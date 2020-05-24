 لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بدءا من منتصف يونيو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2020

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لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بدءا من منتصف يونيو

أعلنت متحدثة باسم لوفتهانزا للطيران أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بدءا من منتصف يونيو/ حزيران المقبل، فيما تتواصل محادثاتها مع الحكومة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ قدرها تسعة مليارات.

طائرات لوفتهانزا واقفة في المطارات الألمانية بسبب جائحة كورونا، (صورة من الارشيف بتاريخ 28 أبريل 2020)

قررت شركة لوفتهانزا تسيير رحلات الى 20 وجهة، في خطوة جاءت بعد أقل من أسبوعين على إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أخرى.

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إنّها ستسير رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة. وجاء في تصريحات لمتحدثة باسم الشركة أن الرحلات ستنطلق من مطار فرانكفورت حيث المركز الرئيسي للشركة، وأضافت أن الشركة ستكشف عن وجهات أخرى في نهاية الأسبوع المقبل.

مختارات

وكانت صحيفة بيلد أم زونتاغ أول منفذ إعلامي ينشر عن الوجهات الجديد اليوم الأحد (24 أيار/ مايو 2020). وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أخرى منها لوس أنجلس وتورونتو ومومباي اعتباراً من يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت لوفتهانزا قد أعلنت الخميس الماضي أنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن تنازلها عن حصة نسبتها 20 بالمئة في مقابل حزمة الإنقاذ المالي. وما يزال موعد انعقاد اللجنة الخاصة بصندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي (دبليو إس إف) غير مؤكد. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الوزارات الألمانية المعنية بالدعم. وما تزال هناك مسائل فنية وقانونية في خطة الانقاذ بحاجة إلى توضيح.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن مشاركة الدولة في مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران المتعثرة ستكون مؤقتة فقط، كاشفاً أنّ "الدولة ستنسحب مجددا في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن لوفتهانزا من إدارة نفسها منفردة. وينطبق هذا أيضاً على حالات مماثلة قد يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأنها في المستقبل".

وتم إرجاء إطلاق حزمة إنقاذ بالمليارات للوفتهانزا مؤخراً، رغم وضع إطار سياسي تقريبي لقروض ومشاركة من الدولة في الشركة بقيمة تصل إجمالا إلى 9 مليارات يورو، حيث لا يزال المجلس الإشرافي للشركة غير قادر على التعامل مع تفاصيل حزمة الإنقاذ حتى يوم الجمعة المنصرم.

م.م/ ع.غ (رويترز، د ب أ)

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شروط صفقة إنقاذ لوفتهانزا

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