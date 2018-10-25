لوفرين يسخر من عضلات محمد صلاح!

ليس خافياً أن النجم المصري محمد صلاح تجمعه علاقة صداقة قوية مع زميله في فريق ليفربول ديان لوفرين، إذ ينشر لاعبا "الريدز" بين الفينة والأخرى بعض الصور ومقاطع الفيديو لهما سوياً على مواقع التواصل الاجتماعي. وغالباً ما تطغى أجواء السخرية والمرح بين أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي ومدافع المنتخب الكرواتي. وسبق لصلاح أن قال عن لوفرين إنه أكثر لاعب في ليفربول يدفعه للضحك.

أما أحدث المداعبات بين الاثنين فوقعت بعدما نشر صلاح صورة لنفسه على موقع انستغرام وهو نازعا قميصه بعد الفوز على النجم الأحمر الصربي 4-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتسجيل هدفين شخصيين له، وكتب بجوار الصورة "نصف قرن من الأهداف لصالح الحمر"، يقصد بذلك بلوغه الهدف الخمسين بقميص ليفربول.

واستغل لوفرين، ظهور الجزء العلوي من جسم صلاح من أجل مُداعبته بصورة ساخرة عن جسده أيضا. وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن المدافع الكرواتي نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له بدون قميص أيضا بجانب صورة صلاح وعلق عليها قائلاً :"لقد قلت له أن ينتظر ولا ينشر صورة لجسده، الذي يحتوي على ثلاثة في المائة من الدهون"، وأضاف لوفرين :"لقد كنت قريباً جداً...فأنا خلفك بعشرين شهراً فقط، لكني لن أستسلم. تدريبات ليلية متأخرة. واصل يا ديان".

ولم يتأخر رد النجم المصري كثيراً على صديقه لوفرين، إذ أجابه مازحاً "أنت قريب جداً يا أخي، واصل عملك الشاق".

يُشار إلى أن محمد صلاح بدأ يقترب من مستواه المعهود، بعد بداية صعبة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعول جماهير "الريدز" على النجم المصري كثيراً من أجل العودة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.