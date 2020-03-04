 ″لوفتهانزا″ الألمانية توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"لوفتهانزا" الألمانية توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها

أعلنت شركة لوفتهانزا،أكبر شركة طيران ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد.

أعلنت شركة لوفتهانزا،أكبر شركة طيران ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها.

أعلنت شركة لوفتهانزا،أكبر شركة طيران ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها.

قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا للطيران اليوم الأربعاء (الرابع من مارس/ آذار 2020) إن الشركة الألمانية ستوقف تشغيل 150 طائرة بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم. وأوضح المتحدث أنه بهذه الخطوة تكون تصريحات صادرة في الأسبوع الماضي، قد دخلت حيز التنفيذ، وتم إبلاغ ممثلي العاملين بهذه التدابير.

والطائرات التي يسري عليها هذا الإجراء تمثل قيمة محسوبة بالنسبة لمجموعة لوفتهانزا كلها التي تمتلك بشركاتها (أوستريان إير النمساوية وسويس إير السويسرية وبروكسل البلجيكية ويورو وينغز الألمانية) أكثر من 750 طائرة.

وتابع المتحدث أن هناك بعض الطائرات الموجودة بالفعل حاليا على الأرض لأسباب تتضمن صيانة مبكرة، وقال إن الأسابيع المقبلة ستشهد تعليق عمل مزيد من الطائرات. وكانت الشركة طلبت الأسبوع الماضي من العاملين الزائدين عن الحاجة التقدم للحصول على إجازة غير مدفوعة أو العمل بدوام جزئي، كما تدرس لوفتهانزا إمكانية أن تطلب من وكالة العمل تقليص ساعات الدوام.

وقال إن المحادثات جارية في هذا الشأن مع الممثلين عن العاملين في الشركة. كما فرضت لوفتهانزا برنامج تقشف شامل. وأعلن اتحاد النقل الجوي (اياتا) اليوم رصد أولى تداعيات انتشار كورونا على أعداد الركاب على مستوى العالم.

وأوضح "اياتا" أنه رغم ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية في كانون الثاني/يناير الماضي على مستوى العالم بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فإن تداعيات انتشار الفيروس على الرحلات الجوية إلى الصين اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير الماضي كانت كفيلة بأن تصبح أضعف نسبة نمو منذ نحو عشرة أعوام.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 05:24

الاقتصاد العالمي وفيروس كورونا

مختارات

لوفتهانزا وشركات طيران عدة تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من الصين واليها، يأتي ذلك في سياق إجراءات اتخذتها أيضا عدة شركات طيران دولية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا القاتل. (29.01.2020)  

قطر تبدي رغبتها في الاستثمار في "لوفتهانزا" والأخيرة غير مهتمة

أبدت قطر رغيتها في شراء حصة في شركة الطيران الألمانية " لوفتهانزا"، إلا أن رد الأخيرة جاء فاترا، مؤكدة أنه لم يتم تخصيص الشركة داحل ألمانيا "حتى نؤممها في قطر". لوفتهانزا تتهم شركات الطيران الخليجية بتلقي دعما حكوميا. (02.12.2019)  

إضراب في "جيرمان وينغز" يتسبّب باضطراب حركة الطيران بألمانيا

تعرف حركة الطيران في ألمانيا الكثير من حالات إلغاء الرحلات، بسبب إضراب في شركة "جيرمان وينغز"، إحدى شركات النقل المنخفض التكاليف، ما يخلق ارتباكاً كبيرا لحركة الطيران خلال عطلة نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة. (30.12.2019)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Flugzeugkabine

بسبب كورونا.. قد يكون عام 2020 الأسوأ لشركات الطيران! 04.03.2020

هل يكون عام 2020 الأسوأ لشركات الطيران العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا؟. فإلغاء رحلات وتراجع عدد المسافرين والشحن الجوي قد ينذر بأسوأ أزمة لشركات الطيران في العالم، على الأقل، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

Wahlen im Iran

بدء الانتخابات في إيران في ظل استبعاد الإصلاحيين وشبح كورونا 21.02.2020

بدأ الإيرانيون التصويت اليوم الجمعة في انتخابات برلمانية، من المرجح أن يستفيد فيها المحافظون، وذلك بعد استبعاد آلاف المرشحين من التنافس لصالح المتشددين. ويتوقّع محلّلون إقبالا ضعيفاً على الاقتراع مع ميل متزايد للمقاطعة.

Japan | Coronavirus | Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess»

ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" في الصين وفوق سفينة "دايموند برينسس" 17.02.2020

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى نحو 1800، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 70 ألف إصابة في الصين، فيما بدأ خبراء دوليون اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لمناقشة كيفية التصدي للوباء الذي يثير قلقا عالميا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  