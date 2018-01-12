 لوحة فنية تثمن بعشرات ملايين الدولارات تحقق رقما قياسيا | عالم المنوعات | DW | 16.11.2018

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منوعات

لوحة فنية تثمن بعشرات ملايين الدولارات تحقق رقما قياسيا

حققت لوحة فنية رسمها الفنان البريطاني المشهور ديفيد هوكني رقما قياسيا من حيث المبلغ الذي حققه فنان مازال على قيد الحياة. اللوحة المسماة "بورتريه أوف آن أرتيست" أزاحت من المقدمة لوحة رسمها الفنان الأمريكي جيف كونز.

Gemälde Portrait of an Artist von David Hockney (Getty Images/AFP/A. Wallace)

لوحة ديفيد هوكني.

أعلنت دار كريستي للمزادات أن لوحة فنية رسمها الفنان البريطاني الشهير ديفيد هوكني حققت رقماً قياسياً قدره 90 مليون دولار بمزاد في نيويورك أمس الخميس  (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018).

وطبقا لدار المزادات، فإن اللوحة المسماة بـ "بورتريه أوف آن أرتيست"، وهي عبارة عن رسم لحمام سباحة وشخصين، تعود إلى عام 1972، وسجلت رقما قياسيا جديدا من حيث المبلغ، الذي حققته بالنسبة لفنان ما زال على قيد الحياة.

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تُسجل دور المزادات في لندن ونيويورك أرقاما قياسية للوحات ومنحوتات فنية، أما ألمانيا فتعرف هدوءا تاما. فمن الذي يحدد استمرارية هذا التطور نحو الأعلى، هل هو المجتمع أم سوق المضاربة؟ (13.12.2013)

باتت لوحة "ابستراكتيس بيلد"، للفنان غيرهارد ريشتر، أغلى لوحة يتم بيعها لفنان ألماني، بعد أن وصل سعرها إلى أكثر من 21 مليون جنيه إسترليني، في مزاد أقيم في لندن. دار المزاد وصفت اللوحة بأنها "تحفة فنية لفوضى مقصودة". (13.10.2012)

وبدأ المزاد مع سعر 18 مليون دولار، وقفز في وقت قصير للغاية إلى خمسين مليونا. وبعد حوالي تسع دقائق استقر السعر النهائي على مبلغ 90 مليون دولا مُحققاً بذلك رقما قياسياً عالمياً.

وكان النحات الأمريكي جيف كونز، يحمل في السابق الرقم القياسي لمبلغ تحقق عن عمل فني يباع لفنان على قيد الحياة، فقد بيعت لوحته "بالون الكلب" بـ 58.4 مليون دولار سنة 2013.

يُشار إلى أن هوكني (81 عاماً) وهو بريطاني المولد، قد درس في الكلية الملكية للفنون قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي، ويقسم وقته بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

ر.م /ع.أ.ج ( د ب أ)

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    رسم الفنان بيكاسو سلسلة من خمسة عشر لوحة بين عامي 1954 و1955، تحمل صيغ "أ" حتى "و"، استوحيت مواضيعها من لوحة "نساء الجزائر في بيوتهن" للفنان الفرنسي أوجين ديلاكروا، وهو أحد رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية. حطم ثمن اللوحة "نساء الجزائر" "و" كافة الأرقام القياسية المتوقعة عندما بيعت بـ179.4 مليون دولار في مزاد كريستيز بتاريخ 11 مايو/أيار 2015.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    لوحة الفنان البريطاني فرانسيس بيكون، "ثلاث دراسات لرسم لوسيان فرويد" التي رسمها في عام 1969، حققت رقماً قياسياً عندما بِيعت في مزاد أقيم في دار كريستيز في نيويورك بـ 142.4 مليون دولار. وكانت اللوحة قد حققت أعلى ثمناً عندما بِيعت في مزاد للأعمال الفنية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلا أن أعمال بيكاسو وأعمال أميديو موديلياني"تجاوزت ذلك الرقم القياسي في عام 2015.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    حققت أعمال الرسام والنحات الإيطالي – الفرنسي ألبيرتو جياكوميتي بعض الأرقام القياسية في المزادات الفنية، وكانت بعض أعماله قد حطمت الرقم القياسي في وقت مبكر من عام 2015 عندما حقق تمثاله البرونزي المُسمى بـ "الرجل ذو الإصبع" والذي شكله أو صنعه في عام 1937، وقد بِيع التمثال بـ 141.3 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستيز.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    تمثل لوحة " امرأة من ذهب" أو " موناليزا النمسا" إلى حدٍ بعيد المرحلة الذهبية للرسام غوستاف كليمت. وكانت اللوحة قد بِيعَت في عام 2006 من قبل دار كريستيز للمزادات بـ 135 مليون دولار.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    لوحة "الصرخة"هي واحدة من اللوحات الأكثر شهرة في العالم للرسام التعبيري النرويجي إدوارد مونك الذي رسم أربع نسخ منها، ثلاثة تعرض في المتاحف النرويجية، والنسخة الرابعة بِيعت في شهر مايو/أيار 2012 من قبل دار سوثبي للمزدات بـ 119.9 مليون دولار.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    استوحى الرسام الإسباني بابلو بيكاسوهذه اللوحة من عشيقته ماري تيريز والتر ورسمها في يوم واحد عام 1932. وسجلت لوحة بيكاسو المسماة بـ"عارية، وأوراق خضراء، وتمثال نصفي" رقماً قياسياً عندما بيعت بـ 106 مليون دولار في مزاد استغرق ثمانية دقائق وست ثوان أقيم بدار كريستيز في نيويورك في شهر مايو/أيار 2010. وكان ثمن لوحة بيكاسو قد قدر قبل بدء المزاد بنحو تسعين مليون دولار.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    بيعت لوحة الفنان آندي وارهول المسماة بـ "تحطم سيارة فضية" بـ105.4 ملايين دولار في مزاد علني أقيم في صالة سوثبي بنيويورك لتصبح أغلى لوحة تباع لأشهر فناني البوب. و يظهر في اللوحة سيارة مصطدمة بشجرة وجثة هامدة. واللوحة عبارة عن صورة ضخمة يبلغ طولها 2.67 وعرضها 4 أمتار، و تحتوي اللوحة على خمسة عشر صورة التقطت عقب اصطدام السيارة بشجرة.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    لوحة بيكاسو "الصبي والغليون" بِيعت بـ 104.2 مليون دولار. رسمت اللوحة عام 1905 خلال مرحلة بيكاسو "الوردية"، وبعد مرور قرن و نصف من الزمن حققت اللوحة ثمناً مثيراً للإعجاب في مزادٍ أقامتة صالة سوثبي في عام 2004.

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    اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

    أعلنت صالة سوثبي للمزادات في عام 2010 عن بيع التمثال المسمى بـ "الرجل السائر" للنحات السويسري ألبيرتو جياكوميتي بمبلغ وصل لـ104.3 مليون دولار، رغم الأزمة المالية العالمية. ولم تستغرق عملية البيع سوى ثماني دقائق، وقال الخبراء أنهم لم يتوقعوا أن يحقق تمثال النحات جيوكوميتي ذلك السعر القياسي.

    الكاتب: اليزابيث غرونيه/غالية داغستاني


مختارات

اللوحات الفنية الأغلى في العالم!

حازت لوحة للفنان موديلياني على لقب ثاني أغلى اللوحات الفنية في العالم بعد أن بِيعت في مزاد علني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بـ170 مليون دولار. في هذه الجولة المصورة تتعرفون على أغلى اللوحات الفنية ثمناً في العالم. (26.11.2015)  

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