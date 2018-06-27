لوف لا يستبعد الاستقالة: أحتاج لساعات لأستوعب ما حدث

في تصريحات للقناة الألمانية الثانية "ZDF" لم يستبعد يواخيم لوف الاستقالة، لدى سؤاله عن مستقبله كمدرب للمانشافت بعد الخروج من المونديال. وقال لوف إن عليه التفكير في سبب ما حصل وأنه يتحمل المسؤولية. وأضاف "لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لي أن أجيب على هذا السؤال. نحن بحاجة إلى ساعتين لنستطيع رؤية الأشياء بوضوح. بداخلي خيبة أمل كبيرة. لم أتخيل أننا سنخسر أمام كوريا الجنوبية."
وفي وصفه للأجواء في غرفة تغيير ملابس الفريق، قال لوف "خيبة أمل شديدة. صمت تام". وتابع لوف "أينما ذهبنا، علينا التفكير بشأن ما حدث بهدوء، فأنا الآن بحاجة إلى ساعات لاستيعاب الأمر".
وقال لوف، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني عام 2006 بعد أن كان مساعدا ليورغن كلينسمان، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022 طبقا لتجديده قبل فترة قصيرة من المونديال الحالي، "لم نطبق خططنا على أرض الملعب.. علي أن أتحمل المسؤولية بالطبع. فقد خسرت كرة القدم الألمانية ككل".
لكن أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، قال إنه يعتقد أن لوف لن يستقيل بعد هذا الخروج الصادم، وأضاف "إنه ليس وقت التحليلات بشكل فردي. وأنا واثق من استمرار لوف". كما أبدى راينهارد غريندل، رئيس اتحاد الكرة الألماني، رغبة في استمرار لوف قائلا "قلنا قبل كأس العالم إننا جددنا الثقة به حتى .2022 ولا يزال هذا رأيي".
حارس المنتخب مانويل نوير بدره انتقد أداء المانشافت غير المقنع في البطولة وقال "الاستعداد لم يكن تاما من قبلنا جميعا. حتى لو أننا فزنا اليوم، كنا سنخرج في الدور التالي أو في الربع النهائي على أبعد تقدير. لم نكن مقنعين في أي مباراة، وطبعا هذا مخيب جدا".
المستشارة أنغيلا ميركل أيضا أدلت بدلوها بعد خروج المانشافت من المونديال وأعربت عن صدمتها بالقول "نحن جميعا حزينون جدا اليوم". وفي المونديال السابق الذي أقيم عام 2014 في البرازيل حضرت ميركل المباريات المهمة للمانشافت وشجعته.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ)
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خروج من الباب الضيق
أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صدمة كبيرة
عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خيبة أمل
خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
رصاصة الرحمة
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صرخة يائسة
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
دموع
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
تشجيع من نوع خاص
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
هجوم خارج الخدمة
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
أوزيل الغائب الحاضر
لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
حسرة كبيرة
فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي
الكاتب: مهدوي رضوان