهد خيبات أمل كبيرة هذا العام يتطلع مدرب المنتخب الألماني إلى ختم هذا العام بفوزين على روسيا ودياً وعلى هولندا في إياب دوري الأمم، علها تُنسي مرارة الخروج من مونديال روسيا 2018 وخسارات ثقيلة أخرى.

UEFA Nations League - Niederlande gegen Deutschland | Nationaltrainer Löw (Getty Images/Bongarts)

طالب مدرب منتخب ألمانيا يؤآخيم لوف لاعبيه بالمزيد من الحماس والالتزام في مباراة المانشافت أمام منتخب روسيا، ويأتي ذلك في نهاية عام لم يذق فيها فريقه طعم الإنجازات الكبيرة المعروفة عن المانشافت، وأكبر خيبات الأمل هذه الخروج المُذل من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ويقول لوف إنه يتوقع أن يقدم لاعبوه مستويات مقاربة في آخر مباراتين له في هذا العام لتلك التي ظهروا بها في مباراتهم الأخيرة أمام فرنسا بطل كأس العالم. لكنه أكد على ضرورة أن يُتوج هذا المستوى بالنتائج الإيجابية التي غابت عن المانشافت مؤخراً وكانت مدعاة لسيل من الانتقادات.

ويضيف لوف بالقول لدى وصوله إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة لايبزيغ الألمانية مساء الاثنين: "من الطبيعي أن يكون الأمر أن نختم هذا العام بنتائج إيجابية، وأعتقد أنه يمكنا تحقيق ذلك"، آملاً في الفوز بالمباراتين أمام روسيا وهولندا.

مختارات

يبدو أن المنتخب الألماني لم يتعاف تماما من صدمة خروجه المبكر من مونديال روسيا. المانشافت تعرض لخسارة مذلة أمام هولندا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. (13.10.2018)

رغم أن مباراة إشبيلية ستكون باهضة الثمن بالنسبة لبرشلونة بسبب غياب ميسي ثلاثة أسابيع أو أكثر، إلا أن ميزاتها عديدة فيكفي أنها أظهرت إمكانيات تير ستيغن الخارقة والتي قد تليّن موقف لوف من تراتبية حراسة مرمى المانشافت. (22.10.2018)

لكنه في الوقت ذاته لم يفوت الفرصة لتوجيه النقد الذاتي للمانشافت بعد خيبة كأس العالم والخسارة أمام هولندا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بثلاثية نظيفة قائلاً: "في حقيقة الأمر لم نلعب كرة قدم حماسية فجنينا بعض خيبات الأمل". بيد أن يأمل أن تعكس المباراة أمام روسيا الخميس (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) نتيجة الاختبارات والتغييرات التي أجراها.

أما مواجهة هولندا فهي الأهم في أجندة لوف، إذ يطمح لتحقيق الفوز بأي ثمن للبقاء على فرص ألمانيا في دوري الأمم.

من جانبه يقول مهاجم الفريق تيمو فيرنر: "إنهما مباراتان مختلفتان، لكن الأهم مباراتنا أمام هولندا، بيد أن مواجهة روسيا يجب أن تمنحنا الانطلاقة اللازمة لحسم مباراتنا الثانية" بنتيجة تضمن استمرار الفريق في منافسات دوري الأمم. وتلتقي ألمانيا مع هولندا في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر في غيلسنكيرشن.

Joachim Löw Jerome Boateng (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

وبدأ لوف الاستعداد للمباراة صباح الثلاثاء بإجراء تدريبات للاعبيه في ملعب ريد بول آرينا بلايبزيغ، لكن لم يشارك فيها مهاجمه مارك أوت بداعي الإصابة ولا نجم باريس سانت جيرمان يوليان دراكسلر، الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة بسبب حالة وفاة في عائلته.

وكان لوف قد أعلن الجمعة تشكيلة من 24 لاعباً لمباراتيه مع روسيا ودياً وهولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية. وخلت القائمة من مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014، مؤكداً الحاجة إلى إجراء "تغييرات" في صفوف المنتخب.

وصرح لوف بعد إعلان التشكيلة "لقد تحدثت مع جيروم بواتنغ وأنا مقتنع بأنه سيستفيد من التوقف في الوقت الراهن (...) لقد قلت له أن لدينا خيارات كثيرة في مركزه لاسيما من اللاعبين الشبان".

وردد لوف تصريحات مماثلة لدى إعلانه سابقاً إبعاد لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة عن تشكيلة المنتخب في أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان اللاعبان من بين أسماء ألمانية عدة تعرضت للانتقاد على خلفية الأداء المخيب للمنتخب في المونديال الروسي.

ع.غ/ ح.ز

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

ودع المنتخب الألماني مونديال روسيا من الباب الصغير، عقب هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على خيبة أمل لاعبي وجمهور "المانشافت" بعد الإقصاء المر من الدور الأول. (27.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga SC Freiburg - Bayer Leverkusen

براندت: أكره فيسبوك وتويتر أكثر من أي شيء آخر 07.11.2018

رغم أن المنافسة بين نجوم الكرة باتت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي من حيث عدد المتابعين، إلا أن النجم الألماني الشاب يوليان براندت كشف أنه يكره منصات التواصل الاجتماعي أكثر من أي شيء آخر لكنه مجبر على استخدامها.

Deutschland Homburg (Saar) Joachim Löw und Michael Ballack

في حوار مع DW.. ميشائيل بالاك يفتح النار على لوف 11.10.2018

قال القائد السابق للمنتخب الألماني ميشائيل بالاك إنه كان على الاتحاد الألماني إقالة المدير الفني للمانشافت يؤاخيم لوف بعد المستوى الهزيل بمونديال روسيا 2018، لكن "خيبة الأمل هذه تبقى درساً مهماً لمستقبل الكرة الألمانية".

UEFA Nations League - Niederlande gegen Deutschland | Nationaltrainer Löw

صحف ألمانية: لوف يواصل كتابة فصول الهزيمة 14.10.2018

سلطت الصحف الألمانية الضوء على مستقبل المدير الفني للمنتخب الألماني يوآخيم لوف بعد الخسارة التاريخية أمام الغريم التقليدي الهولندي في فصل آخر بعد فضيحة كأس العالم في روسيا. فهل يكون 2018 عاما كارثيا لكرة القدم الألمانية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

دعوة العشاء التي غيرت تاريخ الظاهرة رونالدو مع برشلونة

لوف يتطلع إلى إسدال الستار على "عام الفشل" بفوزين هامين

بسبب الفقر.. حارس عرين "أسود الأطلس" السابق يعرض قفازاته للبيع

تذبذب المستوى يُحاصر أربعة نجوم في كرة القدم

رونالدو يوقع عقودا غريبة مع خدمه..ويُحصن نفسه بعد الوفاة!

ريبيري يفقد أعصابه ويتشاجر مع ابن وطنه