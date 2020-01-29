لوفتهانزا وشركات طيران عدة تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

أعلنت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية اليوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني) تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي، من وإلى الصين حتى التاسع من فبراير شباط، على خلفية فيروس كورونا. كما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير شباط لأسباب تتعلق بالعمليات.

لكن الشركات التابعة للمجموعة أي لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط النمساوية، "ستحلق إلى وجهاتها في الصين مرة أخيرة"، للسماح للركاب والطاقم بالعودة إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا، وفق ما أوضحت المجموعة دون تحديد موعد لذلك. وأوضحت الشركة ذلك بالقول "نريد أن نعطي زبائننا فرصة أن يلحقوا برحلتهم المقررة مسبقاً ولطواقمنا العودة إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا".

وأكدت لوفتهانزا بأن رحلاتها إلى مطار هونغ كونغ ستتواصل بشكل اعتيادي. وتسير مجموعة لوفتهانزا 73 رحلة أسبوعيا نحو المطارات الصينية، خصوصاً إلى بكين وشنغهاي.

ويأتي قرار لوفتهانزا بتعليق رحلاتها دعت ألمانيا الاثنين مواطنيها إلى تجنب السفر "غير الضروري" إلى الصين، مع ازدياد المخاوف من انتشار سريع لفيروس كورونا الجديد. وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحافة "على المسافرين أن ينظروا بإمكانية إرجاء أو إلغاء رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين".

كما يأتي قرار لوفتهانزا في إطار قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران عالمية أخرى، فقد علقت شركة بريتيش ايرويز البريطانية الأربعاء بشكل فوري كافة رحلاتها إلى الصين القارية. وجاء هذا القرار بعدما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بتفادي السفر إلى هناك. وبريتيش ايرويز، تسير رحلات يومية من لندن إلى بكين وشنغهاي، كانت أول شركة أوروبية تتخذ هذا التدبير.

وكذلك فعلت شركة ليون اير الإندونيسية، فيما أعلنت شركات كاثي باسيفيك والأمريكية يونايتد إيرلاينز والخطوط الكندية أنها ستقلص رحلاتها إلى الصين.

كذلك علقت شركات بورمية وطيران الفنلندية رحلاتها إلى الصين.

لكن شركات طيران دولية أخرى تواصل رحلاتها إلى الصين بشكل اعتيادي حتى الآن، فقد أكدت شركة اير فرانس لوكالة فرانس برس أنها لن تغير برنامج رحلاتها في الوقت الحالي. وكما الشركات العالمية الأخرى، علقت رحلاتها نحو ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ 24 كانون الثاني/يناير. وتسير اير فرانس 10 رحلات يومية إلى بكين و13 إلى شنغهاي من باريس، المدينة الأوروبية الأكثر اتصالاً بالصين. ولا زالت جميعها سارية. الخطوط الجوية الإسكندنافية: لم تعلق الشركة السويدية رحلاتها إلى الصين. وهي تسير رحلة واحدة في الأسبوع إلى بكين وشنغهاي. لكنها أكدت "متابعة التطورات عن كثب".

وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كرونا حتى اليوم الأربعاء إلى 132 شخصاً، فيما بلغ عدد الإصابات 5974 إصابة، وفق ما أكدت السلطات الصحية الصينية.

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)