"لوفتهانزا" الألمانية توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها

قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا للطيران اليوم الأربعاء (الرابع من مارس/ آذار 2020) إن الشركة الألمانية ستوقف تشغيل 150 طائرة بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم. وأوضح المتحدث أنه بهذه الخطوة تكون تصريحات صادرة في الأسبوع الماضي، قد دخلت حيز التنفيذ، وتم إبلاغ ممثلي العاملين بهذه التدابير.

والطائرات التي يسري عليها هذا الإجراء تمثل قيمة محسوبة بالنسبة لمجموعة لوفتهانزا كلها التي تمتلك بشركاتها (أوستريان إير النمساوية وسويس إير السويسرية وبروكسل البلجيكية ويورو وينغز الألمانية) أكثر من 750 طائرة.

وتابع المتحدث أن هناك بعض الطائرات الموجودة بالفعل حاليا على الأرض لأسباب تتضمن صيانة مبكرة، وقال إن الأسابيع المقبلة ستشهد تعليق عمل مزيد من الطائرات. وكانت الشركة طلبت الأسبوع الماضي من العاملين الزائدين عن الحاجة التقدم للحصول على إجازة غير مدفوعة أو العمل بدوام جزئي، كما تدرس لوفتهانزا إمكانية أن تطلب من وكالة العمل تقليص ساعات الدوام.

وقال إن المحادثات جارية في هذا الشأن مع الممثلين عن العاملين في الشركة. كما فرضت لوفتهانزا برنامج تقشف شامل. وأعلن اتحاد النقل الجوي (اياتا) اليوم رصد أولى تداعيات انتشار كورونا على أعداد الركاب على مستوى العالم.

وأوضح "اياتا" أنه رغم ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية في كانون الثاني/يناير الماضي على مستوى العالم بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فإن تداعيات انتشار الفيروس على الرحلات الجوية إلى الصين اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير الماضي كانت كفيلة بأن تصبح أضعف نسبة نمو منذ نحو عشرة أعوام.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)