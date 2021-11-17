 لوحة مكسيكية نادرة تصبح أغلى عمل فني لاتيني في التاريخ! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.11.2021

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منوعات

لوحة مكسيكية نادرة تصبح أغلى عمل فني لاتيني في التاريخ!

بيعت لوحة "دييغو إي يو" للفنانة المكسيكية فريدا كالو بنحو 35 مليون دولار في مزاد علني بنيويورك، لتصبح أغلى عمل فني أمريكي لاتيني في تاريخ المزادات. كما بيعت أيضا لوحة للفنان الفرنسي بيير سولاج أيضاً بسعر قياسي.

لوحة دييغو إي يو للفنانة المكسيكية فريدا كالو

لوحة "دييغو إي يو" للفنانة المكسيكية فريدا كالو بيعت بنحو 35 مليون دولار

حطمت لوحتان نادرتان للمكسيكية فريدا كالو والفرنسي بيير سولاج الرقمين القياسيين لأسعار أعمال هذين الفنانين في مزاد أقامته دار "سوذبيز" بمقرها في نيويورك، إذ بيعتا مساء الثلاثاء (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) بـ34,9 مليون دولار و 20,2 مليون دولار على التوالي. فكما كان متوقعاً، تمكنت لوحة "دييغو إي يو" (دييغو وأنا)، وهي بورتريه ذاتي لفريدا كالو يظهر فيه زوجها دييغو ريفيرا على جبينها، من تحطيم الرقم القياسي للفنانة المكسيكية الشهيرة البالغ ثمانية ملايين دولار لقاء بيع عمل لها عام 2016.

مختارات

لطالما سمعنا عن لوحات فنية تباع بمبالغ خيالية في المزادات العلنية. لكن أن تباع قنينة "ويسكي" بسعر خيالي فهو أمر نادر جدا. فما هو ثمنها يا ترى؟

في مزاد علني بيعت لوحة للفنان المشهور بانكسي بمبلغ خيالي سيتبرع به لمستشفى في بيت لحم بالضفة الغربية.

وأعلنت "سوذبيز" ترسية لوحة كالو على "مجموعة إدواردو ف. كوستانتيني" وهو رجل أعمال أرجنتيني وجامع أعمال فنية أسس متحف الفنون الأمريكية اللاتينية (مالبا) في بوينس آيرس. وبذلك أصبحت "دييغو إي يو" أغلى عمل فني أمريكي لاتيني في تاريخ المزادات، علماً أن الرقم القياسي السابق كان للوحة "لوس ريفالس" لدييغو ريفيرا نفسه، رسمها عام 1931 وبيعت في مقابل 9,76 مليون دولار في مزاد لدار "كريستيز" عام 2018

وهذه اللوحة الزيتية المنجزة على لوح من خشب المازونيت ترتدي رمزية كبيرة لرسوم البورتريه الذاتية التي اشتُهرت بها حول العالم هذه الرسامة المكسيكية والأيقونة النسوية التي توفيت سنة 1954 عن عمر 47 عاماً. ولكن في هذه اللوحة، يظهر وجه دييغو ريفيرا على جبين فريدا، فوق عينيها السوداوين اللتين يبدو وكأن بعض الدموع تنزل منهما، تعبيراً عن العذاب الذي سببه لزوجته إذ كان في ذلك الوقت على علاقة بالممثلة المكسيكية ماريا فيليكس.

تنافس محتدم
أما لوحة بيير سولاج التي كانت طوال أكثر من 30 عاماً ضمن مجموعة خاصة، فتعود إلى المرحلة الحمراء للفنان الفرنسي الذي تجاوز عمره المئة، والذي اشتهر بتميزه في إتقان الرسم باللون الأسود. وقد رسم هذه اللوحة في 4 آب/أغسطس 1961، واعتمد فيها تقنية الكشط التي تكشف عن الصبغات الحمراء تحت الأسود، على ما شرحت "سوذبيز".

بيير سولاج يشتهر بالرسم باللون الأسود

بيير سولاج يشتهر بالرسم باللون الأسود

وكانت قيمة اللوحة مخمنة بما بين 8 ملايين دولار و 12 مليوناً، لكنها بيعت مقابل 20,2 مليون دولار بعد تنافس محتدم بين عدد من المزايدين المشاركين حضورياً أو بواسطة الهاتف. وتجاوز ثمن اللوحة بأشواط الرقم القياسي السابق الذي حققه أحد أعمال سولاج عام 2019 في باريس والبالغ 10,8 ملايين دولار.

ومن أبرز ما شهده مزاد "سوذبيز" مساء الثلاثاء أيضاً بيع لوحة "زاوية حوض زنابق الماء" (1918) للفنان الانطباعي كلود مونيه في مقابل 50,8 مليون دولار، بعيداً من رقمه القياسي البالغ 110,7 ملايين دولار والمحقق في نيويورك أيضاً عام 2019. وتبدو حصيلة مزادات الخريف النيويوركية هذه السنة إيجابية بعد مواسم عدة شهدت بعض التراجع، إذ أكدت دارا "كريستيز" و"سوذبيز" أن المعروض عاد إلى  المستوى الكفيل تلبية الطلب الذي بقي كبيراً رغم الأزمة الصحية.

وحصدت مجموعة عائلة ماكلو الشهيرة لأعمال الفن الحديث والمعاصر ما مجموعة  676 مليون دولار في مزاد تاريخي لدار "سوذبيز" أقيم مساء الاثنين، وهو أكبر مبلغ حققته "سوذبيز" حتى الآن في تاريخ مزاداتها في أمسية واحدة. أما "كريستيز" فأعلنت أنها حققت 1,1 مليار دولار الأسبوع الفائت، مقابل 691 مليوناً في مزادات الربيع و683 مليوناً في خريف 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

م.ع.ح/  ع.أ.ج (أ ف ب)

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    رسم الفنان بيكاسو سلسلة من خمسة عشر لوحة بين عامي 1954 و1955، تحمل صيغ "أ" حتى "و"، استوحيت مواضيعها من لوحة "نساء الجزائر في بيوتهن" للفنان الفرنسي أوجين ديلاكروا، وهو أحد رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية. حطم ثمن اللوحة "نساء الجزائر" "و" كافة الأرقام القياسية المتوقعة عندما بيعت بـ179.4 مليون دولار في مزاد كريستيز بتاريخ 11 مايو/أيار 2015.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    لوحة الفنان البريطاني فرانسيس بيكون، "ثلاث دراسات لرسم لوسيان فرويد" التي رسمها في عام 1969، حققت رقماً قياسياً عندما بِيعت في مزاد أقيم في دار كريستيز في نيويورك بـ 142.4 مليون دولار. وكانت اللوحة قد حققت أعلى ثمناً عندما بِيعت في مزاد للأعمال الفنية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلا أن أعمال بيكاسو وأعمال أميديو موديلياني"تجاوزت ذلك الرقم القياسي في عام 2015.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    حققت أعمال الرسام والنحات الإيطالي – الفرنسي ألبيرتو جياكوميتي بعض الأرقام القياسية في المزادات الفنية، وكانت بعض أعماله قد حطمت الرقم القياسي في وقت مبكر من عام 2015 عندما حقق تمثاله البرونزي المُسمى بـ "الرجل ذو الإصبع" والذي شكله أو صنعه في عام 1937، وقد بِيع التمثال بـ 141.3 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستيز.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    تمثل لوحة " امرأة من ذهب" أو " موناليزا النمسا" إلى حدٍ بعيد المرحلة الذهبية للرسام غوستاف كليمت. وكانت اللوحة قد بِيعَت في عام 2006 من قبل دار كريستيز للمزادات بـ 135 مليون دولار.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    لوحة "الصرخة"هي واحدة من اللوحات الأكثر شهرة في العالم للرسام التعبيري النرويجي إدوارد مونك الذي رسم أربع نسخ منها، ثلاثة تعرض في المتاحف النرويجية، والنسخة الرابعة بِيعت في شهر مايو/أيار 2012 من قبل دار سوثبي للمزدات بـ 119.9 مليون دولار.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    استوحى الرسام الإسباني بابلو بيكاسوهذه اللوحة من عشيقته ماري تيريز والتر ورسمها في يوم واحد عام 1932. وسجلت لوحة بيكاسو المسماة بـ"عارية، وأوراق خضراء، وتمثال نصفي" رقماً قياسياً عندما بيعت بـ 106 مليون دولار في مزاد استغرق ثمانية دقائق وست ثوان أقيم بدار كريستيز في نيويورك في شهر مايو/أيار 2010. وكان ثمن لوحة بيكاسو قد قدر قبل بدء المزاد بنحو تسعين مليون دولار.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

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    الكاتب: اليزابيث غرونيه/غالية داغستاني