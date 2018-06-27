 لوف لا يستبعد الاستقالة: أحتاج لساعات لأستوعب ما حدث | عالم الرياضة | DW | 27.06.2018

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عالم الرياضة

لوف لا يستبعد الاستقالة: أحتاج لساعات لأستوعب ما حدث

أعرب مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، عن خيبة أمل شديدة إثر الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، والخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا، ولم يستبعد تقدمه بالاستقالة.

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مسائيةDW: ألمانيا تودع المونديال من الدور الأول للمرة الأولى

في تصريحات للقناة الألمانية الثانية "ZDF" لم يستبعد يواخيم لوف الاستقالة، لدى سؤاله عن مستقبله كمدرب للمانشافت بعد الخروج من المونديال. وقال لوف إن عليه التفكير في سبب ما حصل وأنه يتحمل المسؤولية. وأضاف "لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لي أن أجيب على هذا السؤال. نحن بحاجة إلى ساعتين لنستطيع رؤية الأشياء بوضوح. بداخلي خيبة أمل كبيرة. لم أتخيل أننا سنخسر أمام كوريا الجنوبية."

وفي وصفه للأجواء في غرفة تغيير ملابس الفريق، قال لوف "خيبة أمل شديدة. صمت تام". وتابع لوف "أينما ذهبنا، علينا التفكير بشأن ما حدث بهدوء، فأنا الآن بحاجة إلى ساعات لاستيعاب الأمر".

وقال لوف، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني عام 2006 بعد أن كان مساعدا ليورغن كلينسمان، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022 طبقا لتجديده قبل فترة قصيرة من المونديال الحالي، "لم نطبق خططنا على أرض الملعب.. علي أن أتحمل المسؤولية بالطبع. فقد خسرت كرة القدم الألمانية ككل".

لكن أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، قال إنه يعتقد أن لوف لن يستقيل بعد هذا الخروج الصادم، وأضاف "إنه ليس وقت التحليلات بشكل فردي. وأنا واثق من استمرار لوف". كما أبدى راينهارد غريندل، رئيس اتحاد الكرة الألماني، رغبة في استمرار لوف قائلا "قلنا قبل كأس العالم إننا جددنا الثقة به حتى .2022 ولا يزال هذا رأيي".

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خيبة أمل لدى الألمان بعد الخروج المبكر من المونديال

حارس المنتخب مانويل نوير بدره انتقد أداء المانشافت غير المقنع في البطولة وقال "الاستعداد لم يكن تاما من قبلنا جميعا. حتى لو أننا فزنا اليوم، كنا سنخرج في الدور التالي أو في الربع النهائي على أبعد تقدير. لم نكن مقنعين في أي مباراة، وطبعا هذا مخيب جدا".

المستشارة أنغيلا ميركل أيضا أدلت بدلوها بعد خروج المانشافت من المونديال وأعربت عن صدمتها بالقول "نحن جميعا حزينون جدا اليوم". وفي المونديال السابق الذي أقيم عام 2014 في البرازيل حضرت ميركل المباريات المهمة للمانشافت وشجعته.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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