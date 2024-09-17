لوفتهانزا تعلق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران

قالت مجموعة لوفتهانزا إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران. وأوضحت الشركة في بيان أن رحلاتها ستتجاوز المجالين الجويين الإسرائيلي والإيراني بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة بعد سلسلة انفجارات اجهزة اتصال.

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2024) تعليق كل رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى الخميس 19 أيلول/سبتمبر ضمنا، مع تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية انفجار أجهزة اتصال في لبنان.

وجاء في بيان للشركة الألمانية أنه "بسبب التغيّر الأخير للوضع الأمني قررت مجموعة لوفتهانزا للطيران تعليق كل الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران بمفعول فوري". وتابع البيان "هذا الأمر يسري حتى 19 أيلول/سبتمبر ضمنا. خلال هذه الفترة ستتجنب الخطوط الجوية لمجموعةلوفتهانزا المجال الجوي لإسرائيل وإيران".

وكانت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، قد استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب في الخامس من سبتمبر أيلول. ومدّدت لوفتهانزا الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)