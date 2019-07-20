لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة و"البريطانية" مستمرة بالتعليق

ذكر بيان صدر عن شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية ليلة السبت/ الأحد ( 21 تموز/ يوليو 2019) أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد مشيرا إلى أسباب التعليق بالقول: "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".

من جانبها، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا مساء اليوم من شركة الطيران الألمانية ــ لوفتهانزا ــ بإلغاء رحلتها بين مطارى القاهرة وفرانكفورت فى الثانية و 35 دقيقة صباح غد الأحد بدون إبداء أية أسباب.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) في بيان لها فى وقت سابق اليوم تعليق رحلاتها خلال الأيام السبعة القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة بسبب مخاوف أمنية. وذكرت الشركة البريطانية في رسالة موجهة إلى المسافرين بثتها على موقعها الإلكترونى أنها اتخذت هذا القرار بتعليق الرحلات إلى القاهرة "كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم" وذلك عقب مراجعة " للترتيبات الأمنية"

ونقلت اليوم صحيفة " إندبيندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا ، لم تكشف النقاب عن هويته ، قوله إن الشركة ألغت رحلتين إلى القاهرة. ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أسباب تعليق الرحلات قائلا " الشركة لا تعلق على مسائل أمنية".

م.م/ م.س (د ب أ)